Останнім часом мешканців багатоквартирних будинків найбільше цікавить, як організувати управління будинком так, щоб платити менше, а будинок був в задовільному стані. Давайте разом розберемося, які варіанти управління будинком передбачає чинне законодавство України.

Існує три можливих варіанти управління багатоквартирним будинком:

1. ОСББ;

2. безпосередньо співвласники;

3. управитель.

У перших двох варіантах всі рішення приймаються співвласниками будинку колективно. Натомість щодо управителя виникає дуже багато питань.

Насамперед потрібно розуміти, звідки управитель з’являється у багатоквартирному будинку. Його може або 1) призначити орган місцевого самоврядування строком на 1 рік (якщо співвласники самостійно не визначилися з формою управління), або 2) обрати безпосередньо співвласники на Зборах співвласників чи на Загальних зборах ОСББ.

Варто пам’ятати: якщо управителя призначить для вашого будинку орган місцевого самоврядування за результатами конкурсу, у вас не буде можливості вплинути на це, а для розірвання договору з таким управителем потрібно буде його попередньо повідомити не менше ніж за два місяці до дати розірвання.

Таким чином, якщо вас хвилює доля вашого будинку і ви хочете отримувати послуги вчасно та належної якості, варто обрати управителя самостійно.

Як самостійно обрати управителя?

Для початку розгляньте перелік існуючих пропозицій з управління багатоквартирними будинками у вашому місті. Зв’яжіться з цими компаніями, отримайте перелік послуг, які вони надають, та їхню вартість, дослідіть текст договору, який пропонують укласти. Крім того, доцільно проаналізувати відгуки про таку компанію.

Від того, наскільки добре ви дослідите інформацію про майбутнього управителя, залежить те, наскільки безпроблемними будуть ваші відносини з ним під час управління будинком.

Якщо у вашому будинку не створено ОСББ, після того, як ви визначилися з майбутнім управителем, необхідно скликати збори співвласників. На них потрібно прийняти рішення про обрання управителя для будинку.

Збори співвласників скликаються у порядку, передбаченому Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Для скликання Зборів співвласників потрібно створити ініціативну групу не менш ніж з трьох власників квартир та/або нежитлових приміщень у будинку. Ініціативна група має не пізніше ніж за 10 днів до дати зборів повідомити співвласників про дату, час, місце, ініціаторів та порядок денний зборів.

Аби у визначений день прийняти рішення про обрання управителя потрібно, щоб «за» було віддано понад 50 % відсотків голосів співвласників – пропорційно до площі квартир та нежитлових приміщень, які перебувають у їхній власності, до загальної площі квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Якщо у день Зборів потрібну кількість голосів ви не набрали, у вас є можливість протягом 15 днів з дати Зборів опитати співвласників у порядку письмового опитування.

Зверніть увагу: на зборах також потрібно прийняти рішення щодо уповноваження особи (осіб) для укладення договору з управителем від імені всіх співвласників.

Після того, як рішення прийнято, необхідно подати примірник протоколу зборів співвласників на зберігання до відповідного органу місцевого самоврядування.

Коли ви виконаєте усі дії та підпишете договір з управителем, він може приступати до управління вашим будинком.

Чи є гарантія, що управління буде якісним?

Для того, щоб процес був дійсно повноцінним та якісним, варто у договорі передбачити звітування управителя перед Зборами співвласників щонайменше один раз на рік.

Пам’ятайте, що запорукою успішного управління багатоквартирним будинком є постійний контроль за якістю наданих послуг та їхньою вартістю.