Есть ли у вас план, мистер Пинчук? Поделиться: Стоило украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку в его нашумевшей статье в The Wall Street Journal мягко намекнуть, что Украине вряд ли удастся вернуть Крым военными методами, и что нам надо учесть позицию ополченцев и России в Донбассе, как в Украине разразился политический скандал. Да такой, что маститому и уважаемому автору в новой статье для УП пришлось оправдываться и давать разъяснения, что он, собственно, хотел сказать. http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2017/01/13/7132350/ За довольно трезвый взгляд на вещи, когда автор предлагает Украине не спешить со вступлением в ЕС и НАТО, его тут же поспешили объявить чуть ли ни приспешником Москвы. http://112.ua/mnenie/otkaz-ot-vstupleniya-v-nato-i-es-v-obmen-na-mir-na-donbasse-polnyy-tekst-nashumevshey-stati-pinchuka-362623.html Хотя, по сути, ничего нового для реалистично мыслящих украинских политиков Пинчук не сказал. Здравые вещи пока что звучат в Украине свежо, но воспринимаются с трудом Ни для кого уже не секрет, что Украину пока что не зовут ни в НАТО, ни в ЕС. Напомню уважаемым читателям: в самые трудные времена оккупации Крыма и войны в Донбассе НАТО поспешило заявить, что его компетенция заканчивается на границах Польши. Да и во время российско-турецкого кризиса, когда турки сбили российский боевой самолет, что-то неслышно было заявлений альянса о том, как НАТО выступит на защиту своего члена – Турции – в случае ее конфликта с Москвой. Что, в сущности, и стало одним из факторов последовавшего затем сближения Анкары и России. Излагая свой реалистичный взгляд на невозможность быстрого возвращения Крыма, Виктор Пинчук остается верен самому себе. Потому что в своих предложениях украинский бизнесмен точно так же, как и раньше, продолжает ориентироваться на тенденции, которые происходят на Западе. Долгое время Виктор Михайлович налаживал связи с правящей Демократической партией США и являлся спонсором избирательных кампаний Барака Обамы и Хилари Клинтон на пост президента этой страны. С приходом к власти в Америке республиканца Дональда Трампа, похоже, настроенного не вмешиваться в дела России в ее ближнем зарубежье, которым является и Украина, Пинчук продолжает ориентироваться на политические тенденции США. И если новый внешнеполитический курс требует поменять акценты – украинский бизнесмен так и поступает, свидетельством чего как раз и является его статья в The Wall Street Journal . Глас вопиющего в новой международной реальности «Кроме все более пронзительных обращений мы также должны адаптироваться к новой реальности и подтолкнуть наших иностранных друзей помочь нам», - пишет Виктор Пинчук в своей статье в The Wall Street Journal. По его мнению, Украине следует рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в Европейском Союзе, по крайней мере, на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а затем обсудить присоединение к ЕС - эта мысль Виктора Михайловича также довольно понятна и востребована у прагматиков в Украине. Особенно, учитывая отношение ЕС к Украине. Но, увы, политика Украины настолько погрузилась в мечтания о возврате Крыма неизвестно каким путем (предполагается, что под гнетом международных санкций Москва сама вернет Крым), что предложения Пинчука обсудить, каким именно образом удастся вернуть полуостров – вызвали бурю возмущения в социальных сетях и на ТВ (что, честно говоря, не отражает мнения всех украинцев). То же самое и с нашей европейской мечтой, от которой Пинчук предложил на время отказаться - как герой Ильфа и Петрова Шура Балаганов неосмотрительно посягнул на мечту Остапа Бендера о Рио-де-Жанейро. Предложение временно отказаться от требований Украины к ЕС – ускорить вхождение Киева в европейское сообщество и предоставить украинцам безвизовый статус - и вместо этого сосредоточиться на строительстве Европы в Украине (довольно здравое, на мой взгляд, предложение) - также вызвало шквал критики в отношении Пинчука. Такое впечатление, что все еще предпочитают рассуждать категориями: мы проливали кровь за западные ценности – а значит, Запад теперь нам по жизни обязан. Очень наивное самовнушение, не имеющее никакой связи с реалиями. Тем более что, похоже, Брюссель не настроен признавать этот долг. Итак, здравый посыл статьи Пинчука в The Wall Street Journal: сосредоточиться на строительстве обороноспособной армии и выносить за скобки проблемы, которые мешают договориться по другим вопросам политической повестки (не смешивать Крым и Донбасс, НАТО и отношения с Россией и т.