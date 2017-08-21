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Как правило, животных убивают или калечат трусы по жизни
21.08.2017 12:45
В ленте сейчас выставили видео, как одна тварь вешала свою собаку(((. А зверь никак не мог понять, что происходит, что творит этот с виду "человек", которому он был предан и которого любил... Люди, не проходите мимо, когда увидите что-то подобное! Ведь это преступление не только против животного мира, оно направлено и против нас с вами, против наших детей, устоев, правил жизнеустройства, веры.
Один из самых страшных грехов — предать того, кто беззаветно тебе верит. Именно поэтому я не люблю людей, которые бросают своих домашних животных на произвол судьбы; именно поэтому я ненавижу тех, которые причиняют зверушкам, доверившимся человеку, боль, вред, смерть.
Собака или кот или другая живность верят нам, любят человека; они не ожидают от него подлости, двойной или тройной души, зла. Они не понимают и никогда не смогут понять, как можно причинить боль или убить того, кто тебя беззаветно любит. Кто считает тебя самым главным существом на земле. Кто без страха поворачивается к тебе спиной, потому что физически, на своём животном уровне абсолютно доверяет. К сожалению, так не считают некоторые внешне похожие на людей нелюди.
Защитите зверушку! Как правило, их убивают или калечат трусы по жизни. Не бойтесь их! Обязательно сообщите или вызовите полицию, благо ответственность за это реально усилена. Сделайте все возможное, чтобы подлые и обозлённые ничтожества не смогли причинить вред братьям нашим меньшим, а совершенные ими злодейства и предательства не остались безнаказанными.
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