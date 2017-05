"За" и "Против" медиации в интеллектуальной собственности Поделиться: История конфликтов в сфере интеллектуальной собственности берет свое начало с незапамятных времен. Один из древнейших споров относительно авторского права, сведения о которых дошли до наших дней, произошел в VI веке между настоятелем монастыря Св.Финнианом из ирландского города Мовиль – христианским миссионером, и апостолом Св.Коламбой – выдающимся монахом, внедрившем христианство на территории современной центральной и северной Шотландии. Спор возник относительно того, что апостол Св. Коломба скопировал Псалтырь, принадлежавший Св. Финниану. Конфликт привел к битве, результатом которой стали многочисленные человеческие жертвы.1 С того времени мало что изменилось. Мы по прежнему создаем, изобретаем, защищаем результаты своего труда и отстаиваем свои интересы. Только жертв меньше. Но они все же есть. И в первую очередь – это стороны конфликта. 2 Что общего между Ольгой Фреймут, Пеле, Рианной и Лионелем Месси? Конфликт. А точнее – конфликт в связи с использованием образа знаменитости и ее имиджевых прав. Кратко о каждом из них. 2016 год был щедрым на футбольные скандалы. В октябре 2016 года СМИ пестрели заголовками «Родной клуб легендарного Пеле расторг контракт на право использовать его образ», «Пеле и Сантос расторгли пожизненный контракт». Что же произошло? Как сообщал korrespondent.net, в 2013 году руководство Сантоса подписало контракт с компанией Sport 10 Licenciamentos, которая владеет правами на использование образа легенды бразильского и мирового футбола. Сантос должен был выплачивать компании ежемесячно определенную сумму денег, однако не всегда исполнял эти обязанности и задолжал порядка 3,45 млн бразильских реалов (немногим более миллиона евро). Часть этой суммы компания сумела отсудить, наложив арест на деньги от трансфера форварда Габигола в миланский Интер. После разрыва отношений Сантос сразу же погасил все долги перед Sport 10. В клубе выразили намерение договориться напрямую с Пеле об использовании его образа В июле 2016 года мир спорта потрясла новость о приговоре Лионелю Месси. Звезда футбола был осужден за уклонение от уплаты USD 3,2 млн налогов с доходов, полученных от использования имиджевых прав (связанных с образом).3 В январе 2015 года Апелляционный суд Англии и Уэльса признал нарушением прав на имидж (образ) изготовление и продажу компанией Arcadia Group Brands Limited Topshop / Topman Limited футболок с изображением поп дивы Рианны.4 Спор между телекомпаниями «Новый канал» и «Студия 1+1» относительно передач «Инспектор Фреймут» и «Ревизор» длится с 2014 года. Директор юридического департамента «Нового канала» заявляет: «Любому зрителю достаточно посмотреть хотя бы один выпуск «Ревизора» и «Инспектора Фреймут», чтобы убедиться в том, что фрагменты текстов, персонаж, антураж – элементы, по которым зритель отличает одно произведение жанра от другого в том же жанре, – одинаковы».5 Однако самую большую сложность в деле для юристов составляет именно персонаж ведущей, поскольку в данном случае невозможно отделить образ ведущей от обычной манеры общения и поведения конкретного человека. И пока англосаксонская система права формирует судебную практику, в которой дает определение «имиджевым правам» и советует фиксировать их перечень в договоре, в отсутствие достаточной законодательной базы украинские эксперты вот уже 3 года ломают голову, изобретая все новые, к сожалению, несовершенные способы защиты прав на такой сложный объект как образ. Есть ли здесь место для медиации? По моему мнению, да. И крупнейшие игроки инновационного IT -рынка, ощутив все тяготы судебных процессов с конкурентами, сегодня пользуются преимуществами переговоров. Период с 2010 по 2013 год ознаменовался громкими патентными спорами между ведущими мировыми IT -компаниями, однако спустя несколько лет изматывающих разбирательств стороны разрешили конфликты, договорившись о сотрудничестве.6







