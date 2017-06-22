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О последствиях "Закона Савченко"
22.06.2017 19:29
Красиво так звучит, мол, Порошенко разобрался и отменил опасный "закон Савченко". Только не надо забывать, что именно он два года назад ввёл его в действие.
За это время из тюрем было досрочно освобождено 10,2 тыс. преступников.
Среди них – 779 убийц, 496 лиц, нанесших тяжкие телесные повреждения, 1045 лиц, совершивших разбойные нападения, 812 человек, совершивших грабежи, 1253 вора, 616 наркоторговцев и т.д.
После освобождения ими было совершено 53 убийства!!!, 1447 краж, 286 грабежей!!!, 25 изнасилований!!!, 125 разбойных нападений!!!, 69 мошенничеств, 35 тяжких телесных повреждений. Всего 2040 новых преступлений.
Благодаря "закону Савченко" на волю вышли:
– убийца двухмесячного ребенка из Одессы;
– насильник несовершеннолетних из Мариуполя, на чьем счету 200 девочек;
– судья Зварыч (взятка в миллион гривен);
– экс-депутат Лозинский (убийство);
– серийный убийца из города Александрия, который убил и замучил (только доказано) четверых детей.
В Никополе задержали лицо, обвиняемое в убийстве двух девушек, которых он задушил. Выяснилось, что он вышел на свободу по «закону Савченко». В Кировоградской области вор-рецидивист умудрился после освобождения ограбить 14 человек. А в Тернополе убийца ребенка вышел на свободу и убил его мать.
Этот Закон показал явные перекосы, которые имеются в законотворческой работе наших парламентариев. Он был принят не в благих намерениях реформирования правоохранительной и судебной системы, имел явное политическую подоплеку и равноудаленое отношение к понятию права. С самого начала не стоило ожидать, что количество преступлений в стране уменьшится. Поэтому в целом естественно, почему, попав в резонанс с другими проблемами, в том числе и с проблемой безграмотного реформирования правоохранительной системы, результат страна получила катастрофический.
Все эти страшные последствия допущены теми депутатами, которые приняли этот закон, и президентом, который его подписал. Именно их действия состоят в прямой причинной связи с бедой, которую бандиты принесли людям.
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