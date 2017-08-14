Вперед в прошлое или квоты на расстрелы

Столкнулся с занимательным документом - "План діяльності на 2018-2020 роки Вищої ради правосуддя" за підписом (з наголосом "ЗАТВЕРДЖУЮ") І.М.Бенедисюка.





Почему-то опешил от последних строк на стр.11 и 12. Стр. 11 (последний показатель) - "Кількість здійснених дисциплінарних проваджень": 2017 (затверджено) - 11000; 2018 - 6500; 2019 - 6500; 2020 - 6500.





Стр.12 (последний показатель) - "Кількість рішень про надання згоди на затримання судді, утриманні його під вартою чи арештом": 2017(затверджено) - 8; 2018 - 11;2019 - 11;2020 -11.





Отчетливо представляю умилительно-довольную улыбку сталинского наркома Ежова: ну, не зря он положил голову за "правду", не забыт опыт и достижения. Правда в концепции ВРП он просматривается как-то бедноватенько, карикатурно. Ну что такое - только по 11 судей в год сажать? Надо мыслить масштабнее, ширше!





Мучают три вопроса. Первый - а если наскребут 10, а не 11 - кто будет отвечать за невыполнение плана и какие санкции Родина может применить к тем, кто не выполнил план по расстрелам?





Второй - какими премиями грозит членам ВРП перевыполнение плана по посадкам? Денежными - банально...А может давайте имущество пострадавших судей передавать членам ВРП - перевыполнение скакнет в разы!!!





Третий - куда бечь уважаемому Бенедисюку за увеличением квоты? Я понимаю, грабли опасная вещь, но наступать на нее опять, да еще и коллегиально! Или мы опять пошли на поводу у эрэфии? Так они уже давно там , в 30-х, а мы, вроде бы, в 2014 решили, что нам в будущее, а не в прошлое. Ошибаюсь?...