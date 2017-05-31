Суд общественности

Сегодня, 31 мая, с 9:00 до 21:00 должно пройти рейтинговое онлайн-голосование кандидатур нового Совета общественного контроля Национального Антикоррупционного Бюро Украины. Совет общественного контроля будет состоять из 15 человек, отобранных по результатам конкурса, результаты которого должны обнародовать на официальном веб-сайте НАБУ 6 июня 2017 года.

Но голосованию и признанию его результатов может помешать может очередной скандал, который разгорается вокруг выборов членов Совета. Некоторые активисты недовольны тем, что их не даже не допустили к конкурсу. Хотя никакие комиссии, которые отсеивают участников конкурса, по их словам, документами о НАБУ не предусмотрены. Они также обвиняют руководителя НАБУ Артема Ситника в том, что он уже который год подряд подбирает себе «ручной» Общественный совет. Причем каждый раз его выборы происходят со скандалом.

Так, активисты общественных организаций "МОСТ", "Философия Сердца" и других требуют у руководства Национального антикоррупционного бюро вернуть их ранее исключенных кандидатов к участию в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля при НАБУ. И провести открытый и честный, а не кулуарный подбор новых членов Общественного совета.

"У нас было написано в обосновании отказа, что ГО "Агентство общественной журналистики МОСТ" – известная херсонская организация, не является антикоррупционной, – прокомментировал ситуацию активист организации МОСТ Александр Савич.

Представители общественной организации "Философия Сердца" также возмущены тем, что их не допустили к конкурсу. Они заявили о непрозрачности формирования списка участников конкурса . В частности, в ОО возмущены, что руководительницу организации, Юлию Григу, не включили в состав его участников, несмотря на "многолетний опыт реализации антикоррупционных проектов" и предоставление полного пакета требуемых документов.

- То паспорт неправильно скопирован, то в уставе организации нет пункта об антикоррупционной деятельности, - сетуют участники, конкурса, которых отстранили от него по надуманным, по их мнению, причинам.

Общественной организации ГО "Имунный щит нации"- отказали по причине того, что ее уставная деятельность «не связана с коррупцией». Нормальная описка по Фрейду. По надуманным причинам отказов в участии в конкурсе можно догадаться, что руководство НАБУ старательно следит за тем, чтобы в контролирующий орган НАБУ не попали «чужие» люди.

В то же время от «своих» общественных организаций в ныне действующем Совете традиционно находится по несколько представителей.

Так от Автомайдана здесь находятся сразу три представителя, в том числе и сын известного политика Анатолий Гриценко – Алексей. Два человека от Народного Руха Украины, два человека от Ассоциации правныкив Украины и т.д.

Нешуточные страсти вокруг выборов Общественного совета НАБУ разгораются в значительной мере из-за того, что Совет облечен достаточно серьезными полномочиями. И может оказывать влияние на назначение и деятельность следователей и оценку результатов работы агентства.

Так, согласно с ч.3 ст. 31 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», Совет общественного контроля при НАБУ рассматривает отчеты НАБУ и утверждает свои выводы по ним, делегирует своих членов в конкурсные и дисциплинарные комиссии НАБУ.

Подозрительной при всей своей продвинутости выглядит и само интернет-голосование проживающих в Украине на сайте НАБУ. Очевидно, что специалисты БЮРО могут оказывать влияние на его результаты, как впрочем, и всевозможные хакеры. Или накрутить нужный результат некоторым участникам помогут всевозможные конторы, которые специализируются на искажении реальных результатов онлайн-голосований.

О большом ажиотаже при попадании на конкурс свидетельствует и то, что прошлом уже неоднократно высказывались сомнения в прозрачности и открытости формирования Совета.

В 2015 году глава НАБУАртем Сытник вынужден был разогнать Общественный совет и объявить новый конкурс, после чего, собственно, и решили избирать членов совета электронным голосованием всех украинцев на сайте НАБУ.

В следующем, 2016году уже электронное голосование также прошло со скандалом. В 2016 году Интернет-голосование за кандидатов в состав Совета состоялось 2 июня, а 4 августа под давлением общественности вынуждено было провести дополнительное голосование, в результате которого были избраны пятеро членов вместо тех, чьи полномочия были досрочно прекращены.

Не избежали скандала и нынешние выборы челнов Совета. Очевидно, что, прежде, чем выявлять и ловить коррупционеров Украины, НАБУ неплохо бы добиться гласности, открытости и прозрачности при выборах в собственный Общественный совет, сделав их результаты такими, что не вызывают никаких сомнений, ни у их участников, ни у других представителей общественности.