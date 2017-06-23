Когда и кому Киев передаст в управление энергетический комплекс?

2017-2018 годы станут определяющими для столичного энергетического комплекса. Так, 31 декабря этого года в Киеве заканчивается 16-летний контракт с «Киевэнерго» и городские власти решат: продолжать ли сотрудничество с «Киевэнерго» или искать «более надежные руки» для тепло- и электроснабжения жителей столицы.









По сообщению КГГА, уже начаты переговоры с финской компанией Fortum — недавно состоялась встреча заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева с вице-президентом компании Хейки Андерсоном в Хельсинки.





Впрочем, общественность всё же беспокоит ситуация, при которой может сложиться так, что возвращение имущества в коммунальную собственность не произойдет, а «Киевэнерго» и в дальнейшем будет управлять энергетическим комплексом столицы.





О том, что городское имущество эксплуатируется неэффективно, даже на чиновничьем уровне начали говорили еще в 2010 году. Тогда заместитель председателя КГГА А. Мазурчак говорил, что 51% теплосетей выработали свой нормативный ресурс и требуют замены, около 90% проложены по устаревшим технологиям, что приводит к увеличению аварийных участков.





За два года технический аудит столичных тепловых сетей, который осуществила Немецкая компания ECHI (Energieconsulting Heidelberg International), подтвердил их ужасное состояние. Эксперты уже тогда рекомендовали заменить около 60% трубопроводов с постепенным отказом от центральных тепловых пунктов (ЦТП) и установкой индивидуальных (ИТП).





Причем, «инвестиции» на модернизацию и улучшение столичных теплосетей «Киевэнерго» ежегодно предусматривал. Правда, как правило, речь шла не о реальных инвестициях в развитие за счет компании-владельца, а потребительские средства, заложенные в тарифы. Так, «Киевэнерго» предусматривал обновление оборудования, ремонт сетей, улучшение производства как так называемые «амортизационные расходы», которые были включены в инвестпрограммы, а последние в свою очередь — в структуру тарифов. Например, в прошлом году вся инвестпрограмма «Киевэнерго» составляла 240 млн грн. Тем не менее, из года в год мы говорим только об ухудшении состояния теплового хозяйства столицы.





В 2015 году КГГА привлекла британскую аудиторско-консалтинговую компанию Ernst & Young провести аудит тепловых сетей и теплового хозяйства. Основываясь на выводах аудита, было принято окончательное решение вернуть теплоэнергетический комплекс в муниципальное пользование, а затем — передать теплосети на конкурсной основе другому оператору. Впрочем, до завершения действия соглашения городская администрация должна выполнить некоторую «домашнюю работу».





Во-первых, надо завершить независимую экспертную оценку состояния этого имущества, а также оценить его стоимость на текущий момент. Кроме того, не надо забывать, что нет такого основания для прекращения договора, как окончание срока его действия. И поэтому КГГА, чтобы не упустить момент, должна подать соответствующее заявление. Без него договор автоматически пролонгируется.





На сегодня уже есть проект решения Киевсовета о прекращении соглашения, он согласован с ПАО «Киевэнерго». Однако решение совета до сих пор не принято и во избежание приведенной вышеприведенной ситуации КГГА нужно:

? к 31 октября 2017 прислать результаты аудита в адрес «Киевэнерго»;

? указать на недостатки с содержанием городских сетей, ссылаясь на несоблюдение компанией взятых обязательств в соответствии со ст.610-611 ГК Украины;

? сообщить об отказе в продлении действия соглашения.





Информации о том, что проект решения КГГА есть, он согласован с «Киевэнерго» и компания в курсе обо всех нюансах дальнейших действий власти, недостаточно. Городские власти должны четко придерживаться всех процессуальных аспектов, чтобы в будущем в правовом поле не возникло никаких проблем с передачей теплосетей, а власть не разводила руки и не говорила, что помочь ситуации невозможно.