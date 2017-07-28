Всё ли хорошо с бюджетом Киева?

Экватор 2017 года уже позади, и в «Публичном аудите» в рамках исследования столичных проблем решили выяснить, как выполняется бюджет Киева на этот год: успевает ли столица по плановым показателям; улучшаются или ухудшаются поступления и расходы по сравнению с 2016 годом. Проведенный анализ вывел наружу как позитивные изменения, так и негативные тенденции, которые не меняются из года в год.





Из позитива

Согласно бюджету Киева на 2017 год, его доходная часть составляет 41,2 млрд грн, расходная — 44,8 млрд грн (профицит общего фонда — 31,4 млрд грн, расходы специального фонда — 13,4 млрд грн).

По состоянию на сейчас удалось заработать не только 100% от плана, но и перевыполнить его более чем на 3%. Так, город получил на 4,4 млрд грн больше, чем в прошлом году — в первую очередь за счет увеличения объемов налоговых поступлений, в частности налога на доходы, на прибыль и на увеличение рыночной собственности. Такая динамика обусловлена ??прошлогодними изменениями в Налоговый кодекс и повышением минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017.













Увеличились и объемы местных налогов, включая плату за землю. По состоянию на начало июля зафиксировано плюс 3% от плана бюджета и плюс 4% против I полугодия 2016-го.





Бюджетные проблемы

Неналоговые поступления дали бюджету почти 2 млрд грн, превысив план на 840 млн грн. Кажется, это плюс, и сразу возникает вопрос, почему тогда такая «положительная» статистика касается «бюджетных проблем»? Дело в том, что план по этому виду поступлений существенно занижен, и при утверждении плановых поступлений не были учтены предыдущие периоды.

Сравните суммы заработка на аренде коммунального имущества: за I полугодие 2017 за этим источником доходов получено 37,5 млн грн, тогда как в прошлом году за этот же период удалось аккумулировать 62,5 млн грн.













Как видим, в бюджете и в дальнейшем остаются «дыры», через которые город теряет немалые средства. Специалисты «Публичного аудита» рекомендуют местным властям обратить внимание на то, что стоимость недвижимого имущества может и занижаться, а потому под особо пристальным контролем должны быть вопросы по: реализации конкурсов на право заключения договора аренды; согласованию проектов таких договоров; контролю за соблюдением арендатором условий; возврате имущества и прекращению договора.





Еще одна «бюджетная дыра» — уплата коммунальными предприятиями части чистой прибыли (дохода). Так, в 2017 году плановые поступления по этому направлению должны составлять 15 млн грн.

Проблема в том, что анализ доходов КП, как правило, не осуществляется, как и не ищутся дополнительные возможности для заработка. К примеру, КП «Киевреклама» и КП «Киевтранспарксервис» могут быть не просто доходными, а сверхдоходными, и приносить в бюджет в разы больше, чем приносят сейчас. Просто должен быть контроль за расходами, а от руководства КП надо требовать грамотного распределения средств.





Кроме того, серьезной проблемой реализации нынешнего бюджета Киева являются низкие темпы выполнения его расходной части. Удалось выйти только на 31,2% от запланированного: фактически израсходованны 13,3 млрд грн ожидаемых 17,7 млрд грн.

При этом задержки с финансированием наблюдаются по всем программными классификациями.

Вместе с тем замечу, что за счет роста объемов общих расходов наблюдается повышение финансирования по таким сферам: образование (+2,3 млрд грн), здравоохранение (+0,4 млрд грн), транспорт и дорожное хозяйство (+0,3 млрд грн), социальная защита (0,9 млрд грн), ЖКХ (+0,2 млрд грн).









Для того чтобы в конце года не столкнуться с проблемой повального недофинансирование целевых программ, Киевской администрации уже сейчас нужно выяснить, в чем причина низкого исполнения расходной части, определить основные распорядителей средств, которые не обеспечили фактического использования средств. Желательно, чтобы Департамент финансов ежемесячно следил, выполняются определенные бюджетом задачи или нет. Иначе срывов по плану не избежать.