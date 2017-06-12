Безвиз: миссия отпустить или удержать?

6 апреля Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины, и вот вчера, 11 июня, эта процедура официально вступила в силу. Почти 2 тыс. украинцев, по данным Госпогранслужбы, уже воспользовались возможностью безвизового пересечения украинской границы.

В своём Твиттере Президент написал, что теперь «каждый украинец сможет выпить фантастическое кофе в Братиславе, полететь лаукостом в Варшаву, сходить в Венскую оперу». Но нет, не каждый. Не поедут, не попьют, не послушают оперу те, кого убили на войне, которую он не хочет прекращать. Те, у кого яценюки, гонтаревы, коболевы, вовки, гройсманы и другие соучастники забрали деньги завышенными тарифами, воровством вкладов, налогами и ценами. Те, кого преждевременно не стало благодаря недореформам.





Не надо обманывать людей и обманываться самому. Как бы президенту не хотелось прикрыть безвизом все сотворенные беды — не получится. Не стоит безвиз трёх лет разрушения страны. Искусственная эйфория скоро закончится — и люди в Украине опять столкнутся с созданной "життям по-новому".





К тому же, надо сказать, что безвизовый режим предусматривает возможность только путешествовать и не дает украинским гражданам права на трудоустройство в ЕС. Однако социально-экономическая ситуации в стране настолько сложна, что всё больше наших сограждан ищут возможности именно трудоустроиться в Европе.





«Публичный аудит» неоднократно акцентировал внимание на катастрофическом спаде экономики по всем ключевым макро- и микропоказателям. Собственно, это чувствует на себе каждая семья, ведь доходы за последние три года уменьшились как минимум вдвое. Если в 2014-м средний годовой доход украинской семьи составлял около $ 3,5 тыс., то сегодня он является не выше, чем $ 1,4 тыс. Уровень безработицы достиг 10% — 1,7 млн человек сегодня не трудоустроены.





Всё это выливается в различные последствия, но прежде всего — в поразительную убыль населения. Отрицательная отметка пугает: почти минус тысяча людей в день. Поэтому, не исключено, что наши граждане в поисках лучшей доли подвергнутся соблазну и используют открытые границы с Европой в том числе для нелегального трудоустройства.





Понимает всё это как украинская власть, так и руководство ЕС. Когда посла Франции в Украине И. Дюмон прямо спросили, не пугает ли Европу вероятность массового наплыва украинцев, она ответила: «Это, знаете, не нам бояться надо, а украинской власти. Я знаю, что они смотрят на это серьезно, поскольку если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины... страна ежегодно и так "теряет" многих людей. Нужно найти выход из этого. А выход — это реформы, менять страну, чтобы люди захотели оставаться здесь».





Немного статистики. По данным Госпогранслужбы, в прошлом году украинцы пересекли собственную границу в сторону ЕС 25,2 млн раз, в 2015 году — 23,2 млн, в 2014-м — 22,6 млн, в 2013-м — 23,9 млн.





Официальных данных, где и сколько наших соотечественников работает за границей, нет, поскольку пограничники фиксируют лишь факт пересечения границы. Однако свои оценки предоставляет Госслужба занятости. Она сообщает, что за рубежом работает примерно 5 млн украинцев (для сравнения, это больше, чем население Ирландии). 43% работников едут на строительство и ремонтные работы, 23% — задействованы на работах в сельскохозяйственном секторе, 10% работают по дому, 8% ухаживают за пожилыми, инвалидами или детьми.





«Чемпионом» по размещению трудовых мигрантов среди стран Европы является Польша. Почти 1,3 млн украинцев в 2016 году получили регистрацию с временным правом на работу в этой стране и еще 116 тыс. имеют долгосрочное право на работу. Оба показателя против 2013 г. увеличились ни много, ни мало, в шесть раз.





В прошлом году польские консульства выдали украинцам почти 1,265 млн виз, что на 340 тыс. больше, чем в 2015 году. Как и раньше, украинцы чаще обращались к полякам за национальными визам, чем за шенгенскими, — 56% против 44%. Как известно, именно национальные визы дают право находиться в стране больше, чем 90 дней с целью работы, учебы или семейных визитов. Таких виз в прошлом году было выдано почти 706 тысяч. В этом же году польский Союз предпринимателей и работодателей запланировал выдать украинцам ещё миллион рабочих виз (для около 2,3 млн человек).





Свои двери для украинцев открывает и Чехия, где с 2016 года начала действовать специальная программа для украинских граждан, предусматривающая трудоустройство 5 тыс. украинцев ежегодно. В этом году чешское правительство приняло решение об увеличении квоты для трудовых мигрантов из Украины. Теперь страна готова принимать 7,6 тыс. украинцев ежегодно. Чехия относится к странам в ЕС с самым низким процентом безработицы, за последние два года число незанятых рабочих мест в Чехии возросло до около 110 тыс. человек, поэтому более 37% чешских компаний готовы брать украинцев без знания языка. На сегодняшний день в Чехии работает около 120 тыс. украинцев. Здесь также действует закон, предусматривающий существенное упрощение и ускорение выдачи виз украинским гражданам с техническим образованием — инженерам, техническим специалистам и специалистам из сферы IT. Кроме того, в стране есть потребность на специалистов в сфере строительства, промышленности, электроники, авто- и машиностроения.





Увеличение количества трудовых мигрантов ожидается также в Италии, Испании, Португалии, Греции.





Как видим, запрос на отечественных специалистов есть, причем немалый, да и в целом ЕС имеет основания рассчитывать, что благодаря безвизу увеличится ВВП еврозоны, экономика которой за счет наших туристов получит дополнительный доход.





Что интересно, труд украинцев не «у себя дома», а за границей, выгоден и украинской власти. Логика самом деле проста. Сегодня львиную долю инвестиций в Украину составляют именно переводы гастарбайтеров. К примеру, за 2016 год в Украину из стран ЕС поступило $ 4 млрд частных денежных переводов. Увеличение же количества трудовых мигрантов позволит повысить приток валюты в Украину до $ 5-7 млрд в год, что сможет обеспечить рост ВВП Украины на 1-2%, а также минимизирует девальвационное давление. Реанимировать отечественную экономику такими методами не удастся — она ??требует более структурных изменений, но немного оживить — можно.



