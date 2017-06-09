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Снижения учетной ставки НБУ: позволит ли инфляция?
09.06.2017 15:35
Руководство Нацбанка видит потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки. Это будет уже третье «смягчение» за последние месяцы: в апреле регулятор снизил учетную ставку до 13% годовых, в конце мая — до 12,5% годовых. До этого Нацбанк три месяца подряд сохранял ставку на уровне 14% годовых.
«В будущем мы видим, что есть потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки. Однако это должно согласовываться с достижением Национальным банком целей по инфляции», — пояснил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.
Напомним, в этом году Правительство запланировало инфляцию на уровне 8% + - 2%. Вместе с тем, уже в январе из-за повышения «минималки» НБУ ухудшил прогноз инфляции с 8% до 9,1%. В «Публичном аудите» же прогнозируют, что по итогам года она составит около 14%.
Но позволяет ли нынешний уровень инфляции идти на снижение учетной ставки и какой размер она должна иметь, чтобы реально оживить кредитный банковский рынок? Повышать учетную ставку НБУ начал с 2015 года — с 14% годовых в конце 2014-го за год она повышалась четыре раза — с 19,5% до 30%. Так регулятор, фактически снизив банковский кредитный рынок и заложив отложенные инфляционные риски, достигал финансирования дефицита госбюджета.
Однако экономика без кредитования бизнеса долго функционировать не может, и с 2016-го года Нацбанк начал постепенно снижать учетную ставку. Впрочем, надо сказать, и сегодняшние даже 12% годовых не смогут реально восстановить банковское кредитование, потому что риски по ОВГЗ (3% заложенного дефицита бюджета придется покрывать именно за счет ОВГЗ, другие механизмы Правительство не рассматривает) гораздо ниже.
В идеале, возрождение банковского кредитования возможно только при административном сдерживании инфляции до 8% и соответствующей привязке учетной ставки. На сегодня это нереально. С начала 2017 г. уровень инфляции уже составил 5%, и свой пик он показывает, как правило, именно во втором квартале, а не в первом. По нашим оценкам, следует готовиться к 14-процентному уровню инфляции. Поэтому объективных причин для дальнейшего снижения учетной ставки не предвидится.
В течение 2017 года продолжается рост индекса цен производителей — плюс 8,1% (в частности, на агропродукцию — плюс 9,6%); падение промышленного производства — на 12% за I кв.; падение мировых цен на основные товарные группы украинского экспорта — в среднем на 10-15%. Все это закладывает значительные инфляционные риски и не дает оснований говорить о снижении инфляции, разрушая любой потенциал к дальнейшему снижению учетной ставки.
Если подобные тренды сохранятся и в дальнейшем, мы не только не получим недостижимые уже сейчас плюс 1,9% ВВП, а и столкнемся с проблемой минусового ВВП, что повлечет колоссальную девальвацию гривны, рост дефицитной дыры в госбюджете, стремительный рост цен на всю «товарную корзину», увеличение безработицы и полное отсутствие каких-либо инвестиций.
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