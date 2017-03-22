|
|
|
Автор
Кнопки
|
Чи можна зберегти контроль над будинком, залучивши управителя?
22.03.2017 13:18
Сфера житлово-комунального господарства України – надзвичайно динамічна: переважна більшість співвласників багатоквартирних будинків усвідомили свою відповідальність за стан власного будинку та розпочали повноцінне управління. Деякі співвласники обрали створення ОСББ, а деякі вирішили залучити професійного управителя.
Сьогодні пропоную поговорити про те, які обов’язки має виконувати управитель та як, врешті-решт, зберегти контроль над своїм будинком та якістю наданих послуг у випадку, якщо управління будинком здійснює управитель.
Хто ж він такий – управитель багатоквартирного будинку? Це фізична особа-підприємець або юридична особа, яка визначена спільним рішенням співвласників або одноразово призначена органом місцевого самоврядування та надає послуги з управління. Управитель – це сама та особа, яка має забезпечувати належне утримання Вашого багатоквартирного будинку у разі, якщо Ви не готові робити це самостійно.
В першу чергу, управитель має забезпечити належне утримання багатоквартирника та його прибудинкової території у відповідності до нормативів та вимог, передбачених чинним законодавством України. Тобто, в будинку, в якому обрано справді фахового управителя, завжди вчасно проводиться дезінсекція та дератизація, під’їзд виглядає охайно та затишно, ліфтові шахти знаходяться в гарному стані та працюють безперебійно. При професійному управлінні всі місця загального користування мають утримуватися в ідеальному стані.
Окрім того, саме управитель має захищати права співвласників на спільну сумісну власність у багатоквартирному будинку від будь-яких загроз та порушень. У випадку, якщо співвласники приймуть рішення про здавання спільного майна в оренду, саме управитель буде уповноважений укласти договір з орендарем та слідкувати за належним станом майна, переданого в оренду.
Також управитель зберігає та оновлює технічну документацію на будинок, інформує співвласників про необхідність у капітальному ремонті. Саме він має право безперешкодного доступу в будь-яке приміщення для вчасної ліквідації аварій.
Таким чином, управитель – це своєрідний майстер на всі руки, який має позбавити Вас будь-яких переживань щодо стану будинку та забезпечити його належне утримання та вчасний ремонт.
З вищеперерахованого може скластися враження, що управитель – це чарівна пігулка, яка може позбавити будинок від будь-яких проблем. Так дійсно може бути. Але тільки в тому випадку, якщо ми будемо пам’ятати про фактор контролю.
Управителя багатоквартирного будинку має контролювати кожен співвласник або ОСББ, якщо у багатоквартирному будинку створено об ’ єднання. Проектом Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що співвласники мають право викликати управителя для фіксації факту ненадання послуг або надання послуг неналежної якості. В такому випадку, управитель зобов’язаний з’явитися для підписання відповідного акту та здійснити перерахунок вартості послуги з управління за весь час ненадання послуг з управління будинком або надання послуг неналежної якості, а також сплатити споживачу неустойку у розмірі та порядку, передбаченому договором.
Викликати управителя для фіксації факту ненадання послуг або надання послуг неналежної якості може будь-який співвласник. У випадку, якщо управитель не з’являється для підписання акту-претензії, документ може бути підписаний не менш як трьома споживачами відповідної послуги та направлений управителю рекомендованим листом.
Крім того, у випадку незадоволення якістю послуг, які надаються управителем, мешканці мають право скликати збори співвласників або Загальні збори ОСББ (якщо воно у будинку створено) та прийняти рішення про припинення договірних відносин з чинним управителем та обрання нового. Управитель має бути повідомлений про припинення договірних відносин не менш як за два місяці до визначеної зборами дати припинення.
Таким чином, управитель, так само як і ОСББ, є цілком доречною формою управління багатоквартирним будинком. Проте, якщо забувати або умисно ігнорувати необхідність контролю за управлінням Вашим багатоквартирником, то це наразить мешканців на небезпеку отримання неякісних послуг.
теги: ЖКГ, ОСББ, управитель, управління будинком, ЖКП, житлово-комунальні послуги,
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент Суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.