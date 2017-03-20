Украину делают все более удобной для галичан

Верховная Рада намерена обязать общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке. За принятие за основу законопроекта №5313 проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций, которые осуществляют эфирное или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи, фильмы и новости, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Применение закона на практике поставит в более привилегированное положение жителей украиноязычных регионов, в частности, Западной Украины. С гораздо меньшим комфортом будут смотреть украинизированный телевизор те, кто проживает в русскоязычных регионах на востоке страны.

Если мы идем в Европу, наверное, нам нужно думать не только о более широком распространении украинского языка, но и о том, чтобы Украина была комфортным государством для всех категорий украинцев, говорящих на самых разных языках. Но дело не только в удобстве проживания в Украине людям разных языковых предпочтений. Но и в пользе народу и государству, которую принесет (или нет) экстренная украинизация телеэфира. Она не столь очевидна, на мой взгляд, как представляется авторам закона.

Как много мы уже слышали о колонизаторах из России и об ущемлении ими украинского языка! Так что же, сейчас пришло время мстить великому и могучему? Может быть и так. Но в мире существует немало примеров того, как страны с успехом используют язык колонизаторов для своего успешного развития, делая его одним из государственных.

Возьмем общепризнанный мировой образец прыжка государства из третьего-четвертого мира в элиту планеты. Это Сингапур.

В настоящее время официальными языками Сингапура являются английский, тамильский, малайский и китайский.

Знание сингапурцами английского - это следствие далеко не безоблачной Британской колониальной администрации, введенной в Сингапуре в 19 веке с ее обязательным изучением английского. В ставшем независимым Сингапуре не стали бороться с проклятым наследием колонизаторов, а использовали его себе на пользу, что помогла стране быстро интегрироваться в западный мир

В долгое время также колониальной Индии также два государственных языка: хинди и английский. Как и Сингапур, Индия являлась Британской колонией, испытав на себе страшный и кровавый гнет английских поработителей, опустошавших ее землю. Обе страны, Индия и Сингапур, сохранившие уважительное отношение к языку колонизаторов, сегодня являются быстроразвивающимися государствами, на которые ориентируются значительная часть планеты. Они намного опережают в своем развитии Украину.

В Китае в некоторых районах действуют и другие официальные языки, кроме китайского. Китайский стандартный язык (в Китае известен как путунхуа) является официальным национальным разговорным языком на материке. Несколько других автономных районов имеют дополнительные официальные языки. Языковые законы Китая не распространяются ни на Гонконг, ни на Макао и, следовательно, имеют различные официальные языки (кантонский) на материке. К примеру, тибетский язык имеет официальный статус в пределах Тибетского автономного района, а монгольский имеет официальный статус на территории Внутренней Монголии.

Уверен, что бережное отношение к языкам не титульных наций в Китае также помогает этой стране сохранять социальный мир, борясь за мировую пальму первенства с США.

Иногда создается такое впечатление, что великое антирусское языкоборчество, которым заняты украинские патриоты, реально приносит Киеву больше вреда, чем пользы. Точно также, как в Индии и Сингапуре изучали английский, изучение русского являлось обязательным долгое время в Украине. И накопленный языковой потенциал можно было бы с успехом использовать на пользу стране для ее интеграции в странах, где используют и владеют русским. Что никак не отменяет, а лишь дополняет принятый европейский вектор развития

Да, русский в мире не столь популярен, как английский. Тем не менее – это шестой по численности говорящих на нем язык планеты. Русский - один из двух государственных языков Белоруссии, один из официальных языков Казахстана, Киргизии и некоторых других стран, основной язык международного общения в Центральной Евразии, в Восточной Европе, в странах бывшего Советского Союза, один из шести рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций.

Как это ни печально для нас, Казахстан и Белоруссия также занимают более высокие места в рейтингах мирового развития государств.

В Рейтинге процветания стран мира, составленном по комбинированному показателю британским аналитическим центром The Legatum Institute, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их процветания, эти две постсоветские страны опережают Украину.

Казахстан – 82 место.

Беларусь 98 место.

Украина – 107 место.

http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info

Уверен, что этому способствует, на мой взгляд, и не столь напряженная ситуация в языковом вопросе.

Да, повышение квоты украинского языка на телевидении поможет нам еще больше отделиться от России. И для кого-то именно этот результат принятия закона будет самым главным. Но на практике в случае его принятия закон обеспечит усиление изоляционистских и упаднических тенденций в стране, будет способствовать еще большему расколу общества.

В отличие от стран, использующих в качестве одного из государственных английский язык, увеличение украиноговорящих в стране никак не помогает нам продвигаться в Европе и мире. А отдаление от России, отношения с которой сейчас переживают очень сложный период (но никакая война не бывает вечной), будет, по сути, являться дезинтеграцией Украины на постсоветском пространстве, хотя, конечно же, в чем-то и вынужденной.

Насильное введение украинского языка только еще более настроит против него русскоязычных телезрителей, как и против украинского телевидения вообще.

Выходом была бы не столь стремительная украинизация телеэфира, а плавная, которая была бы соразмерной с увеличением популярности украинского среди украинцев, хотя, понятно, что и задавала бы тон в ней, как этого хочется народным депутатам.

Так, кстати, произошло и в украинском радиопросторе. Вступивший в действие в прошлом году аналогичный закон о квотировании радиоэфира, хоть и не без издержек, но способствует популяризации украинского языка. Так, согласно документу, с 8 ноября 2016 года доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке - не менее 50%. Ровно через год в (2017) квоты увеличились: для песен они составляют 30%, а для передач - 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

Постепенная украинизация телеэфира больше отвечает европейской практике. Так, недавно во Франции снижена квота передач на французском языке с 50% до 40%. Эти цифры приблизительно соответствуют распространению и применению украинского и русского языков в Украине.

В сентябре 2016 года Совет Европы уже презентовал экспертное заключение о распределении полномочий институций в сфере информационной политики и медиа в Украине.

В нем отмечено, что норма ст. 9 закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которой не менее 50% вещания телерадиоорганизации должен составлять национальный (отечественный) аудиовизуальный продукт (либо украинская музыка в случае радио), противоречит законодательству ЕС.

Зная желание брюссельских чиновников все регламентировать и подчинить себе, вряд ли Украине удастся зайти в Европу каким-то своим особым и противоречащим принятым в Европе правилам путем, создавая языковые трудности для одной части украинского народа за счет удобств для другой.

И последний аргумент. Во время Гражданской войны в США с участием Британии американцы так и не додумались отказаться от английского языка Британской империи, с которой вели тогда очень кровопролитные сражения за свою независимость. И перейти в пику бриттам на немецкий, французский, испанский или русский. Если бы тогда в США языковым вопросом занялись украинские патриоты, я даже не знаю, на каком языке говорила бы сегодняАмерика. Но стала бы Америка великой страной и светочем человечества?