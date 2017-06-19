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Облік по-новому: чого чекати від реформи ЖКГ?
19.06.2017 18:07
З моменту прийняття Закону України “Про Фонд енергоефективності”, в українців з’явилася надія, що реформа житлово-комунального господарства буде впроваджена найближчим часом.
Що для цього потрібно? Верховна Рада України повинна прийняти закони, які є основою реформи ЖКГ: “Про житлово-комунальні послуги”, “Про комерційний облік комунальних послуг”, “Про енергетичну ефективність будівель”. Поки не будуть прийняті вказані законопроекти, Закон України “Про Фонд енергоефективності” не дасть результатів, які були заплановані при його розробці.
Сьогодні пропоную розглянути особливості проекту Закону України “Про комерційний облік комунальних послуг” та об’єктивно розібратися у можливих варіантах забезпечення обліку спожитих компослуг.
Насамперед, що він регулюватиме? Закон визначатиме порядок обліку послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, а також забезпечення нас з вами - споживачів - відповідною обліковою інформацією про кількісні та якісні показники спожитих послуг.
Давайте розберемося, які види обліку передбачає законопроект.
Отже, комерційний облік буде надавати загальну інформацію щодо кількісних показників спожитої комунальної послуги. У свою чергу, розподільний облік буде забезпечувати розподіл вказаних кількісних показників між споживачами будинку. Такий розподіл буде здійснюватися на підставі приладів розподільного обліку, якщо вони встановлені у відповідному об’єкті споживача та/або за правилами, методиками.
Хочу зауважити, що закон буде регулювати відносини виключно щодо постачання теплової енергії, гарячого водопостачання та централізованого водопостачання.
Що нам необхідно знати про особливості обліку спожитих комунальних послуг? Проект закону чітко регламентує процедуру встановлення вузлів обліку.
Після прийняття закону ми зможемо встановлювати вузли обліку відповідно до проектної документації з обов’язковим дотриманням будівельних норм і правил у порядку, який визначає Мінрегіон. Встановлення вузлів обліку не потребуватиме додаткового погодження з органами місцевого самоврядування, державної влади, з операторами зовнішніх інженерних мереж та виконавцями послуг. Крім того, для встановлення вузлів обліку не потрібно отримувати жодних технічних умов та інших документів.
У випадку, якщо встановити лічильник у вашому будинку захоче оператор зовнішніх інженерних систем (власник інженерних мереж або особа, яка здійснює користування ними), він зобов’язаний повідомити власника будинку або співвласників про свій намір за 2 місяці до дати встановлення вузла обліку.
Після отримання такого повідомлення ви можете обирати:
Разом з тим, якщо ви умисно ухиляєтеся від встановлення вузла обліку, оператор зовнішніх інженерних мереж має право звернутися до суду з вимогою встановити сервітут (право безкоштовно користуватися чужим майном) щодо частини будинку, на якій буде встановлено вузол обліку.
Вузли обліку, встановлені у/на будинку, належатимуть на підставі права власності (спільної сумісної власності) власнику (співвласникам) будинку. Відповідальність за схоронність засобів обліку будуть нести співвласники (власник) будинку.
Крім того, проект Закону передбачає, що виконавці комунальних послуг, оператори зовнішніх інженерних мереж приймають встановлені засоби обліку на абонентський облік протягом 14 календарних днів з моменту отримання відповідного звернення від співвласників.
Отже, якщо виконавець послуг буде неправомірно відмовлятися приймати наш прилад обліку - ми маємо право звернутися до суду та вимагати захисту наших прав і зобов’язання виконавця послуг дотримуватися вимог закону.
Усі витрати за встановлення вузла обліку несуть співвласники (власник) будинку. У той же час, орган місцевого самоврядування має право виділяти кошти для встановлення вузлів обліку в будинках. Крім того, розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку розраховується окремо по кожному будинку, а їхня сплата розстрочується на 5 років.
Отже, відповідно до законопроекту, у кожному будинку мають бути встановлені вузли комерційного обліку - засоби, за якими буде вимірюватися обсяг спожитої споживачами комунальної послуги.
Логічно, що весь обсяг послуг, який увійшов у будинок, має бути оплачений. Жодні внутрішні проблеми будинку, зношеність інженерних мереж, великі втрати через гнилі труби не можуть бути аргументом для зменшення розміру оплати за комунальну послугу.
Власник (співвласники) будинку повинні забезпечувати належний стан свого майна, і це його особиста відповідальність, адже власність зобов’язує.
Разом з тим, завдяки цьому законопроекту монополісти не зможуть зловживати та маніпулювати обсягом наданих комунальних послуг, оскільки вся інформація буде прозоро відслідковуватися за допомогою вузлів комерційного обліку. Вони чітко покажуть, який обсяг послуг увійшов у будинок.
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