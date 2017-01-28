ПАСЕ критикует власть,а значит - «агент Путина»?

Как бы не пыталась украинская власть сохранить хорошую мину при плохой игре, но кредит доверия западных партнеров становится все меньше. И все больше серьезных международных организаций начинают публично критиковать происходящее в Украине. В первую очередь – отсутствие прогресса реформ и попытки свернуть демократию, повторяя все шаги предыдущего президента Януковича. В ответ провластные политики громко кричат о том, что это все проделки «агентов Кремля». Причем в эту категорию попадают уже все руководители – ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ. Украинцам пытаются внушить, что весь мир ополчился против нас. А власть, конечно, ни в чем не виновата.

Понятно, что мы имеем дело с обычными политтехнологиями, призванными отвлечь внимание общественности от достаточно неутешительных вердиктов международной общественности, касающихся Украины.

Одним из очередных тревожных «звоночков», прозвучавших для власти, стала принятая 25 января резолюция ПАСЕ "Функционирования демократических институтов в Украине".

Власть попыталась сразу представить документ в СМИ как свою величайшую победу. Однако, если читать документ, то там много неприятного для нынешних правителей. А редкие комплименты даны явно с авансом.

Похвалили власть в основном за принятую судебную реформу, уменьшение полномочий генпрокуратуры,внедрение электронного декларирования,создание антикоррупцинных органов. Вот, собственно, и все. И это при том, что европейцы еще на практике не увидели, как именно данная судебная реформа заработает. Или будут ли эффективны антикоррупционные бюро и прокуратура. Ведь у нас,как известно, все реформы в итоге прекращаются в фарс.

В остальном же резолюция имеет критический характер. Подчеркивается и отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, и в выполнении Минских договоренностей.

Много важных моментов в резолюцию было внесено с подачи оппозиционных представителей украинской делегации. В частности – от лидера Оппоблока Новинского.

Речь идет о призыве ПАСЕ к украинской власти прекратить вешать на оппозицию ярлыки «предателей» и позволить ей выполнять свою демократическую функцию, не устраивая травлю в СМИ. А также – призыв к власти отказаться от принятия дискриминиционных языковых законов.

Также украинская оппозиция добилась, чтобы в документ внесли упоминание о важности отмены закона о люстрации, нарушающего права тысяч украинцев.

Среди интересных моментов резолюции – требование к власти наконец-то принять кодекс о выборах и внедрить пропорциональную избирательную систему. Тем самым, убрав коррупционную составляющую смешанной системы. Впрочем, вряд ли власть выполнит это требование. Поскольку именно с помощью «мажоритарки» Блок Порошенко стал самой крупной парламентской фракцией. И планирует повторить данную схему на следующих выборах.

Требует ПАСЕ наконец-то довести до логического завершения расследования убийств на Майдане и в Одессе 2 мая 2014 года.

В общем и целом, ПАСЕ достаточно сильно раскритиковала нашу власть. Однако те сделали вид, что ничего не происходит. Их, мол,наоборот похвалили. Мало того, ряд близких к Банковой нардепов назвали ПАСЕ «кремлевской организацией».

Впрочем,власть, конечно, может пытаться "замылить" глаза украинцам, что все хорошо. Но резолюция ПАСЕ может иметь далеко идущие последствия. К примеру, для очередного переноса рассмотрения безвизового режима с ЕС.

Хотя, не исключено, что власть специально выбрала политику внутренней изоляции и поиска кругом одних врагов. Вопрос в том, как к этому отнесутся сами украинцы и поможет ли это власти на выборах?