д.). Чтобы в конечном итоге предложить Европе Украину, гораздо более похожую на европейское государство, чем сейчас – все эти предложения потонули в гуле неодобрения «соглашательской» позицией украинского миллиардера. Теперь ему приходиться оправдываться и печатать разъяснения к своей статье – новой колонке на УП: http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2017/01/13/7132350/ Почему же реалистичные предложения Виктора Михайловича не воспринимает украинский политикум? Да потому что мы все погрязли в говорильне. И в этой мечтательной ситуации бесполезно и даже вредно предлагать реалистичный взгляд на вещи. Потому что такой взгляд будет тут же отвергнут украинскими политиками, зарабатывающими политические дивиденды на рассказах об американских санкциях и «европейском выборе». И то, что Пинчук прав - и сегодня уже всем очевидно, что политика США с избранием на пост президента Дональда Трампа заметно меняется, а ЕС входит в период болезненных трансформаций, который может сильно охладить его интерес к Восточному партнерству, в рамках которого была подписано Соглашение об ассоциации с Украиной, совершенно ничего не значит. Трудно не согласиться с Виктором Михайловичем и в том, что Запад демонстрирует настрой поставить интересы Украины на кон в переговорах с Москвой по очень многим вопросам, ни о чем не спрашивая Киев – крайне опасный настрой для Украины. Ведь именно сейчас формируется повестка возможных переговоров между Путиным и Трампом, а Пинчук – украинский олигарх, самый интегрированный в американский истеблишмент. Но естественный для бизнесмена подход Пинчука упредить нежелательный для Киева вариант развития событий, сильно будоражит «партию войны» в Украине, так как любой прогресс в переговорах Киева и Москвы не входит в ее планы. И здесь мы подходим к весьма существенному слабому месту в предложениях Пинчука. Он предлагает быть реалистами тем, кто реалистами быть и не хочет, и не может по определению. Сделав ставку на авантюризм и агрессию, «партия войны» в Украине не хочет и не будет разоружаться. Тем более что украинцев сейчас вполне устраивают предложения вернуть Крым и Донбасс без обсуждения, кто и как это может сделать и на какие уступки ради этого может и должна пойти Украина в своем диалоге с Россией. Вынь да положь – и все! Даром, что в реальной политике так не бывает и быть не может. В сущности, и у самого Пинчука нет плана, как это можно сделать. И, даже продемонстрировав прагматичный взгляд на проблемы Крыма и Донбасса, он и сам не предлагает ничего конкретного, да и вряд ли может что-то предложить. Начнем с того, что Пинчук, при всей его интегрированности в элиту на Западе и влиянию в Украине, не обладает статусом участника переговоров по Донбассу – как и не обладает статусом фигуры, к чьему мнению прислушиваются на Банковой, в Кремле и в Белом доме. И его даже самые распрекрасные предложения, даже, если бы они и появились, не факт, что будут позитивно восприняты в Кремле и Белом доме. Благие пожелания и радужные планы без четкого механизма их реализации – это «ахиллесова пята» украинской политики, приведшая Украину к разрухе и Гражданской войне с участием иностранных государств. Не избежал этих недостатков и подход Пинчука. Хотя, повторюсь, справедливости ради, его взгляды, в целом, более реалистичны, чем у большинства украинских политиков из правящей коалиции. Нас потчуют мифами. А мы считаем их проукраинской политикой Если проследить историю украинской независимости – наши политики изначально потчуют нас всевозможными мифами, которым, очевидно, что не суждено никогда сбыться. Например, вот как известный украинский политик Тарас Стецькив рассказывает о том, как осуществлялся выход Украины из СССР: «А тоді ще був такий міф, який