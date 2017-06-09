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Почему МВФ спешит с пенсионной и земельной реформами в Украине?
09.06.2017 14:52
МВФ одобрил проект пенсионной реформы правительства Гройсмана, — об этом говорится в письме главы миссии МВФ Рона Ван Родена. Теперь Фонд ожидает принятия законопроекта в Верховной Раде.
Кроме того, миссия Фонда на прошлой неделе завершила свою работу в рамках кредитной программы EFF и обсуждения выделения Украине пятого транша в размере $ 1,9 млрд, в рамках которой имела дискуссии с представителями украинской власти также и по земельной реформе.
Почему же вокруг пенсионной и земельной реформ представители власти, МВФ, эксперты и общественность больше всего «ломают копья»? Разберемся.
Пенсионная реформа
В последнем меморандуме с МВФ Порошенко, Гройсман, Гонтарева и Данилюк обязались увеличить эффективный трудовой стаж для выхода на пенсию. Для того чтобы не повышать возраст выхода на пенсию (60 лет +), они запланировали увеличить с 1 января 2018 года страховой стаж с нынешних 15 до 25 лет, а дальше с каждым годом страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, будет увеличиваться на 1 год — пока не достигнет отметки в 35 лет.
То есть, все те, кто не имеет 25 лет страхового стажа (а следовательно и 35-ти), смогут претендовать максимум на социальную помощь в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 393,6 грн.
Впрочем, Правительство, конечно же, позаботились о гражданах, которым не хватает необходимого количества лет страхового стажа, предусмотрев... его покупку (до 5 лет). Как рассчитал «Публичный аудит» по установленным коэффициентам, один год такого стажа обойдется человеку примерно в 16 896 грн. То есть, инвестиции будущих пенсионеров в покупку дополнительного страхового стажа могут превышать их годовую пенсию.
Внедрение пенсионной реформы, на которой так настаивает МВФ, не решает проблемы баланса расходов и доходов Пенсионного Фонда, а экономические выгоды от ее реализации нельзя сравнить с рецессивными процессами в нашей экономике. Мы говорим о необходимости уменьшения дефицита ПФ, финансируемого за счет госбюджета, но он все равно останется на уровне 141 млрд грн, при том, что собственно дефицит госбюджета достигает 77 млрд грн.
В нынешних условиях, в течение ближайших пяти лет на пенсию должны выйти ориентировочно 3,7 млн человек (пенсионный возраст для мужчин — 60, женщин — 57-58). Однако принятие пенсионной реформы в сегодняшней редакции приведет к ситуации, при которой ориентировочно 1,2 млн украинцев предпенсионного возраста не смогут выйти на пенсию. Проблема в том, что эти люди представляют экономически неактивное население и им может не хватить страхового стажа для начисления пенсии.
Земельная реформа
Фонд требует, чтобы уже с начала 2018 года в Украине был запущен рынок земли. Но ведь перед тем, как земля станет товаром, как минимум необходимо осуществить разграничение земель с обязательным инвентаризацией — без технической подготовки запуск земельного рынка приведет лишь к массовым манипуляциям с землей. Кроме того, если рынок земли станет открытым в том числе для продажи иностранным корпорациям, в будущем Украина будет рассчитываться по долгам в том числе собственными землями.
Нормальный открытый рынок земли возможен только при условии, во-первых, профицитного госбюджета, во-вторых, меньшего разрыва в соотношении государственного долга к ВВП (напомню, прошлый год мы закончили с беспрецедентным показателем почти 122%), в-третьих, четко выписанных критериев для продажи земли. Только при этих условиях можно двигаться к земельному рынку, не пренебрегая национальными интересами.
Более того, ведь при реализации руководством страны земельной реформы МВФ может специально инициировать технический дефолт (отказав в реструктуризации и выдвинув требование о погашении долгов), что обесценит активы страны, в т. ч. и землю, которая вообще может пойти в счет погашения долга. В результате МВФ может получить земельные активы по ценам, значительно ниже рыночных.
В должниках Фонда
Долг Украины перед МВФ на 1 апреля этого года составил $ 13,09 млрд, или 29% от общего внешнего долга. И Фонд, как основной кредитор Украины, которая находится в условиях вероятного дефолта, заинтересован в максимальной диверсификации своих рисков (вложенных средств), настаивая на проведении указанных реформ именно на своих условиях. Поэтому, Кабмин вынужденно идет «на поводке» — иначе Фонд не выделит средства для погашения предыдущих обязательств, а это автоматически приведет к техническому дефолту нашей страны.
Правительство для получения очередного транша МВФ (а этот транш будет направлен не в экономику страны, а на погашение предыдущих обязательств) готово сделать все, даже если это «все» идет в разрез национальными интересами Украины.
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