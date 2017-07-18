В Украину возвращаются репрессии?

То есть человек "признавал" вину, что он "английский/японский/французский шпион". Как - понятно: с отбитыми почками, селезёнкой, вырванными ногтями, поломанными руками и ногами. Он подписывал соответствующую бумагу, где «уличал» других в совершении таких же преступлений. Чаще всего, этого человека потом казнили. Но чтобы прекратить мучения, он соглашался. Другие были отправлены в концлагеря.



К чему веду? В нашем уголовном процессуальном законодательстве с недавних пор существует такая штука, как «соглашение о признании вины», – договор между стороной защиты и стороной обвинения. То есть, человек признает свою вину в совершении преступления уже на стадии расследования. Они с прокурором заключают такое соглашение о признании вины, а за это прокурор в суде обещает не требовать для него жесткого наказания. Соглашение утверждается судом.



Но что же происходит на самом деле?

По «удивительному стечению обстоятельств» по так называемым сепаратистским статьям, а также по статьям о хищениях, злоупотреблениях приговоры, как правило, основаны на соглашении между прокурором и обвиняемым. То есть, обвиняемый говорит: «да, я сепаратист». Читаешь приговор – абсурд. Такой-то человек "в неустановленное время в неустановленном месте взял неустановленные деньги для того, чтобы передать неустановленному террористу". И таких приговоров – тьма.

Принцип Вышинского «признание – царица доказательств» начали применять у нас по полной программе!



Репрессивная машина набирает ход. Это всегда происходит именно тогда, когда власть понимает, что иначе она не удержится, когда ей надо запугать и задавить растущее недовольство, когда она видит, что люди поднимают головы.

По людям возмужают абсолютно необоснованные "создание групп" или "сепаратизм" или его финансирование, бросают человека в камеру (суды боятся отпускать людей, потому что "активисты" и система поднимают вой). Ломают человека, и он подписывает все, что угодно. А прокуроры получают на руки судебное решение по уголовному делу, которое является преюдиционным для всех других судебных решений. С этим судебным решением, которое уже не проверяется другим судом, можно обвинять кого угодно и в чем угодно.



Так что утверждение думающих людей, что власть возвращает нам "30-е" годы абсолютно справедливо.



P.S. Отдельно хочу сказать прокурорам и сбушникам, которые играются в это. Вспомните историю. Через год или два не стало Ягоды (главного палача НКВД) и его команды, потом – Ежова, еще через какое-то время – Берии. Имейте это в виду. Лучше поступайте по совести и по закону, чем по чьей-то команде.