ми активно поширювали: Україна виробляє найбільше метала у СРСР, найбільше зерна, найбільше яєць, найбільше свинини тощо. І щойно ми від’єднаємось, у нас на душу населення буде стільки всього цього… Все буде наше. Це ми агітували маси, щоб вони підтримали нас. А до комуністів дійшло, що можна почати економічно управляти цією територією — і отримувати від цього економічні дивіденди». http://hvylya.net/interview/politics2/taras-stetskiv-mi-zaprosili-kuchmu-do-sebe-tipu-posiditi-vipiti-pogomoniti.html С помощью мифов можно какое-то время вести массы за собой. Но мифами народ не накормишь. Да и где Вы видите в этих рассуждениях заботу об интересах простого украинца? Есть националисты, есть коммунисты, простой украинец-то где? Выгоды от выхода из СССР получили как раз эти две категории: партноменклатура и националисты. Простой народ привычно остался ни с чем. Точно так же действовали и во время подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Чиновники и политики получили свои бонусы в виде новых портфелей и доступа к ресурсам страны. А народу подарили войну на Донбассе и траурные мемориалы по всей Украине. Любая хорошая идея - национальной независимости или интеграции с ЕС без четкого плана ее реализации - заводит нацию в тупик и является по своей сути регрессом, а не прогрессом, что мы и видим в Украине. С этой точки зрения, реалистичные взгляды Виктора Пинчука, свойственные крупному украинскому бизнесу, которые, кстати, кроме него, высказывают и другие украинские предприниматели – можно назвать прогрессом для Украины. Но, если Пинчук предложил трезво взглянуть на наши проблемы и возможные варианты их решения, давайте трезво оценим и предложения Пинчука. А трезвая оценка гласит, что Пинчук перечисляет список благих побуждений, но не предлагает никакого конкретного плана действий. Более того, в идейном плане предложения Пинчука по своей сути повторяют мирный план Виктора Медведчука, разработавшего механизм по воплощению в жизнь пунктов Минских соглашений. В частности, его план предлагает начать с реализации ряда пунктов Минских соглашений: проведение местных выборов на Донбассе, обмен военнопленными и амнистия, принятие закона об особом статусе Донбасса, внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации полномочий от Киева – на места. Если разобраться, то Виктор Пинчук просто заимствует эти подходы, говоря о необходимости «болезненных компромиссов ради достижения мира» в Украине и не называя имени настоящего автора. Автор мирного плана исходит из того, что, если Украина не имеет своего пошагового алгоритма урегулирования ситуации на Донбассе и Крыму – тогда наша страна превращается в пешку в игре крупных государств вроде США, России, ФРГ и т.д. Понимая все риски такого сценария, он предлагает переломить ход событий. Существующие Минские договоренности, в которых заложен такой пошаговый план взаимных уступок и компромиссов, мы не выполняем, как, впрочем, и сепаратисты. А те действия, что предлагаются и озвучиваются украинской властью и политиками, трудно даже в первом приближении назвать реалистичными и приемлемыми для Востока Украины и Москвы. С этой точки зрения статья Пинчука является, на мой взгляд, хорошим знаком. Украинский миллиардер чутко уловил, что заказчика нагнетания обстановки в Донбассе с уходом администрации Обамы, возможно, уже и нет. И, действуя по принципу «мы не будем выполнять подписанные нами же Минские соглашения, а будем накалять ситуацию в Донбассе, надеясь на вмешательство США и ЕС на нашей стороне», Украина рискует растерять последних союзников в мире. Тем более что их и так осталось не так уже и много. Услышали ли мы смысл предложений Пинчука? Поняли ли мы, что его статья – дополнительный аргумент в пользу мирного плана? Думаю, что вряд ли, несмотря на весь шум вокруг его статей. В мире сейчас меняется очень многое. Наверное, что и нам, украинцам, пора осовременить свои подходы ко многим внутренним и международным проблемам, сделав их более реалистичными. О чем, собственно, и пишет Виктор Пинчук в своей статье в The Wall Street Journal. А также в своей «оправдательной» колонке без названия на «Украинской правде».