Очевидно, сложности в защите прав на объекты инноваций и тенденции мировых соглашений между крупнейшими игроками рынка могут послужить позитивным примером и дополнительным аргументом в пользу применения процедуры медиации в спорах, касающихся интеллектуальной собственности. Как известно, основными преимуществами медиации являются: справедливое для участников решение, основанное на интересах сторон возможность выработки нестандартных взаимовыгодных решений экономия ресурсов конфиденциальность и отсутствие публичности нейтральность медиатора сохранение отношений контроль участников в процессе выработки и принятия решения высокий уровень исполняемости договоренностей эмоциональная разгрузка В период с 1999 года по 2016 год Центр арбитража и посредничества Всемирной организации интеллектуальной собственности ( WIPO Arbitration and Mediation Center ) рассмотрел более 36 тыс. дел в сфере интеллектуальной собственности. Из них 480 конфликтов разрешались в медиации, арбитраже либо по заключению эксперта. Согласно статистике ВОИС распределение запросов на разрешение конфликтов в интеллектуальной собственности выглядит следующим образом:

Legal Areas in WIPO Mediation and Arbitration Cases 7 Цена вопроса в рассматриваемых конфликтах составляла от 15 тыс. до 1 млрд. долларов США. Статистика разрешаемости конфликтов в Центре арбитража и посредничества ВОИС выглядит следующим образом:7

Согласно исследованию, проведенному Государственным присудебным Центром первичного разрешения споров (State Courts’ Primary Dispute Resolution Centre) Сингапура:8

Учитывая специфику конфликтов в сфере интеллектуальной собственности, предлагаю выделить факторы, которые более остальных могут повлиять на выбор сторон в пользу медиации в подобных спорах: несовершенство законодательства пробелы в праве и правовые коллизии, которые с высокой долей вероятности позволяют спрогнозировать длительное и сложное судебное разбирательство, а скорее всего - несколько (поскольку стратегия защиты может предусматривать разные правовые позиции в разных юрисдикциях) недостаточная компетентность ключевых лиц то есть тех, кто принимает участие в деле и влияет на его исход - судьи, эксперты, специалисты, юристы, адвокаты сложность фактов и системы взаимодействий сложность фактов и системы взаимодействий может затруднить и даже сделать невозможным разбирательство в суде (например, коммерческие телеканалы Украины работают с оффшорными юрисдикциями, в которых владельцами конечного продукта (объекта спора) могут быть компании-нерезиденты, при этом ключевые лица конфликта (стейкхолдеры) находятся в Украине большое количество заинтересованных участников в данном случае сроки рассмотрения дела в суде увеличиваются с каждым новым участником в связи с его собственной стратегией защиты прав и дополнительной аргументацией необходимость в креативном решении законодательство и судебные прецеденты императивно определяют правила поведения, когда участники отношений не хотят либо не могут договориться. Учитывая особенности сферы интеллектуальной собственности, наиболее выгодные для сторон решения все же вырабатываются при творческом подходе переговоры сторон зашли в тупик если у сторон есть желание и понимание необходимости решения конфликта в переговорах, иные варианты для них нежелательны крайне важно дальнейшее взаимодействие стороны конфликта могут сильно зависеть друг от друга и неразрешенный в переговорах конфликт – потенциальная угроза закрытия проекта (компании), в который инвестировали стороны «сенситивность» информации, фигурирующей в конфликте и особая важность сохранения конфиденциальности не секрет, что мир инноваций и творчества – это мир секретов и шпионажа, где сама информация является ключевым активом. И когда на кону разработки длительностью 10, а то и более лет, стоимостью миллионы, а то и миллиарды долларов США, разглашение их деталей подобно катастрофе желание сторон сохранить факт переговоров и достигнутых договоренностей в тайне здесь речь идет о соперничестве с конкурентами и кооперации с целью установления неформальной монополии либо получения преимуществ на рынке Безусловно, все перечисленные факторы важны и перечень не является исчерпывающим. Однако именно возможность быстро и эффективно в условиях полной конфиденциальности уладить конфликт может быть ключевой для одной или обеих сторон медиации. В вопросах интеллектуальной собственности выражения «Время – деньги» (Б. Франклин) и «Кто владеет информацией, тот владеет миром» (Н.