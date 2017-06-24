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Что там с Шулявским мостом?
24.06.2017 14:59
«Мост, который устал», — именно так последний год киевляне называют Шулявский путепровод, вспоминая его обвал в феврале 2017 года. Этот случай, кажется, стал последним сигналом для власти: с мостом нужно что-то делать. И вот в конце мая Градостроительный совет Киева поддержал проект реконструкции дорожной развязки возле станции метро «Шулявская», разработанный институтом «Киевдормостпроект».
В сети до сих пор идут бурные обсуждения конкурсных проектов. Отдельный вопрос — можно ли сносить цех «Большевика», что предусмотрено проектом-победителем для полноценной транспортной развязки с проспекта Победы на ул. Гетмана и с ул. Довженко на проспект Победы.
Несколько фактов о Шулявском мосту:
-Ему 53 года — был построен еще в 1964.
-В 2005 г. мост шириной в 21 метр планировали расширить до 32 м, увеличив его пропускную способность вдвое. Заказчиком реконструкции эстакады возле станции метро «Шулявская» определили «Киевавтодор», но работы так и не начались из-за отсутствия финансирования.
-В 2006-2007 гг. под мостом вспыхнуло несколько пожаров, которые спровоцировали угрозу обрушение путепровода. Тогда же на него поставили временные металлические опоры (на 5 лет). В результате они прослужили 10 лет и дали сбой только в этом году.
-В 2007 г. КГГА утвердила соответствующее распоряжение о реконструкции транспортной развязки Шулявского путепровода. Проект заморозили, так как средств город не выделил.
Обследование мостов должно осуществляться раз в 5 лет. Если мост имеет 5-ю степень аварийности, — раз в год. В 2013 г. экспертиза показала 4-ю степень аварийности Шулявского путепровода и признала его ограниченно работоспособным и нуждающимся в реконструкции. Это было последнее обследование моста до его обрушения в феврале этого года. На сегодня в столичной власти уже нет «в запасе» не то, что года, а даже месяцев: мост действительно «устал», а потому реконструкцию нужно начинать как можно скорее.
Как обещает столичная власть, ремонтные работы начнутся уже осенью этого года. Реализация проекта продлится 12 месяцев, с бюджетной казны выделят около 400 млн грн.
Победный проект выбрали из семи предложений: свой вариант реконструкции, в частности, также предложила китайская компания (продолжительностью до 30 месяцев) и Институт комплексного проектирования объектов строительства (24 месяца) стоимостью от 760 до 950 млн грн.
Был также альтернативный проект трехуровневой развязки с реверсивным распределительным кольцом — предусмотрен на 3 года с финансированием в 1,5 млрд грн. С точки зрения предложенного решения и коммуникаций, свою оценку этому проекту должны предоставить архитекторы и инженеры. Я же, как независимый аудитор, могу авторитетно заявить, что такое финансирование город не потянет. Сейчас в Киеве 10 из 170 объектов дорожной инфраструктуры требуют немедленного ремонта. Они находятся в таком же аварийном состоянии, как и Шулявский мост. Мы в «Публичном аудите» считали, что на реконструкцию всех этих сооружений необходимо до 4 млрд грн, и это при условии, что реконструкция Шулявской развязки стоила бы около 370 млн грн.
Если бы КГГА согласовала альтернативный проект, на реконструкцию мостов и путепроводов Киеву пришлось бы вообще искать более 5 млрд грн, а такую финансовую нагрузку город сегодня точно не потянет. В результате, проект в любой момент на какой-то из стадий мог бы быть заморожен на неопределенное время, что нанесло бы большой дискомфорт жителям и гостям столицы.
Как говорится в заключении градостроительного совета, проект-победитель не является громоздким: он не нарушает зеленые зоны, не разрушает дома и бизнес-центры. Его реализация не требует строительства новых эстакад, уровней, практически сохраняет существующую дорожную сеть в районе Шулявки, но улучшает автомобильный трафик. Самое главное, он позволит демонтировать конструкции, поставить новые опоры и пролетные строения для Шулявского путепровода. Предполагается, что ремонтные работы будут выполняться без существенного ограничения движения по проспекту Победы, а также в ночное время.
Снос старого цеха завода «Большевик», как указывается в проекте, необходимый для того, чтобы исправить правый поворот с проспекта Победы на ул. Гетьмана, а также создать левый поворот с ул. Довженко на проспект Победы. Запланированное к сносу здание по реестрам Минкульта и управления по охране культурного наследия КГГА не относится к памятникам архитектуры. Завод «Большевик» относится к 100% собственности государства. Более того, в последние годы он находится в почти предбанкротном состоянии (убыток за 2016 г. — 52,5 млн грн, 2015 г. — 4,4 млн грн).
Киевсовет вел переговоры о том, чтобы выкупить часть здания «Большевика», даже речь шла о 150 млн грн. Это лишнее — абсолютно реально передать цех в коммунальную собственность, руководствуясь Постановлением КМУ № 1482, и сэкономить для столицы эти средства.
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