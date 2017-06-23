А ведь с клеймом диктатора далеко не сбежишь

Пытаясь удержать власть, учитывая катастрофическое падение экономики и уровня жизни народа, нынешние руководители и их прислужники действуют абсолютно предсказуемо и последовательно. Обокрав страну и людей, понимая, что разоблачение и ответственность не за горами, они спешат со сворачиванием гражданских свобод и установлением тотального контроля, как одним из необходимых для их выживания условий.

Политолог Лоренс Бритт (Dr. Lawrence Britt) в статье «Fascism Anyone?», опубликованной в 2003 году в журнале Free Inquiry, выделил 14 признаков, идентифицирующих фашизм в той или иной стране. Бритт, изучая режимы Гитлера, Муссолини, Франко, Сухарто и Пиночета, пришёл к выводу, что все они имели одинаковые характеристики. Среди них:

• оголтелый национализм — постоянное использование националистических лозунгов, символов, песен и так далее;

• пренебрежение к общепризнанным правам человека — из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради «необходимости»;

• выявление «врага» как объединительная основа — народы при фашистских режимах сплачиваются в «патриотичном» движении в борьбе против общей опасности или противника;

• преимущественное положение силовых структур — даже если широко распространены острые внутренние проблемы, силовики получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными;

• контроль над СМИ и цензура — они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей СМИ;

• маниакальное увлечение национальной безопасностью — страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы.

Ничего не напоминает?

Кроме того, первоначально и сознательно допускается рост преступности в стране! А потом, с целью обуздания внешних и внутренних «врагов», кто-то из «ярых патриотов», говорит о необходимости усиления власти. И «благодарный народ» их поддерживает.

И вот уже начинают клеймить и преследовать неугодных и требовать введения «жёсткого правления».

Ведь это о нас! Все эти фрики-советники полицейского министра, требующие ставить к стенке неугодных журналистов; недоминистры, говорящие о о необходимости введения диктатуры; камуфлированные депутаты, жаждущие пережить «ночь длинных ножей»; Нападение на телеканалы, убийства истинно оппозиционных публичных лиц, задержание и аресты сотрудников непровластных СМИ...

Просто они считают, что по-другому не удержатся при власти. Будучи бесконтрольной, власть плюс огромные деньги затмили и без того воспалённые умы сегодняшних «керманичей».

Только они забыли, что с клеймом диктаторов далеко не сбежишь. С ним очень легко и скоро назначат основными «козлами отпущения» за все проблемы и нерешенные задачи. Прислуга разбежится, если успеет, или переобуется, чем занимается сейчас. А те, кто ещё недавно считал себя состоявшимися «всевластными правителями», — закончат карьеру в лучшем случае в пожизненной тюрьме.