М. Ротшильд) особенно актуальны. Объекты спора в данной области требуют быстрой и точной реакции, поскольку каждый день промедления влечет за собой необратимые последствия в виде разглашения конфиденциальной информации, потери прибыли и позиций на рынке. В то время как судебные разбирательства могут длиться годами, медиация в интеллектуальной собственности в большинстве случаев позволяет урегулировать конфликт за несколько дней или недель. И все же, не смотря на отличные статистические данные и неоспоримые преимущества медиации, существует ряд факторов, которые могут играть не в ее пользу: в судебной практике выработан подход быстрого и эффективного решения конкретного спора требуется срочный судебный запрет или другие превентивные меры необходимо создание прецедента существуют особые причины (например, вышие цели), по которым урегулирование конфликта не представляет интереса для сторон важна огласка конфликта (скандал) присутствует высокий уровень эмоционального напряжения, не позволяющий вступить в диалог вторая сторона неизвестна Приведу несколько примеров. Последний фактор (вторая сторона неизвестна) актуален в первую очередь для сферы IT технологий. В подтверждение - новость из мира телепроизводства: в сеть досрочно попала последняя серия четвертого сезона популярного сериала «Шерлок». Согласно ресурса Сегодня.ua файл с серией попал в сеть в официальном дубляже Первого канала. Отмечается, что именно на этом телеканале должна была состояться мировая премьера эпизода. Позже Первый канал объяснил утечку серии «Шерлока» хакерской атакой.9 Причины такого поступка неизвестны. Можно только догадываться, например, о мести обиженного сотрудника. Но в любом случае, договариваться не с кем. А вот создание скандалов, когда об урегулировании конфликта даже речи быть не может – известный конек Мадонны. В феврале 2012 года поп дива довольно резко прокомментировала творчество Lady Gaga. «Когда я услышала «Born This Way», то подумала: «Какая интересная аллюзия на мой хит «Express Yourself». Гага в свою очередь обиделась, заявив, что песня является авторской. На этом спор звезд не завершился: Мадонна в знак протеста сделала одним из ключевых номеров новой программы песни «Express Yourself» и «Born This Way». Слабо верится, что у исполнительниц были сложности с наймом квалифицированных адвокатов… А вот скандальной репутацией славятся обе и данная ситуация явно привлекла внимание как к исполнительницам, так и к песням. И о прецедентах. За последние несколько лет судебная практика Украины обогатилась несколькими сотнями (!) исков о защите авторских прав на персонажи, в частности популярного мультфильма «Маша и Медведь». В юридических кругах истории про защиту прав на этих героев вызывают бурные дискуссии с большой долей неодобрения действий коллег. Речь идет о малозначимости нарушения, когда за продажу (не изготовление) товара стоимостью, сажем, в 12 грн. с нанесенным на его упаковку изображением мультяшного героя продавец должен заплатить компенсацию в размере 13 780 грн. При этом игнорируется производитель товара, который нанес изображение персонажа на продукт. К ответственности привлекается именно продавец, который не догадался удостовериться в законности использования прав интеллектуальной собственности на товаре, предлагаемой для реализации конечному потребителю. Выиграв дело, юридическая компания истца (обладателя прав на изображения персонажей «Маша и Медведь») создала противоречивый прецедент, с помощью которого выигрывает дальнейшие подобные споры и имеет стабильный заработок. Другим примером необходимости прецедента может быть параллельный или предварительный иск, в котором прямо либо опосредованно устанавливаются факты, важные для основного будущего либо существующего судебного процесса. Ценность медиации в сфере интеллектуальной собственности в целом давно доказана и неоспорима. Непрерывный научно-технический прогресс, творческая деятельность сопровождаются патентными войнами, защитой конфиденциальной информации и разработок, неустанным соперничеством с конкурентами. 