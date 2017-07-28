Взрывы домов в Киеве: как должна действовать мэрия города?

В июле в Голосеевском районе Киева прогремели два мощных взрыва. Киевлян охватывает паника: они обеспокоены, насколько безопасны для жизни их старые дома, ведь 70% жилого фонда Киева — в неудовлетворительном состоянии. Руководимый мною «Публичный аудит» выяснил, какие первоочередные шаги должна делать власть для решения подобных ситуаций и на что вправе рассчитывать киевляне, которые проживали в разрушенных домах.









Первый взрыв произошёл в трёхэтажном доме по адресу Голосеевский проспект, 70. Здание частично обрушилось, в результате чего погибли два человека, ещё семь пострадали. Предварительной причиной назвали взрыв газа.

Второй инцидент случился во втором подъезде дома №12 по улице Бурмистенко и унёс жизнь одного человека. Между квартирами первого и второго этажей разрушено перекрытие. Как и в первом случае, причиной происшествия называют утечку бытового газа.





Шаг 1. Помощь пострадавшим

В трёхэтажном здании на 20 квартир 1948 года постройки, в котором имел место взрыв в начале месяца, по данным ДСНС, проживало 73 человека. Поскольку дом теперь полностью непригоден для проживания, Департамент социальной политики, Департамент финансов должны обеспечить финансирование потребностей людей, оставшихся без крыши над головой, а также выплатить денежную помощь родственникам погибших.





Во втором доме больше всего пострадали 36 жильцов из 17 квартир. Они временно отселены из дома в гостиницу-общежитие Киевского национального университета им. Т. Шевченко.





Следует отметить, что и в первом, и во втором случаях пострадавшим предоставили временное жилье в общежитиях. Город имеет манёвренный фонд жилья, который даёт возможность расселять людей в аварийных ситуациях или из аварийного жилья. Однако в ближайшей перспективе всех пострадавших нужно обеспечить постоянным жильём. Расходы на это предусмотрены, в частности, Постановлением КМУ от 29 марта 2002 года № 415 «Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда бюджета». На этот год в резервный фонд Киева заложено 124 млн грн. По оценке «Публичного аудита», для обеспечения пострадавших в первом доме новыми помещениями нужно выделить ориентировочно до 20 млн грн. Если все 17 квартир из второго дома также будут признаны комиссией непригодными для проживания — речь идёт ещё ориентировочно о 15 млн грн.





На сегодня в Киеве есть коммунальное предприятие, занимающееся строительством жилых домов в столице — «Житлоинвестбуд-УКБ». Сейчас оно строит 7 объектов, причём два из них как раз в Голосеевском районе (стоимость 1-комнатной квартиры — около 843 тыс. грн, 3-комнатной — 1,3 млн грн). Оптимальным вариантом было бы выкупить у компании нужное количество квартир по себестоимости: либо в домах, сейчас строящихся, либо в тех, что уже введены в эксплуатацию (правда, это будет дороже по цене).





Как вариант, Киевская администрация вместо покрытия стоимости квартир в полном объёме могла бы передать КП «Житлоинвестбуд-УКБ» (в счёт квартир) земельный участок под аварийным домом для дальнейшей застройки. Кроме того, можно освободить КП от различных взносов (в развитие городской инфраструктуры и т.д.). Это бы помогло сэкономить резервы Фонда.





Шаг 2. Поиск виновных

Параллельно столичные власти должны выяснить причины трагедий. На сегодня основная версия полиции в обеих случаях — взрыв бытового газа. При этом последние акты обследования домов признали системы его газоснабжения удовлетворительными.





За домами закреплены обслуживающие организации: «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района. Киев» и КП «ЖЕО – 103». Эти организации законодательно обязаны следить за состоянием внутридомовых сетей и предупреждать аварийные ситуации.





Если же в первой ситуации выяснится, что взрыв газа был спровоцирован оползнем, в результате чего повредились газовые коммуникации и произошла утечка, то в таком смещении почвы жители уже обвиняют КП «Житлоспецбуд» (заказчик — Скайбуд Групп »), что строит дом неподалёку.





В любом случае, трагедии должна расследовать полиция, а КГГА же, в свою очередь, должен осуществить внутреннее расследование и дать оценку работе обслуживающих компаний. Кроме того, совместно с «Киевгаз» сейчас важно провести внеплановые проверки других объектов жилищного фонда Киева.