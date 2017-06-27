Рахувати по-новому: чого українцям чекати від нового закону?

22 червня 2017 року Верховна Рада України 238 голосами прийняла Закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”. І хоча Президент України поки не підписав закон, а отже, документ іще не набрав законної сили, вже зараз варто знати, що зміниться з моменту набрання ним чинності.

У першу чергу, необхідно усвідомлювати, навіщо Україні потрібен цей закон і чому він є невід’ємною і дуже важливою частиною реформи житлово-комунального господарства.

Закон “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” встановлює основні засади обліку спожитих комунальних послуг. За логікою закону, весь обсяг послуг, який увійшов у будинок, має бути оплачений споживачами. Завдяки такому принципу монополісти не зможуть нараховувати мешканцям більший обсяг послуг, ніж був реально наданий, а споживачі більше не зможуть не помічати проблеми та великі обсяги втрат через старі труби та зношеність інженерної системи.

Що ж зміниться для нас, пересічних українців, з прийняттям цього закону?

Відтепер в багатоквартирних будинках буде два види вузлів обліку: комерційні та розподільні. У чому різниця? Вузли комерційного обліку встановлюються для розрахунку загального обсягу спожитої комунальної послуги. В свою чергу, вузли розподільного обліку дозволять розподілити обсяг спожитих комунальних послуг між усіма споживачами. При цьому вузлами комерційного обліку обладнуються всі вводи зовнішніх інженерних мереж у будівлі, а вузлами розподільного обліку має бути обладнана кожна квартира та нежитлове приміщення, якщо існує технічна можливість.

Завдяки такому підходу ми будемо точно знати, який обсяг послуг увійшов у будинок і скільки споживає кожна квартира. Різниця між загальним обсягом спожитих послуг та сумою спожитих послуг усіма квартирами буде вказувати на розмір втрат послуг всередині будинку.

На що вказують ці втрати? Насамперед на зношеність інженерної системи. В такому випадку споживачам слід провести аналіз інженерних комунікацій будівлі та визначити, чи потрібно робити ремонт, чи система знаходиться у придатному до використання стані.

Другою причиною втрат може бути нечесна поведінка деяких споживачів. Якщо труби знаходяться у нормальному стані, а втрати все одно є, то скоріш за все один зі споживачів послуг у вашому будинку встановив засоби, які дозволяють незаконно зменшувати показники лічильників.

Авжеж, виявити хто зі споживачів користується нечесними способами заощадження, неможливо. Але співвласники мають усвідомлювати, що за таке заощадження одного споживача все одно будуть вимушені заплатити всі інші споживачі, які проживають у будинку. Тому першочерговим завданням співвласників має бути роз’яснювальна робота серед своїх сусідів.

Якщо з приладами обліку всі більш-менш зрозуміло, то постають інші, не менш важливі питання, на які ми сьогодні будемо шукати відповідь.

Хто має платити за встановлення вузлів обліку у багатоквартирному будинку?

Ми - споживачі відповідних послуг, співвласники багатоквартирного будинку. Вартість встановлення вузлів обліку визначається окремо для кожної будівлі, але розмір внесків за встановлення вузлів обліку може бути розстрочений на 5 років або на інший строк за згодою сторін.

Відповідно, за умови можливості розстрочення платежу, встановлення вузлів обліку не буде створювати фінансових проблем для споживачів.

Крім того, закон передбачає, що органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про виділення коштів для оснащення будівель вузлами як комерційного, так і розподільного обліку. В такому випадку, після встановлення вузлів комерційного та/або розподільного обліку, вони стають спільною сумісною власністю всіх співвласників, які несуть відповідальність за їхню схоронність та подальшу експлуатацію.

Разом з тим, якщо вузли комерційного обліку мають бути встановлені на всіх вводах зовнішніх інженерних мереж у будівлі, то з вузлами розподільного обліку все виявляється трохи складнішим.

Закон передбачає, що окремі приміщення у будинку повинні бути обладнані вузлами розподільного обліку відповідних послуг, які дозволять розподілити обсяг спожитих послуг між усіма споживачами багатоквартирного будинку. Такі вузли обліку мають встановлюватися у кожному місці відгалуження систем опалення та водопостачання у приміщення.

За загальним правилом, встановлення вузлів розподільного обліку в окремих приміщеннях є обов’язковим за умови, що існує технічна можливість для встановлення таких засобів обліку.

Як визначити, чи існує технічна можливість? У цьому нам допоможе Кабінет Міністрів України, який найближчим часом повинен встановити порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії.

Що робити, якщо технічна можливість встановити вузли розподільного обліку теплової енергії у квартирі відсутня?

У такому разі на всіх опалювальних приладах має бути встановлено прилади - розподілювачі теплової енергії, крім випадків, коли це економічно недоцільно (такі випадки визначає Кабінет Міністрів України). Крім того, всі опалювальні прилади при застосуванні вузлів розподільного обліку теплової енергії або приладів - розподілювачів теплової енергії обладнуються автоматичними регуляторами температури повітря у приміщенні відповідно до будівельних норм.

Скільки у нас часу для встановлення вузлів розподільного обліку?

Закон передбачає, що якщо на день набрання ним чинності будівля була приєднана до зовнішніх інженерних мереж або обладнана системою автономного теплопостачання, гарячого водопостачання, автономного водопосотачання, співвласники такої будівлі зобов’язані обладнати окремі приміщення вузлами розподільного обліку протягом 3 років з дня набрання чинності цим законом.

Що нового закон передбачає для забудовників?

Відтепер завершені будівництвом нові житлові і нежитлові будівлі будуть прийматися в експлуатацію тільки за умови обладнання цих будівель та приміщень в них засобами обліку - комерційного та розподільного.

Отже, якщо ви купуєте квартиру у новобудові, вона повинна бути обладнана усіма необхідними засобами розподільного обліку, а сама новобудова - вузлами комерційного обліку на всіх місцях вводу зовнішніх інженерних мереж.

Хто платить за обслуговування та заміну вузлів обліку?

Як і у випадку зі встановленням вузлів обліку, всі витрати щодо обслуговування та заміни вузлів комерційного та розподільного обліку несуть споживачі відповідних послуг або співвласники будинку.

Таким чином, закон спонукатиме українців усвідомлювати свою відповідальність за стан всього будинку - оскільки більше ніхто не буде закривати очі на втрати послуг через зношеність інженерної системи. А отже, співвласники мають знайти вихід з цієї ситуації - створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та спільними зусиллями привести будинок у належний стан, що згодом допоможе досягти суттєвої економії та значно покращити умови проживання.



