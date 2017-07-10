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Соціум. Вбивця людини
10.07.2017 01:10
Ефект впливу соціуму на людину
досить дивний. Ми одночасно зникаємо як особистості, при цьому живемо в уявному
егоцентричному світі. Складається враження, немовби все рухається навколо нас і
з думками про нас. Хоча насправді цінність людини полягає у її впливі на світ.
У світі живе вже більше семи
мільярдів людей. І кожна має своє бачення, свій досвід, віру чи невір’я в богів, гроші, свій вплив
чи самотність. Однак кожне бачення світу залежить від соціуму. Від того, на
якій щаблині розвитку особа стоїть, наскільки вона хоче відповідати
навколишньому середовищу, та чи взагалі є особистістю.
І тут ми наштовхуємося на сказане
раніше. Ми мусимо бути якісь. Не у плані моралі, оскільки це чуття спричинене
внутрішнім станом людини. А у плані поведінки та ставленні до людей, їхнього
соціального/політичного/майнового стану. Який наш успіх? Чи достатньо ми
досягли у кар’єрі, чи
правильно ми робимо що-небудь з погляду сторонньої людини? Якимось чином
формується «нормальність», яка не пов’язана з мораллю чи вірою, а лише з кастовістю.
І не слід тут розуміти кастовість
як індуїстську догму. Скоріше як такий набір рис і дій, який вписує людину в
якусь «комірчину». Якщо ти слухаєш певну музику, читаєш певні книги чи статті,
дотримуєшся певного стилю в одязі, маєш певні уявлення про сімейні цінності чи
їх відсутність, заробляєш і досягаєш успіху на певному рівні, то ти маєш
належати чи то до хіпстерів, панків, бізнесменів, окультистів, фашистів, лібералів,
селян, міщан тощо, можна перелічити усі ідеології чи культури/субкультури.
Усі, хто поводиться «просто якось»
- випадає з суспільства. І залежно від обставин, стає або генієм, або
божевільним, хоча, по суті, є просто людиною, яка вирішила жити інакше, не
оглядаючись на інших.
Ми створили світ, у якому людина,
як унікальна розумна істота, можливо, не тільки на Землі, але й у Всесвіті, настільки
себе принизила, що не в стані зрозуміти своєї важливості. Навряд чи хоча б
кожна десята людина може сказати, заради чого живе, що в ній цінного, що
цінного в її житті. Все відбувається автоматично, роботизовано. Ми снідаємо,
працюємо, відпочиваємо, незалежно від географії та віросповідання, за наперед
визначеним графіком. Ми творимо і спілкуємося відповідно до встановлених
соціумом стандартів. Знову-ж-таки, не стандартів моральних (добро-зло), а
поведінкових, суспільних. Ми дійшли до того стану, коли саме життя сприймається
як даність. Воно перестало мати цінність як таке. І що основне – найбільше воно
втрачає цінність там, де про нього найбільше говорять – на Заході. Замість
того, щоб підіймати питання оберігання самої індивідуальності людини, а
відповідно – більшої можливості розвитку для усіх, «прогресивна» частина
суспільства просто створює нові типи соціальних груп, до яких треба належати. І
якщо ти до них не належиш – то випадаєш з еволюції, хоча саме питання еволюції –
дуже сумнівне.
Ми самі створили для себе межі та
умови. Обмежуємо власний час і можливість для вдосконалення. Людина втрачає
себе, свою людяність, свою людськість. Ми не створюємо умов для вільного
розвитку науки чи навіть просто розуму. Навіть у найрозвиненіших країнах людина
мусить йти по наперед протоптаній доріжці. Соціум вбиває людину, формуючи «гвинтики»
для функціонування великої машини - людства.
Тільки заради чого?
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