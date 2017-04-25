Земельні ділянки ОСББ: особливості сплати податку

У попередніх публікаціях ми з вами розбиралися, якою є ситуація у сфері володіння та користування земельними ділянками багатоквартирних будинків. Тепер прийшов час поговорити про те, що робити, коли об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке не є ані землевласником, ані землекористувачем, отримає податкове повідомлення-рішення щодо необхідності сплати земельного податку.

Насамперед давайте розберемося з основними поняттями.

Податковий кодекс України передбачає, що земельний податок - це обов’язковий платіж, який справляється з власників земельних ділянок, а також постійних землекористувачів. Крім того, у п. 269.1 Податкового кодексу України зазначено, що платниками цього податку є власники земельних ділянок, а також землекористувачі.

Разом з тим, Земельний кодекс України передбачає, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування має бути належним чином оформлено. За загальним правилом право власності постійного користування виникає з моменту державної реєстрації такого права у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Отже, чинне законодавство чітко передбачає, що сплачувати земельний податок мають саме власники або землекористувачі, і ні в якому разі не об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке не має і не може мати такого статусу .

Чому ж тоді органи Державної фіскальної служби займають протилежну позицію та вважають ОСББ зобов’язаними сплачувати земельний податок?

Обґрунтовуючи свою позицію, органи ДФС посилаються на те, що інформація про земельні ділянки є в Державному земельному кадастрі, а відповідно до п. 286.1 Податкового кодексу України, підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Проте при цьому посадові особи органів ДФС забувають про інші пункти Податкового кодексу України, які передбачають, що сплачувати податок мають саме власники або землекористувачі.

Позиція ДФС - хибна та легко розбивається у судовому порядку, що підтверджує низка судових рішень, зокрема:

Ухвала Вищого Адміністративного суду України від 23.02.2016 р. у справі № 815/3664/14 (посилання: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56062011);

Ухвала Вищого Адміністративного суду України від 14.04.2015 р. у справі № 826/13060/13-А (посилання: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43652452).

Нагадаю, що стаття 42 Земельного кодексу України передбачає, що земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок, споруди та його прибудинкова територія, передається безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Наразі порядок не визначено.

Доки Кабінет Міністрів України не визначить відповідний порядок або не будуть внесені зміни до цієї статті Земельного кодексу і не буде простої та зрозумілої процедури отримання земельної ділянки у власність або в постійне користування співвласниками багатоквартирного будинку, до того моменту органи ДФС не мають права вимагати від ОСББ або співвласників сплати земельного податку та подання відповідної декларації.

Якщо ви отримали податкове повідомлення-рішення, в якому нараховано податковий борг зі сплати земельного податку або штраф за неподання декларації, не поспішайте на нього реагувати та сплачувати зазначені у рішенні суми. Ви зобов’язані сплачувати земельний податок тільки у випадку, якщо ваші права на земельну ділянку належним чином оформлені.

Запорукою будь-якої успішної та стабільної діяльності є розуміння своїх прав та обов’язків. Читайте закони, аналізуйте і тільки після цього приймайте остаточні рішення.