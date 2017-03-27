Эта странная, странная, странная война с Россией

В самых разных случаях украинская власть то затрудняет, то протежирует работе российских предприятий с одной единственной целью. Удешевить активы в Украине с целью их скупки. Русский вопрос то включают, то выключают в Украине в зависимости от интересов чиновников.



В одном случае власть закрывает глаза на блокаду работы российских банков в Украине, которая, по мнению экспертов, призвана удешевить финансовые активы россиян в Украине. Затем их скупят приближенные к власти люди. Все технично и красиво. И даже патриотично. Но…



В случае производства химических удобрений в Украине, власть действует с точностью до наоборот. Украина, оказывается, может быть лоббистом российских производителей минеральных удобрений. Не верите? И я не верил поначалу.



В январе-феврале 2017 года Украина импортировала из России азотных минудобрений на 53,587 млн. долларов. А всего за годы конфликта с Россией Украина заплатила 550 млн. долларов за российские азотные удобрения, сообщает газета «Сегодня». Это на секундочку – полмиллиарда долларов. По другим подсчетам за химические удобрения мы уплатили России миллиард долларов.



Повышение цен на газ заставило украинских химиков остановить производство удобрений. Заводы по их производству в Украине работают с перебоями уже давно. Дело в том, что долгие годы украинские химики боролись за свой рынок с россиянами, продавая удобрения с минимальной для себя прибылью. Кроме повышения цен на газ, к этому их вынуждало и падение цен на мировых рынках минудобрений.



Российская химическая промышленность оставалась в более выигрышном по сравнению с украинской положении. Ведь у россиян были более низкие цены на газ для собственных нужд. Химики неоднократно просили правительство в целях защиты украинского рынка повысить ввозные пошлины на удобрения для российских производителей.



27 декабря 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела антидемпинговые пошлины в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из России с марта 2017 года на 5 лет до марта 2022 года.



Это решение должно было вступить в силу с марта 2017 года, но… было приостановлено МКМТ в феврале, сообщает газета «Сегодня».



Понятно, что столь недружественная политика в отношении отечественных предприятий приводит к увеличению импорта минеральных удобрений из России. Только за первые два месяца 2017 года импорт минудобрений из России вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего же за прошлый год российские химические предприятия, при полном содействии украинских чиновников, практически захватили рынок минеральных удобрений в Украине.



В 2016 году импорт минеральных удобрений из России вырос почти до 2 млн. тонн. В то же время украинское производство сократилось более чем на 50%, а в марте 2017 года впервые в истории украинской химической промышленности в разгар подготовки к посевной остановились два предприятия по производству азота – в Ровно и Черкассах.



По сообщениям СМИ, 90% калийных и фосфатных удобрений на нашем рынке импортированы из России. Доля азотных удобрений российского производства - 70%. И завозят их не контрабандой, а официально, с разрешения чиновников в высоких кабинетах. Производители - Новомосковский Азот, Невинномыский Азот и КуйбышевАзот.



По словам президента Союза химиков Украины Алексея Голубова, каждый вагон удобрений "сопровождается какой-то подачкой". " По некоторым данным, обнародованных СМИ, цена такой "схемы" - 20 долларов на каждой тонне удобрений, что в результате вылилось в сумму "отката" в 50 миллионов долларов.



Как видим, борьба с российскими товарами и агрессором вообще быстро заканчивается, когда речь заходит о прибыли в карманы украинских чиновников. Ради этого они охотно будут поддерживать загрузку российских химических предприятий, и способствовать остановке украинских, повышая цены на газ и отказываясь от принятых в мире механизмов защиты внутреннего рынка.



Конечно, сейчас это можно списать на борьбу с олигархами. Как известно, многие украинские химические предприятия принадлежат Дмитрию Фирташу. Но Вы пойдите и расскажите о пользе для Украины от борьбы с олигархами сокращенным работникам Ровненского и Черкасского «Азота».



Уверен, что бороться за Украину можно и нужно так, чтобы украинцам жилось лучше, и они больше зарабатывали на украинских предприятиях у себя в стране. А не отправлялись в поисках работы за рубеж, в ту же Россию, куда их фактически выталкивает украинская власть, лоббируя интересы российских производителей удобрений.