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Есть ли у вас план, мистер Пинчук?
28.01.2017 19:40
Стоило украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку в его нашумевшей статье в The Wall Street Journal мягко намекнуть, что Украине вряд ли удастся вернуть Крым военными методами, и что нам надо учесть позицию ополченцев и России в Донбассе, как в Украине разразился политический скандал. Да такой, что маститому и уважаемому автору в новой статье для УП пришлось оправдываться и давать разъяснения, что он, собственно, хотел сказать.
http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2017/01/13/7132350/
За довольно трезвый взгляд
на вещи, когда автор предлагает Украине не спешить со вступлением в ЕС и НАТО,
его тут же поспешили объявить чуть ли ни приспешником Москвы.
http://112.ua/mnenie/otkaz-ot-vstupleniya-v-nato-i-es-v-obmen-na-mir-na-donbasse-polnyy-tekst-nashumevshey-stati-pinchuka-362623.html
Хотя,
по сути, ничего нового для реалистично мыслящих украинских политиков Пинчук не
сказал.
Здравые вещи пока что звучат в Украине свежо, но воспринимаются с трудом
Ни
для кого уже не секрет, что Украину пока что не зовут ни в НАТО, ни в ЕС. Напомню
уважаемым читателям: в самые трудные времена оккупации Крыма и войны в Донбассе
НАТО поспешило заявить, что его компетенция заканчивается на границах Польши. Да
и во время российско-турецкого кризиса, когда турки сбили российский боевой
самолет, что-то неслышно было заявлений альянса о том, как НАТО выступит на
защиту своего члена – Турции – в случае ее конфликта с Москвой. Что, в
сущности, и стало одним из факторов последовавшего затем сближения Анкары и
России.
Излагая
свой реалистичный взгляд на невозможность быстрого возвращения Крыма, Виктор
Пинчук остается верен самому себе. Потому что в своих предложениях украинский
бизнесмен точно так же, как и раньше, продолжает ориентироваться на тенденции,
которые происходят на Западе. Долгое время Виктор Михайлович налаживал связи с
правящей Демократической партией США и являлся спонсором избирательных кампаний
Барака Обамы и Хилари Клинтон на пост президента этой страны.
С
приходом к власти в Америке республиканца Дональда Трампа, похоже, настроенного
не вмешиваться в дела России в ее ближнем зарубежье, которым является и
Украина, Пинчук продолжает ориентироваться на политические тенденции США. И
если новый внешнеполитический курс требует поменять акценты – украинский бизнесмен
так и поступает, свидетельством чего как раз и является его статья в
The
Wall
Street
Journal
.
Глас вопиющего в новой международной реальности
«Кроме все более пронзительных обращений мы также
должны адаптироваться к новой реальности и подтолкнуть наших иностранных друзей
помочь нам», - пишет Виктор Пинчук в своей статье в The Wall Street Journal. По
его мнению, Украине следует рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в
Европейском Союзе, по крайней мере, на ближайшее будущее. Мы можем построить
европейскую страну, быть привилегированным партнером, а затем обсудить
присоединение к ЕС - эта мысль Виктора Михайловича также довольно понятна и
востребована у прагматиков в Украине. Особенно, учитывая отношение ЕС к
Украине.
Но, увы, политика Украины настолько погрузилась в мечтания о
возврате Крыма неизвестно каким путем (предполагается, что под гнетом
международных санкций Москва сама вернет Крым), что предложения Пинчука
обсудить, каким именно образом удастся вернуть полуостров – вызвали бурю возмущения
в социальных сетях и на ТВ (что, честно говоря, не отражает мнения всех
украинцев).
То же самое и с нашей европейской мечтой, от которой Пинчук предложил
на время отказаться - как герой Ильфа и Петрова Шура Балаганов неосмотрительно
посягнул на мечту Остапа Бендера о Рио-де-Жанейро.
Предложение временно отказаться от требований Украины к ЕС –
ускорить вхождение Киева в европейское сообщество и предоставить украинцам
безвизовый статус - и вместо этого сосредоточиться на строительстве Европы в
Украине (довольно здравое, на мой взгляд, предложение) - также вызвало шквал
критики в отношении Пинчука. Такое впечатление, что все еще предпочитают
рассуждать категориями: мы проливали кровь за западные ценности – а значит, Запад
теперь нам по жизни обязан. Очень наивное самовнушение, не имеющее никакой
связи с реалиями. Тем более что, похоже, Брюссель не настроен признавать этот
долг.
