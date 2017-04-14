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Як ОСББ розпочати утримання земельної ділянки?
14.04.2017 14:26
Минулого тижня ми розглядали питання правового регулювання відносин, пов’язаних
із правом власності на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний
будинок, приналежні до нього споруди та його прибудинкова територія.
Не менш важливо вирішити питання, яким чином ми, співвласники
багатоквартирного будинку, маємо право розпочати утримання земельної ділянки та
використовувати для цього кошти з рахунку ОСББ.
Насамперед давайте згадаємо теорію, на якій будується діяльність ОСББ. На
початку своєї діяльності, а в подальшому – щорічно, кожне ОСББ затверджує
кошторис на утримання будинку та розмір внеску, який сплачує кожен співвласник.
Правління ОСББ має право розпоряджатися коштами ОСББ виключно в межах
кошторису, затвердженого Загальними зборами. У той же час, саме Правління готує
проект кошторису, який потім мають затвердити Загальні збори.
Таким чином, для того, щоб отримати гроші для здійснення певної діяльності
з утримання будинку та прибудинкової території,спочатку необхідно внести
відповідну статтю витрат у кошторис ОСББ.
Але яким чином ми можемо розрахувати, скільки коштів потрібно для утримання
прибудинкової території, якщо ми не знаємо, які в неї межі та яка вона взагалі?
З одного боку, здається, що таке питання не повинно виникати, оскільки ЖЕК
стільки років сумлінно утримував за наші гроші певну територію.Проте, якщо
придивитись до цієї ситуації ретельніше, виявляється, що територія, якою
опікувався ЖЕК, має назву «прибиральна територія».
Що ж таке «прибиральна територія»? Це територія, яку нам нав
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язують для прибирання. Але, разом з тим, нема жодних
правових підстав для того, щоб ми прибирали саме цю територію, а не якусь іншу.
Яким шляхом цю задачу вирішило вже не одне ОСББ?
Щоб ми мали право використовувати гроші співвласників на утримання
конкретної прибудинкової території, нам необхідно скликати Загальні збори, на
яких спільно з власниками квартир та нежитлових приміщень будинку прийняти
рішення про те, яку територію ми хочемо утримувати.
Такі Загальні збори скликаються та проводяться Правлінням за звичайною
процедурою, яка передбачена Законом України «Про об
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єднання співвласників багатоквартирного будинку». Для
прийняття рішення нам треба набрати «за» понад 50 % голосів співвласників.
У рішенні, яке будуть приймати Загальні збори, необхідно зазначити, якою
буде прибудинкова територія, яку співвласники готові утримувати. До рішення має
бути додано план цієї території із зазначенням її меж.
Після того, як рішення прийнято, необхідно повідомити орган місцевого
самоврядування про те, що з визначеної дати ви починаєте утримувати відповідну
територію.
Отже, доки співвласники не отримають земельну ділянку, на якій розташовано
багатоквартирний будинок, споруди та його прибудинкова територія у власність
або в постійне користування, без відповідного рішення ОСББ не має права
використовувати гроші на утримання прибудинкової території.
Як казав Сюнь-Цзи, мати надію на закони і до того ж розуміти їхній зміст –
тільки так можна досягти згоди.
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