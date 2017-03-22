Чи можна зберегти контроль над будинком, залучивши управителя?

Сфера житлово-комунального господарства України – надзвичайно динамічна: переважна більшість співвласників багатоквартирних будинків усвідомили свою відповідальність за стан власного будинку та розпочали повноцінне управління. Деякі співвласники обрали створення ОСББ, а деякі вирішили залучити професійного управителя.

Сьогодні пропоную поговорити про те, які обов’язки має виконувати управитель та як, врешті-решт, зберегти контроль над своїм будинком та якістю наданих послуг у випадку, якщо управління будинком здійснює управитель.

Хто ж він такий – управитель багатоквартирного будинку? Це фізична особа-підприємець або юридична особа, яка визначена спільним рішенням співвласників або одноразово призначена органом місцевого самоврядування та надає послуги з управління. Управитель – це сама та особа, яка має забезпечувати належне утримання Вашого багатоквартирного будинку у разі, якщо Ви не готові робити це самостійно.

В першу чергу, управитель має забезпечити належне утримання багатоквартирника та його прибудинкової території у відповідності до нормативів та вимог, передбачених чинним законодавством України. Тобто, в будинку, в якому обрано справді фахового управителя, завжди вчасно проводиться дезінсекція та дератизація, під’їзд виглядає охайно та затишно, ліфтові шахти знаходяться в гарному стані та працюють безперебійно. При професійному управлінні всі місця загального користування мають утримуватися в ідеальному стані.

Окрім того, саме управитель має захищати права співвласників на спільну сумісну власність у багатоквартирному будинку від будь-яких загроз та порушень. У випадку, якщо співвласники приймуть рішення про здавання спільного майна в оренду, саме управитель буде уповноважений укласти договір з орендарем та слідкувати за належним станом майна, переданого в оренду.

Також управитель зберігає та оновлює технічну документацію на будинок, інформує співвласників про необхідність у капітальному ремонті. Саме він має право безперешкодного доступу в будь-яке приміщення для вчасної ліквідації аварій.

Таким чином, управитель – це своєрідний майстер на всі руки, який має позбавити Вас будь-яких переживань щодо стану будинку та забезпечити його належне утримання та вчасний ремонт.

З вищеперерахованого може скластися враження, що управитель – це чарівна пігулка, яка може позбавити будинок від будь-яких проблем. Так дійсно може бути. Але тільки в тому випадку, якщо ми будемо пам’ятати про фактор контролю.

Управителя багатоквартирного будинку має контролювати кожен співвласник або ОСББ, якщо у багатоквартирному будинку створено об ’ єднання. Проектом Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що співвласники мають право викликати управителя для фіксації факту ненадання послуг або надання послуг неналежної якості. В такому випадку, управитель зобов’язаний з’явитися для підписання відповідного акту та здійснити перерахунок вартості послуги з управління за весь час ненадання послуг з управління будинком або надання послуг неналежної якості, а також сплатити споживачу неустойку у розмірі та порядку, передбаченому договором.

Викликати управителя для фіксації факту ненадання послуг або надання послуг неналежної якості може будь-який співвласник. У випадку, якщо управитель не з’являється для підписання акту-претензії, документ може бути підписаний не менш як трьома споживачами відповідної послуги та направлений управителю рекомендованим листом.

Крім того, у випадку незадоволення якістю послуг, які надаються управителем, мешканці мають право скликати збори співвласників або Загальні збори ОСББ (якщо воно у будинку створено) та прийняти рішення про припинення договірних відносин з чинним управителем та обрання нового. Управитель має бути повідомлений про припинення договірних відносин не менш як за два місяці до визначеної зборами дати припинення.

Таким чином, управитель, так само як і ОСББ, є цілком доречною формою управління багатоквартирним будинком. Проте, якщо забувати або умисно ігнорувати необхідність контролю за управлінням Вашим багатоквартирником, то це наразить мешканців на небезпеку отримання неякісних послуг.