Итак, здравый посыл статьи Пинчука в The Wall Street Journal:
сосредоточиться на строительстве обороноспособной армии и выносить за скобки
проблемы, которые мешают договориться по другим вопросам политической повестки (не
смешивать Крым и Донбасс, НАТО и отношения с Россией и т.д.). Чтобы в конечном
итоге предложить Европе Украину, гораздо более похожую на европейское
государство, чем сейчас – все эти предложения потонули в гуле неодобрения «соглашательской»
позицией украинского миллиардера.
Теперь ему приходиться оправдываться и печатать разъяснения к
своей статье – новой колонке на УП:
http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2017/01/13/7132350/
Почему же реалистичные предложения Виктора Михайловича не
воспринимает украинский политикум?
Да потому что мы все погрязли в говорильне. И в этой
мечтательной ситуации бесполезно и даже вредно предлагать реалистичный взгляд
на вещи. Потому что такой взгляд будет тут же отвергнут украинскими политиками,
зарабатывающими политические дивиденды на рассказах об американских санкциях и
«европейском выборе». И то, что Пинчук прав
- и сегодня уже всем очевидно, что
политика США с избранием на пост президента Дональда Трампа заметно меняется, а
ЕС входит в период болезненных трансформаций, который может сильно охладить его
интерес к Восточному партнерству, в рамках которого была подписано Соглашение
об ассоциации с Украиной, совершенно ничего не значит.
Трудно не согласиться с Виктором Михайловичем и в том, что Запад
демонстрирует настрой поставить интересы Украины на кон в переговорах с Москвой
по очень многим вопросам, ни о чем не спрашивая Киев – крайне опасный настрой
для Украины. Ведь именно сейчас формируется повестка возможных переговоров
между Путиным и Трампом, а Пинчук – украинский олигарх, самый интегрированный в
американский истеблишмент.
Но естественный для бизнесмена подход Пинчука упредить
нежелательный для Киева вариант развития событий, сильно будоражит «партию
войны» в Украине, так как любой прогресс в переговорах Киева и Москвы не входит
в ее планы.
И здесь мы подходим к весьма существенному слабому месту в
предложениях Пинчука. Он предлагает быть реалистами тем, кто реалистами быть и не
хочет, и не может по определению. Сделав ставку на авантюризм и агрессию,
«партия войны» в Украине не хочет и не будет разоружаться. Тем более что украинцев
сейчас вполне устраивают предложения вернуть Крым и Донбасс без обсуждения, кто
и как это может сделать и на какие уступки ради этого может и должна пойти
Украина в своем диалоге с Россией. Вынь да положь – и все! Даром, что в
реальной политике так не бывает и быть не может.
В сущности, и у самого Пинчука нет плана, как это можно
сделать. И, даже продемонстрировав прагматичный взгляд на проблемы Крыма и
Донбасса, он и сам не предлагает ничего конкретного, да и вряд ли может что-то
предложить. Начнем с того, что Пинчук, при всей его интегрированности в элиту
на Западе и влиянию в Украине, не обладает статусом участника переговоров по
Донбассу – как и не обладает статусом фигуры, к чьему мнению прислушиваются на
Банковой, в Кремле и в Белом доме. И его даже самые распрекрасные предложения,
даже, если бы они и появились, не факт, что будут позитивно восприняты в Кремле
и Белом доме.
Благие пожелания и радужные планы без четкого механизма их реализации – это «ахиллесова пята» украинской политики, приведшая Украину к разрухе и Гражданской войне с участием иностранных государств. Не избежал этих недостатков и подход Пинчука. Хотя, повторюсь, справедливости ради, его взгляды, в целом, более реалистичны, чем у большинства украинских политиков из правящей коалиции.
Нас потчуют мифами. А мы считаем их проукраинской политикой
Если проследить историю украинской независимости – наши
политики изначально потчуют нас
всевозможными мифами, которым, очевидно, что не суждено никогда сбыться.
