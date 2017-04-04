Убийство Вороненкова:понесут ли наказание топ-чиновники за халатность? Поделиться: Прошло уже несколько недель с момента убийства в центре Киева экс-депутата российской Госдумы Вороненкова, который должен был стать ключевым свидетелем в заочном судебном процессе против экс-президента Януковича. А по сути – публичным «рупором», который рассказал бы миру, как Янукович обращался за военной помощью к Путину, а также о подготовке к аннексии Крыма.

Однако наши компетентные органы, обещавшие защиту Вороненкову, в итоге оказались просто болтунами. И допустили публичную «казнь» свидетеля прямо в центре Киева. По сути, развалив резонансный судебный процесс. После убийства все наши высокопоставленные чиновники начали быстро перекладывать друг на друга ответственность за отсутствие охраны Вороненкова. Которого надо было беречь, как зеницу ока. А сейчас делают вид, что ничего не произошло. И важнейшей ошибки с провалом охраны свидетеля не было.

А ведь забывать как раз не стоит. Поскольку убийство Вороненкова – это пример глубочайшего непрофессионализма руководителей прокуратуры. Однако давайте все же разберемся, кто должен был охранять Вороненкова?

Как известно, уголовное дело о госизмене Януковича ведет не ГПУ, а главная военная прокуратура. Курирует подготовку к обвинению лично главный военный прокурор Матиос. Что самое смешное – занимавший при Януковиче должность заместителя Главного контрольного управления Администрации президента (2011-2014). Именно Матиос являлся гарантом безопасности своего ключевого свидетеля Вороненкова. Особенно после того, как Матиос везде начал публично заявлять о том, что у прокуратуры есть очень ценные сведенья, как против Януковича, так и Путина. В то же время Вороненкова, с момента побега из России, охраняли временно сотрудники управления разведки Минобороны. Судя по всему, именно это управление помогало организовать Вороненкову приезд в Киев. Однако для разведчиков охранная деятельность – это не их специальность. Хотя, как показала история, один из сотрудников разведки даже застрелил киллера. Таких примеров, кстати, еще не было в украинской истории. Полноценную охрану Вороненкова, который вел публичную жизнь в Киеве и готовился выступить на важном судебном процессе, должны были обеспечить СБУ, МВД или Управление госохраны. Но они этого не сделали. Почему? Все просто. Не было соответствующего обращения со стороны следователя военной прокуратуры. А значит – охрану ключевого свидетеля не санкционировал Матиос. Возникает вопрос: почему? С чем мы имеем дело: с банальным непрофессионализмом военной прокуратуры и ее руководителя? Или с неким злым умыслом, чтобы не допустить показаний Вороненкова в суде? Что самое интересное: никто ведь не занимается сейчас расследованием ненадлежащей охраны Вороненкова. И, судя по всему, руководство военной прокуратуре не понесет за эту халатность ответственность. В нашей же стране привыкли, что главное – быстро переложить с себя ответственность. А дальше – забудется. Хотя президенту и генпрокурору стоило бы задуматься над тем, а способен ли Матиос и его прокуроры довести до логического завершения в суде дело об измене Януковича, если не сохранили главного свидетеля? Есть ли у них письменные и записанные на видео свидетельские показания Вороненкова? Не повлияет ли на итог судебного процесса отсутствие тех фактов, о которых Вороненков хотел сказать лично, не доверяя сохранности своих показаний в письменном виде? Да и вообще: не готовились ли они к суда так же халатно, как охраняли Вороненкова? И не опозорят ли в очередной раз Украину перед всем миром, если адвокаты Януковича разобьют в пух и прах все обвинения военной прокуратуры? Ответы на данные вопросы мы увидим скоро во время суда. Вот только главного свидетеля Вороненкова там не будет. Не уберегли… теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя