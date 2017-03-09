Як захистити свої права споживача житлово-комунальних послуг?

У продовження розмови про відповідальне ставлення до власного будинку особливо важливим є розгляд питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг. Крайнім часом дедалі більше звернення надходить саме щодо цього питання, оскільки вартість житлово-комунальних послуг з кожним днем збільшується, а їх якість, на жаль, не завжди співвідноситься з їх ціною.

Тож як захистити свої права на житлово-комунальні послуги належної якості?

Перш за все, давайте пригадаємо базові поняття, які наведені у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі - Закон). Житлово-комунальні послуги (надалі - ЖКП) - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Отже, в розумінні Закону, до житлово-комунальних послуг відносяться всі послуги, які забезпечують нам належні умови проживання, зокрема – вивезення побутових відходів, послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, постачання електричної енергії, водо-, газо- постачання, тощо.

Серед учасників відносин у сфері житлово-комунального господарства Закон розрізняє виробників (виробляють ЖКП), виконавців (надають ЖКП), власників (володіють відповідним приміщенням), споживачів (споживають або мають намір споживати ЖКП).

Таким чином, Закон вказує на те, що окрім власника об’єкту нерухомого майна, який відповідно до Конституції України зобов’язаний утримувати свою власність, є також споживачі – особи, які безпосередньо споживають ЖКП та зобов’язані здійснювати відповідні розрахунки. Споживач також може бути власником приміщення.

Розібравшись з базовими поняттями переходимо до безпосередньої процедури захисту прав споживачів ЖКП. Статтею 18 діючого Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі порушення виконавцем ЖКП умов договору, споживач має право викликати його представника для складення та підписання акту-претензії споживача, в якому зазначити строки, види, показники порушень та максимально описати в чому саме були порушені права споживача ЖКП.

Представник виконавця відповідної послуги зобов’язаний з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Тому для того, щоб розуміти як діяти у випадку порушення Ваших прав споживача ЖКП, в першу чергу необхідно уважно ознайомитися з умовами договору.

Якщо виконавець виконав Вашу вимогу та направив до Вас свого представника, то тепер Вам необхідно скласти акт-претензію, який маєте підписати Ви та представник виконавця ЖКП.

Якщо ж представник виконавця ЖКП не з’явився для підписання акту у встановлений договором строк або необґрунтовано відмовився від підписання акту-претензії, то акт вважається дійсним, якщо його підпишете Ви, а також не менш як два Ваших сусіди або сусідки.

Акт-претензія є лише першою стадією захисту прав споживача ЖКП. Наступним етапом є направлення акту-претензії виконавцю відповідної послуги, який протягом трьох робочих днів з моменту отримання акту-претензії має вирішити питання про перерахунок здійснених Вами платежів або надати Вам обґрунтовану письмову відповідь у задоволенні Вашої претензії.

В той же час, слід пам’ятати, що навіть якщо виконавець відповідної ЖКП відмовив Вам у задоволенні Вашої претензії, то Ви все одно маєте право звернутися до суду за захистом своїх прав, при цьому, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Ви будете звільнені від необхідності сплачувати судовий збір.

Таким чином, чинним законодавством передбачені прості та зрозумілі шляхи захисту прав споживача ЖКП. Але для того, щоб ці правові норми діяли, кожен споживач має контролювати якість наданих ЖКП та сміливо звертатися до виконавців відповідних послуг з метою відновлення їх якості та безпосередньо захищати свої права.