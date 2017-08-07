О тёмной стороне Facebook

О недобром.

Соцсети объединяет людей, и это несомненно. Многие хорошие люди, деятельные, умные, толковые, познакомились или узнали друг о друге с их помощью. Но есть и другая сторона медали. Соцсети дают возможность проявлять себя различному отребью, дну нашей цивилизации.





Тем, которые в обычной жизни: дома, на работе, на службе, в бизнесе, в семье, на улице, в институте, в школе, – были никчемными, неинтересными, извращенными, трусливыми и подлыми. Нереализованным, злым и завистливым убожествам, для которых соцсеть – единственная отдушина, чтобы показать своё нутро. Выплеснуть наружу зависть и ненависть к другим людям и окружающему миру.

Они радуются гибели людей, они радуются войне, которая идёт в стране, они рукоплещут чьей-то боли, им очень хочется разрушений, потому что это единственная среда, в которой они чувствуют себя более-менее комфортно. Им нужны горе, проблемы других, это их пища, воздух. Они никогда и ничего не создавали и не создадут, потому что не дано.





Они находят таких же уродцев, как сами, объединяются, ржут, гадят, клевещут, воют и скачут толпой, изливают друг другу и на всех свою поганую суть и желчь. Такова жизнь. Такова виртуальная реальность.





Но хорошо то, что эти дряни, в принципе, на большее не способны: виртуальность, исподтишочность, – их всё.

Именно поэтому нормальным людям не нужно обращать на них внимание. Нужно представить, что это просто пыль и её завихрения во время ветра или грязь после дождя.

Терпения и веры нам. Не дождаться – им.