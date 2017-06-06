Киевские грызуны «съедят» в этом году 19 млн грн

Для многих киевлян уже стало привычным «соседство» крыс и мышей — они «атаковали» не только подвалы домов, но и все районы столицы. Проблема в том, что это вопрос не только комфорта жителей и гостей Киева — грызуны являются переносчиком лептоспироза, и только за 2016 зафиксировано вдвое больше случаев этого заболевания — 11, два из них имели летальный исход.













Поскольку распространение инфекции напрямую связано с качеством дератизационных мероприятий, специалисты руководимого мною «Публичного аудита» решили выяснить, как в столице происходит борьба с грызунами.





Так, на дератизационные и дезинфекционные мероприятия в этом году должны потратить около 19 млн грн. Причем, 15% из этой суммы — средства городского бюджета для структурных подразделений, учреждений здравоохранения, образования и культуры. Остальные (а это более 16 млн грн) — деньги киевлян, которые заложены в тариф за услуги по содержанию домов и придомовых территорий (примерно 25 коп. за квадратный метр общей площади квартиры). Эти средства ежемесячно получают ЖЭКи и ОСМД.





Контролировать качественное состояние эпидемиологической ситуации обязана и городская власть — это прописано в законодательстве. ЗУ «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» (от 24.02.1994 № 4004-XII) обязывает органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обеспечивать финансирование и своевременное проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных, других необходимых санитарных и противоэпидемических мероприятий.





В свою очередь Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (от 06.04.2000 № 1645-III) предусматривает систематическое проведение местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления дератизации на территориях населенных пунктов, в местах массового отдыха населения и рекреационных зонах с целью предотвращения возникновения и распространение инфекций.





По анализу «Публичного аудита», реальное выполнение запланированных мероприятий по дератизации, мягко говоря, неудовлетворительное. Так, в течение 2016 года, по данным Держпродспоживслужбы Киева, ежегодная плановая весенне-осенняя дератизация не состоялась. Объемы мероприятий по дезинфекции и дезинсекции сократились в разы. Вообще отсутствуют они в парках, на кладбищах, а также в частном секторе столицы.





За I квартал 2017 расходы на дератизацию сих пор не обнародованы, хотя плановая обработка должна была состояться еще весной.





Есть еще одна причина низкой эффективности дератизации — несанкционированные свалки, ужасное состояние подвалов и мусоросборников жилых домов. Так мы еще и разводим крыс в бесчисленном количестве. В прошлом году вообще был введен карантин на территории Святошинского района Киева через случай заболевания бешенством.





«Крысиная роблема» требует комплексного подхода — своевременного проведения дератизационных мероприятий и при этом направления усилий на общее улучшение санитарной ситуации в Киеве. Ведь средств и на то, и на другое выделяется достаточно — проблема в их использовании. Для сравнения: Киев тратит на борьбу с грызунами в 1,5 больше, чем Москва, и в 3,5 раза — чем Нью-Йорк.



