|
|
|
Автор
Кнопки
|
Тупик цивілізації
03.01.2017 00:42
Однією
з основних тез Честертона щодо розвитку людства було те, що науковці можуть
неправильно трактувати археологічні досягнення. Бо за наскельними малюнками
важко описати все життя первісної людини. Взагалі, навряд чи можна говорити про
те, що первісні люди жили в печерах, одягалися в шкіри мамонтів, ходили з дрючками,
у них взагалі не було хоч якоїсь культури спілкування, чоловіки всі поголовно
били жінок. А згодом все це перетворилося на цивілізацію через череду
випадковостей.
Можливо,
завжди існувала частина розвинутих людей, що забезпечували прогрес, і завжди
були ті, що були відсталими. І що важливо: людство і досі неоднорідне у своєму
цивілізаційному розвитку. Досі є люди, що не просто перебувають у первісному стані, живуть племенами і
поклоняються комахам, вони ще й не хочуть розвиватися у знайомий нам «цивілізаційний»
бік. Підтвердженням цьому є століття колонізацій, місіонерства, просвітництва.
Жодні гуманітарні допомоги та навчання не допомагають тим, що живе у
примітивному світі, хоч трохи наблизитися до сучасної цивілізації.
Науково-технічний
прогрес допомагає нам отримувати більше інформації, обмінюватися нею, більше
спілкуватися, зрештою, більше заробляти. Однак чи дає він нам можливість
розвитку у її сприйнятті? Маючи
iPhone
7, декілька планшетів, лаптопів, можливість онлайн-трансляцій з виборчих
дільниць, штабів, місць катастроф чи світських заходів, чи ми можемо адекватно
обробляти все, що отримуємо чи передаємо? Думаю, що ні. Ми просто стаємо тими,
через кого проходить більша кількість байт. Ми одночасно можемо ходити до
церкви і дивитися битви екстрасенсів. Ми можемо позитивно оцінювати зміни в
зовнішньому вигляді військової форми і одночасно говорити, що це не на часі. Ми
можемо сварити Грушевського, Скоропадського і Коновальця за розбрат і втрату
державности і одночасно вимагати виборів всіх і вся в час війни з Росією.
Зрештою, ми можемо обурюватися війною на Донбасі і вимагати заборони російського
бізнесу в Україні і так само з задоволенням слухати шансон чи дивитися голубой
огоньок з Максімом Галкіним. І не відчувати жодного когнітивного дисонансу.
Бо
ми не змінюємося століттями. Частина з нас і далі намагається рухати цю країну
і цей світ у майбутнє, а більшість і далі залишається звичайними дикунами, яким
не треба виходити за межі «хліба і видовищ». І жодного аналізу чи адекватного
сприйняття інформації, для власного розвитку
Наразі
ми знову наближаємося до цивілізаційного тупика. Бо частина людства вже готова
переселятися на Марс, а більшість і досі живе, просто повторюючи все те, що
було сто, двісті чи триста років тому. Бо так прийнято.
То
може, варто нарешті почати вчити людей думати, аналізувати і адекватно
сприймати інформацію? Хоча б заради того, щоб не дати шансу первісним дикунам
захопити світ і відкинути його назад у минуле?
Бо вони вже так робили сто років тому.
теги: цивілізація, Україна, розвиток, адекватність
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.