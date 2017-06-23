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А ведь с клеймом диктатора далеко не сбежишь
23.06.2017 14:11
Пытаясь удержать власть, учитывая катастрофическое падение экономики и уровня жизни народа, нынешние руководители и их прислужники действуют абсолютно предсказуемо и последовательно. Обокрав страну и людей, понимая, что разоблачение и ответственность не за горами, они спешат со сворачиванием гражданских свобод и установлением тотального контроля, как одним из необходимых для их выживания условий.
Политолог Лоренс Бритт (Dr. Lawrence Britt) в статье «Fascism Anyone?», опубликованной в 2003 году в журнале Free Inquiry, выделил 14 признаков, идентифицирующих фашизм в той или иной стране. Бритт, изучая режимы Гитлера, Муссолини, Франко, Сухарто и Пиночета, пришёл к выводу, что все они имели одинаковые характеристики. Среди них:
Ничего не напоминает?
Кроме того, первоначально и сознательно допускается рост преступности в стране! А потом, с целью обуздания внешних и внутренних «врагов», кто-то из «ярых патриотов», говорит о необходимости усиления власти. И «благодарный народ» их поддерживает.
Ведь это о нас! Все эти фрики-советники полицейского министра, требующие ставить к стенке неугодных журналистов; недоминистры, говорящие о о необходимости введения диктатуры; камуфлированные депутаты, жаждущие пережить «ночь длинных ножей»; Нападение на телеканалы, убийства истинно оппозиционных публичных лиц, задержание и аресты сотрудников непровластных СМИ...
Просто они считают, что по-другому не удержатся при власти. Будучи бесконтрольной, власть плюс огромные деньги затмили и без того воспалённые умы сегодняшних «керманичей».
Только они забыли, что с клеймом диктаторов далеко не сбежишь. С ним очень легко и скоро назначат основными «козлами отпущения» за все проблемы и нерешенные задачи. Прислуга разбежится, если успеет, или переобуется, чем занимается сейчас. А те, кто ещё недавно считал себя состоявшимися «всевластными правителями», — закончат карьеру в лучшем случае в пожизненной тюрьме.
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