Украина криминальная: о какой статистике молчит власть?

Два года назад, 2 июля 2015 года, была официально создана Национальная полиция Украина — тогда Президент подписал соответствующий закон.













Реформирование коснулось подразделений ГАИ, ППС и ДПС. В результате их сокращения была создана новая структура — патрульная полиция. Первым городом, где появились новые патрульные полицейские, был Киев. 4 июля 2015 присягу на верность украинскому народу приняли первые 2 тыс. сотрудников.





К концу 2015 года аналогичные подразделения уже были также в Одессе, Львове, Харькове, Ужгороде и Мукачево. На сегодня подразделения патрульной полиции есть в 34 городах Украины.





Необходимо признать, что реформирование органов МВД и Нацполиции к улучшению криминогенной ситуации в стране не привело. Бездумное, бесплановое сокращение таких подразделений, как ГАИ и ДПС обусловило увеличение количества зарегистрированных преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ДТП, угоны, нарушение эксплуатации транспорта и т. д.), а статистика раскрытия этого вида преступлений очень упала, как и количество уголовных производств, которые были направлены в суд.





Специалисты «Публичного аудита» выяснили: если в 2015 году таких преступлений было зарегистрировано 24 035, то в 2016 — 26 170 (+2 132), а в суд с обвинительным актом было направлено гораздо меньше: 2015 — 5 520, 2016 — 5 209 (-311). Особо тяжкие преступления этой категории: 2015 — 2 164 (в суд направлено 130), 2016 — 2 233 (в суде — 120). Тяжких преступлений: 2015 — 7 717 (в суде - 2 926), 2016 — 8 188 (в суде — 2 648).





Бездумное реформирование, а именно: люстрация, сокращения, увольнения, урезание финансирования, постоянные переаттестации —фактически привели к уничтожению и значительному ухудшению работы участковых инспекторов, ОБОП, уголовного розыска, службы по борьбе с наркотиками, следственных подразделений, тогда как эти ключевые подразделения обеспечивали профилактику, раскрытие и расследование преступлений.





Подразделения, которые не были сокращены, деморализованы, координация между ними потеряна. Уровень подготовки сотрудников — также на крайне низком уровне, достаточно вспомнить трагедию в Княжичах и расстрел полицейских в Днепре. Не дала реформа ожидаемого результата и в борьбе с коррупцией внутри самих правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют непрекращающиеся коррупционные скандалы, но теперь уже с новыми сотрудниками.





Уровень преступности из года в год растет, а статистика раскрытия и количество уголовных производств, направленных в суд, постоянно падает. Впервые за много лет динамика раскрытия преступлений упала до 30%, в Киеве — до 18-20%.





Реформирование органов, осуществляющих борьбу с употреблением и сбытом наркотических веществ, наглядно характеризуют следующие цифры: выявлено преступлений в 2014 г. — 30 494; в 2015 г. — 25 908 (-4586); в 2016 г. — 23 029 (-2879). Как видим, ежегодно преступлений указанной данной категории оказывается все меньше. В суд из них направлено: 2014 г. — 22 833; 2015 г. — 18 633 (-4200) 2016 г. — 12 720 (- 5913). Разница между 2012 и 2016 годами по направленным в суд производствам составляет более 10 тысяч.





Уничтожение подразделения ОБОП привело к тому, что катастрофически выросло количество преступлений, совершенных организованными группами. Да и сами преступления стали значительно более дерзкими и циничными; чаще применяются взрывчатые вещества и огнестрельное оружие, которые с зоны АТО «хлынули» в страну.





Зато руководство МВД и Нацполиции всю указанную выше статистику пытается подменить громкими политическими заявлениями и манипуляциями с цифрами. Сам Генпрокурор до февраля этого года заявлял, что у нас с уровнем преступности не все в порядке. На днях же он уверенно заявил о снижении уровня преступности с начала 2017 года на целых 15%, хотя сам понимает, что она такими темпами падать не может. Для этого должны быть объективные причины — улучшение экономики, прекращение военного конфликта, рост социальных стандартов, уменьшения безработицы... Но этого нет.