Например, вот как известный украинский политик Тарас Стецькив
рассказывает о том, как осуществлялся выход Украины из СССР: «А тоді ще був
такий міф, який ми активно поширювали: Україна виробляє найбільше метала у
СРСР, найбільше зерна, найбільше яєць, найбільше свинини тощо. І щойно ми
від’єднаємось, у нас на душу населення буде стільки всього цього… Все буде
наше. Це ми агітували маси, щоб вони підтримали нас. А до комуністів дійшло, що
можна почати економічно управляти цією територією — і отримувати від цього
економічні дивіденди».
http://hvylya.net/interview/politics2/taras-stetskiv-mi-zaprosili-kuchmu-do-sebe-tipu-posiditi-vipiti-pogomoniti.html
С помощью мифов можно какое-то время вести массы за собой. Но
мифами народ не накормишь. Да и где Вы видите в этих рассуждениях заботу об
интересах простого украинца? Есть националисты, есть коммунисты, простой
украинец-то где?
Выгоды от выхода из СССР получили как раз эти две категории:
партноменклатура и националисты. Простой народ привычно остался ни с чем. Точно
так же действовали и во время подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
Чиновники и политики получили свои бонусы в виде новых портфелей и доступа к
ресурсам страны. А народу подарили войну на Донбассе и траурные мемориалы по
всей Украине.
Любая хорошая идея - национальной независимости или
интеграции с ЕС без четкого плана ее реализации - заводит нацию в тупик и
является по своей сути регрессом, а не прогрессом, что мы и видим в Украине.
С этой точки зрения, реалистичные взгляды Виктора Пинчука,
свойственные крупному украинскому бизнесу, которые, кстати, кроме него,
высказывают и другие украинские предприниматели – можно назвать прогрессом для
Украины.
Но, если Пинчук предложил трезво взглянуть на наши проблемы и
возможные варианты их решения, давайте трезво оценим и предложения Пинчука. А
трезвая оценка гласит, что Пинчук перечисляет список благих побуждений, но не
предлагает никакого конкретного плана действий. Более того, в идейном плане предложения
Пинчука по своей сути повторяют мирный план Виктора Медведчука, разработавшего механизм
по воплощению в жизнь пунктов Минских соглашений.
В частности, его план предлагает начать с реализации ряда
пунктов Минских соглашений: проведение местных выборов на Донбассе, обмен
военнопленными и амнистия, принятие закона об особом статусе Донбасса, внесение
изменений в Конституцию Украины в части децентрализации полномочий от Киева –
на места.
Если разобраться, то Виктор Пинчук просто заимствует эти
подходы, говоря о необходимости «болезненных компромиссов ради достижения мира»
в Украине и не называя имени настоящего автора.
Автор мирного плана исходит из того, что, если Украина не
имеет своего пошагового алгоритма урегулирования ситуации на Донбассе и Крыму –
тогда наша страна превращается в пешку в игре крупных государств вроде США,
России, ФРГ и т.д. Понимая все риски такого сценария, он предлагает переломить
ход событий.
Существующие Минские договоренности, в которых заложен такой
пошаговый план взаимных уступок и компромиссов, мы не выполняем, как, впрочем,
и сепаратисты. А те действия, что предлагаются и озвучиваются украинской
властью и политиками, трудно даже в первом приближении назвать реалистичными и
приемлемыми для Востока Украины и Москвы.
С этой точки зрения статья Пинчука является, на мой взгляд,
хорошим знаком. Украинский миллиардер чутко уловил, что заказчика нагнетания
обстановки в Донбассе с уходом администрации Обамы, возможно, уже и нет. И,
действуя по принципу «мы не будем выполнять подписанные нами же Минские
соглашения, а будем накалять ситуацию в Донбассе, надеясь на вмешательство США
и ЕС на нашей стороне», Украина рискует растерять последних союзников в мире.
Тем более что их и так осталось не так уже и много.
Услышали ли мы смысл предложений Пинчука? Поняли ли мы, что
его статья – дополнительный аргумент в пользу мирного плана? Думаю, что вряд
ли, несмотря на весь шум вокруг его статей.
В мире сейчас меняется очень многое. Наверное, что и нам,
украинцам, пора осовременить свои подходы ко многим внутренним и международным
проблемам, сделав их более реалистичными. О чем, собственно, и пишет Виктор
Пинчук в своей статье в The Wall Street Journal. А также в своей
«оправдательной» колонке без названия на «Украинской правде».
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