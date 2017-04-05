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Управління будинком: кому належать земельні ділянки?
05.04.2017 16:20
У контексті реалізації реформи у сфері житлово-комунального господарства України не можна оминути увагою питання права власності на земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинку.
Згідно зі статтею 42 Земельного кодексу України, земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Отже, Земельний кодекс України передбачає, що земельні ділянки багатоквартирних будинків мають належати співвласникам багатоквартирних будинків.
Що відбувається в реальності?
Кабінет Міністрів України досі не розробив Порядок, на підставі якого земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія мають передаватися безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку. Тому реалізувати право, передбачене статтею 42 Земельного кодексу України, на практиці поки неможливо.
Разом з тим, майже півтора роки на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект № 3576 від 03.12.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо земельних ділянок багатоквартирних будинків». Проект закону передбачає внесення змін, зокрема, до статті 42 Земельного кодексу України для того, аби створити просту та зрозумілу процедуру для співвласників багатоквартирного будинку щодо отримання безоплатно у власність або в постійне користування земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія.
Прийняття законопроекту вирішить велику кількість питань, пов ’ язаних з невизначеністю правового статусу земельних ділянок багатоквартирних будинків.
Проте зараз неможливо точно сказати, коли Верховна Рада України нарешті прийме Закон.
Хто платить податок на земельну ділянку?
Доки не передбачено і не закріплено у нормативно-правових актах чітку процедуру отримання земельних ділянок багатоквартирних будинків, ці земельні ділянки фактично заморожені. Ані співвласники не можуть отримати їх у спільну власність, ані будь-хто інший.
Стаття 319 Цивільного кодексу України чітко визначає, що власність зобов ’ язує, а тягар утримання майна несе його власник. Таким чином, поки співвласники не отримають земельну ділянку багатоквартирного будинку у власність або в постійне користування, тягар її утримання має нести власник – територіальна громада міста, від імені якої діє орган місцевого самоврядування.
Крім того, поки співвласники багатоквартирного будинку не стали власниками або землекористувачами відповідної земельної ділянки, органи Державної фіскальної служби України не мають правових підстав для нарахування земельного податку щодо вказаної земельної ділянки. Адже, відповідно до статті 269 Податкового кодексу України, платники земельного податку – власники земельних ділянок, а також землекористувачі.
Про те, як врегулювати відносини, пов ’ язані з утриманням прибудинкової території багатоквартирного будинку та вимогами органів Державної фіскальної служби України щодо сплати земельного податку, ми поговоримо вже наступного тижня.
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