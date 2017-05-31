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Суд общественности
31.05.2017 11:32
Суд общественности
Сегодня, 31 мая, с 9:00 до 21:00 должно пройти
рейтинговое онлайн-голосование кандидатур нового Совета общественного контроля Национального
Антикоррупционного Бюро Украины. Совет
общественного контроля будет состоять из 15 человек, отобранных по результатам
конкурса, результаты которого должны обнародовать на официальном веб-сайте НАБУ
6 июня 2017 года.
Но голосованию и признанию его результатов может помешать может очередной скандал,
который разгорается вокруг выборов членов Совета. Некоторые активисты недовольны
тем, что их не даже не допустили к конкурсу. Хотя никакие комиссии, которые
отсеивают участников конкурса, по их
словам, документами о НАБУ не предусмотрены. Они также обвиняют руководителя
НАБУ Артема Ситника в том, что он уже который год подряд подбирает себе
«ручной» Общественный совет. Причем каждый раз его выборы происходят со
скандалом.
Так, активисты общественных организаций
"МОСТ", "Философия Сердца" и других требуют у руководства
Национального антикоррупционного бюро вернуть их ранее исключенных кандидатов к
участию в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля при
НАБУ. И провести открытый и честный, а не кулуарный подбор новых членов
Общественного совета.
"У нас
было написано в обосновании отказа, что ГО "Агентство общественной
журналистики МОСТ" – известная херсонская организация, не является антикоррупционной,
– прокомментировал ситуацию активист организации МОСТ Александр Савич.
Представители общественной организации "Философия Сердца" также возмущены тем, что их не допустили к
конкурсу. Они заявили о
непрозрачности формирования списка
участников конкурса
. В частности, в ОО
возмущены, что руководительницу организации, Юлию Григу, не включили в состав его участников, несмотря на
"многолетний опыт реализации антикоррупционных проектов" и
предоставление полного пакета требуемых документов.
- То паспорт неправильно скопирован, то в уставе организации нет пункта об
антикоррупционной деятельности, - сетуют участники, конкурса, которых
отстранили от него по надуманным, по их мнению, причинам.
Общественной организации ГО "Имунный щит нации"- отказали по причине того, что ее уставная
деятельность «не связана с коррупцией». Нормальная описка по Фрейду. По надуманным причинам отказов в
участии в конкурсе можно догадаться, что руководство НАБУ старательно следит за
тем, чтобы в контролирующий орган НАБУ не попали «чужие» люди.
В то же время от «своих» общественных организаций в ныне действующем Совете
традиционно находится по несколько представителей.
Так от Автомайдана здесь находятся сразу три представителя, в том числе и
сын известного политика Анатолий Гриценко – Алексей. Два человека от Народного
Руха Украины, два человека от Ассоциации правныкив Украины и т.д.
Нешуточные страсти
вокруг выборов Общественного совета НАБУ
разгораются в значительной мере из-за того, что Совет облечен достаточно серьезными
полномочиями. И может оказывать влияние на назначение и деятельность
следователей и оценку результатов работы агентства.
Так,
согласно с ч.3 ст. 31 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро
Украины», Совет общественного контроля при НАБУ рассматривает отчеты НАБУ и
утверждает свои выводы по ним, делегирует своих членов в конкурсные и
дисциплинарные комиссии НАБУ.
Подозрительной
при всей своей продвинутости выглядит и само интернет-голосование проживающих в
Украине на сайте НАБУ. Очевидно, что
специалисты БЮРО могут оказывать влияние на его результаты, как впрочем, и
всевозможные хакеры. Или накрутить нужный результат некоторым участникам
помогут всевозможные конторы, которые специализируются на искажении реальных
результатов онлайн-голосований.
О большом
ажиотаже при попадании на конкурс свидетельствует и то, что прошлом уже
неоднократно высказывались сомнения в прозрачности и открытости формирования
Совета.
В 2015 году глава НАБУАртем Сытник вынужден был
разогнать Общественный совет и объявить новый конкурс, после чего, собственно,
и решили избирать членов совета электронным голосованием всех украинцев на
сайте НАБУ.
В
следующем, 2016году уже электронное голосование также прошло со скандалом. В
2016 году Интернет-голосование за кандидатов в состав Совета состоялось 2 июня,
а 4 августа под давлением общественности вынуждено было провести дополнительное голосование, в результате
которого были избраны пятеро членов вместо тех, чьи полномочия были досрочно
прекращены.
Не
избежали скандала и нынешние выборы челнов Совета. Очевидно, что, прежде, чем
выявлять и ловить коррупционеров Украины, НАБУ неплохо бы добиться гласности,
открытости и прозрачности при выборах в собственный Общественный совет, сделав
их результаты такими, что не вызывают никаких сомнений, ни у их участников, ни
у других представителей общественности.
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