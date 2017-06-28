Потерпи, Именинница, выживи! Ты же можешь!





В Твой День рождения, дорогая Конституция, обещаю, что:

1) все Твои насильники - президенты - будут наказаны, а институт президенства отменён как одна из основных угроз Твоей жизни;

2) нарушенные права, данные Тобой людям нашей страны, - восстановим, какие бы неконституционные законы сейчас правящая камарилья не приняла бы; а все антиконституционные законы и другие нормы - отменим, кому бы они ни были обещаны;

3) люди будут получать дивиденды за то, что они живут в богатой природными ресурсами Украине - как Тобой, умная Конституция, и предусмотрено;

4) люди, семьи, дети и взрослые и старики - будут признаны основным капиталом страны, как Ты и хотела, и за любой выпад в их адрес, любое нарушение их прав и свобод - виновные будут жестоко наказываться;

5) как Ты и прописала - Украина будет парламентской республикой, любая попытка установления хоть какой-то формы деспотизма будет уничтожена (вместе с формой);

6) как Ты и наказала - Украина будет демократическим и социальным государством. Первые взносы в бюджет новой Украины абсолютно добровольно сделают те, кто последние годы безбожно её грабит (не сомневайся в этом);

7) люди будут жить уверенно и долго, не уезжая за рубеж, потому что Ты гарантируешь им это, а мы воплотим это в жизнь;

8) гарантированное Тобой право собственности будет неуклонно соблюдаться, а его нарушение - нещадно караться. И в Украину пойдут инвестиции, и быть хозяином, инвестором и бизнесменом станет почетно;

9) войска будут стрелять по внешним агрессорам, полиция - по бандитам (при надобности); суды - будут выносить приговоры, основанные на Твоих нормах. Гарантией этого выступят отличные социальные блага за честное исполнение своих обязанностей всеми ними и жестокие преследования и поражения в правах в случае хоть малейшего несоблюдения Тебя;

10) богатства страны останутся в стране и будут работать на неё, а те, кто вывез их, - абсолютно добровольно вернут их назад, ведь Ты, добрая Конституция, гарантируешь им право на жизнь (ну и амнистию).



