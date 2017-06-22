Львовяне стали заложниками политических игор

У меня нет сомнений в том, что команда президента «правильно» использовала «мусорный» кризис, чтобы создать черный пиар тогдашнему конкуренту Порошенко Садовому. Во всяком случае, многие раньше считали, что этот человек может возглавить Украину. Сейчас увидели, что вряд ли львовский мер на это способен.

Администрация президента сделала все, чтобы его фамилия ассоциировалась с «мусором», «грязью» – словом, со всем тем, что вызывает неприязнь и отторжение. Подцепили этот момент, где-то перекрыли дороги, чтобы грузовики с львовским мусором не катались по Украине, раскрутили новости в СМИ, подсветили, как нужно.

В итоге обе стороны - одна своим бесхозяйствованием, другая умышленно создав технические проблемы - ввели город в жаркую пору с тысячами тонн бытовых отходов, которые некуда девать, а вывезти не получается.

Но заложниками этой «тёрки» за власть стали обычные горожане Львова. Люди, доверившиеся человеку и его лозунгам типа "сделай сам", и прямо зависящие от центральной власти, остались один на один с грязью и расплодившимися крысами. А беда может рвануть совершенно внезапно: город большой, людей и отходов много. Почва для эпидемий и эпизоотий, не говоря уже о подрыве имиджа и аннулировании статуса "культурной столицы".

То есть два политика или две политические силы играются, по большому счету, людьми!

Понятно, Садовой не два дня назад стал мэром, в 2006 году. И, кстати говоря, одним из его предвыборных обещаний было "разобраться" со львовским хранилищем «Грибовицкая свалка».

Это было 10 лет назад. И что он сделал, понимая, как накапливается проблема в городе? За 11 лет отказал 43 фирмам из 14 стран мира в строительстве мусоперерабатывающих заводов. Все это время согласовывались какие-то проекты, выделялись деньги, были зарезервированы в госбюджете средства на начальные работы по рекультивации. 20 с лишним миллионов в 2013 году было потрачено на разработку документации.

Нет денег в бюджете города? Враньё. В 2015 году мерия Львова потратила на свое содержание 140 млн, в 2016 – 218 млн, в этом потратит почти 300. Так не нужно было тратить на себя, этих денег вполне хватило бы на решение "мусорной" проблемы: для того, чтобы построить новый полигон, нужно около 3 млн евро. Если вести речь о сортировании мусора, нужно 10 млн евро.

У меня вопрос: если ты такой патриот, если твоя политическая сила три года всей стране рассказывает и учит, как жить, как надо себя вести, «сделай сам», почему сами этого не сделали для своего города, который вас, в общем-то, ввел во власть? Для людей, которые вам поверили? Что мешало на протяжении 10 лет решать и решить проблему? Потому что лжецы и конъюнктурщики.

Самопомич давно могла инициировать необходимые законодательные инициативы, но ей было не до этого. Объединение разрабатывало законопроекты о языке, о переименовании некоторых населенных пунктов и тому подобное. Конструктивизма, кроме бла-бла-бла, не возникло.

Поэтому сегодня рассказы Садового и его однопартийцев о том, что это с ним сводят счеты, правдивы лишь частично. Мужества признать вину за разведённый бардак не хватает.

Вместо этого - шоу с голодовкой под АП, где и президента-то нет)).

Но власть не имеет права забывать, что в городе люди живут, граждане Украины! Поэтому премьер, вмешивайтесь, президент, выполняйте свои обязанности: вы это сделаете не для Садового и самопомощи (с ними у вас уже все получилось).

Вы обязаны помочь городу, людям!