Как правило, животных убивают или калечат трусы по жизни

В ленте сейчас выставили видео, как одна тварь вешала свою собаку(((. А зверь никак не мог понять, что происходит, что творит этот с виду "человек", которому он был предан и которого любил... Люди, не проходите мимо, когда увидите что-то подобное! Ведь это преступление не только против животного мира, оно направлено и против нас с вами, против наших детей, устоев, правил жизнеустройства, веры.





Один из самых страшных грехов — предать того, кто беззаветно тебе верит. Именно поэтому я не люблю людей, которые бросают своих домашних животных на произвол судьбы; именно поэтому я ненавижу тех, которые причиняют зверушкам, доверившимся человеку, боль, вред, смерть.





Собака или кот или другая живность верят нам, любят человека; они не ожидают от него подлости, двойной или тройной души, зла. Они не понимают и никогда не смогут понять, как можно причинить боль или убить того, кто тебя беззаветно любит. Кто считает тебя самым главным существом на земле. Кто без страха поворачивается к тебе спиной, потому что физически, на своём животном уровне абсолютно доверяет. К сожалению, так не считают некоторые внешне похожие на людей нелюди.



