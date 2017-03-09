|
|
|
Автор
Кнопки
|
Як захистити свої права споживача житлово-комунальних послуг?
09.03.2017 11:38
У продовження розмови про відповідальне ставлення до власного будинку особливо важливим є розгляд питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг. Крайнім часом дедалі більше звернення надходить саме щодо цього питання, оскільки вартість житлово-комунальних послуг з кожним днем збільшується, а їх якість, на жаль, не завжди співвідноситься з їх ціною.
Тож як захистити свої права на житлово-комунальні послуги належної якості?
Перш за все, давайте пригадаємо базові поняття, які наведені у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі - Закон). Житлово-комунальні послуги (надалі - ЖКП) - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Отже, в розумінні Закону, до житлово-комунальних послуг відносяться всі послуги, які забезпечують нам належні умови проживання, зокрема – вивезення побутових відходів, послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, постачання електричної енергії, водо-, газо- постачання, тощо.
Серед учасників відносин у сфері житлово-комунального господарства Закон розрізняє виробників (виробляють ЖКП), виконавців (надають ЖКП), власників (володіють відповідним приміщенням), споживачів (споживають або мають намір споживати ЖКП).
Таким чином, Закон вказує на те, що окрім власника об’єкту нерухомого майна, який відповідно до Конституції України зобов’язаний утримувати свою власність, є також споживачі – особи, які безпосередньо споживають ЖКП та зобов’язані здійснювати відповідні розрахунки. Споживач також може бути власником приміщення.
Розібравшись з базовими поняттями переходимо до безпосередньої процедури захисту прав споживачів ЖКП. Статтею 18 діючого Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі порушення виконавцем ЖКП умов договору, споживач має право викликати його представника для складення та підписання акту-претензії споживача, в якому зазначити строки, види, показники порушень та максимально описати в чому саме були порушені права споживача ЖКП.
Представник виконавця відповідної послуги зобов’язаний з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Тому для того, щоб розуміти як діяти у випадку порушення Ваших прав споживача ЖКП, в першу чергу необхідно уважно ознайомитися з умовами договору.
Якщо виконавець виконав Вашу вимогу та направив до Вас свого представника, то тепер Вам необхідно скласти акт-претензію, який маєте підписати Ви та представник виконавця ЖКП.
Якщо ж представник виконавця ЖКП не з’явився для підписання акту у встановлений договором строк або необґрунтовано відмовився від підписання акту-претензії, то акт вважається дійсним, якщо його підпишете Ви, а також не менш як два Ваших сусіди або сусідки.
Акт-претензія є лише першою стадією захисту прав споживача ЖКП. Наступним етапом є направлення акту-претензії виконавцю відповідної послуги, який протягом трьох робочих днів з моменту отримання акту-претензії має вирішити питання про перерахунок здійснених Вами платежів або надати Вам обґрунтовану письмову відповідь у задоволенні Вашої претензії.
В той же час, слід пам’ятати, що навіть якщо виконавець відповідної ЖКП відмовив Вам у задоволенні Вашої претензії, то Ви все одно маєте право звернутися до суду за захистом своїх прав, при цьому, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Ви будете звільнені від необхідності сплачувати судовий збір.
Таким чином, чинним законодавством передбачені прості та зрозумілі шляхи захисту прав споживача ЖКП. Але для того, щоб ці правові норми діяли, кожен споживач має контролювати якість наданих ЖКП та сміливо звертатися до виконавців відповідних послуг з метою відновлення їх якості та безпосередньо захищати свої права.
Треба пам’ятати, що у сфері житлово-комунального господарства діють такі ж правила, як і в будь-якій іншій сфері послуг, тому якщо Ви сплачуєте вартість ЖКП, то маєте її отримати саме тієї якості, яка передбачена для конкретної житлово-комунальної послуги.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы Евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права Строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.