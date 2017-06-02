Откровенно о первых трёх годах правления Порошенко

Давайте поговорим об итогах трёхгодичного правления Президента Порошенко. Да, я тоже считаю, что безвиз — это неплохо. Но скажите, разве такой ценой люди его хотели? Ведь каждый на себе последние года чувствует «покращення». А если к этим чувствам добавить ещё и сухую статистику — картина получится устрашающей.





Итак, годовой доход украинской семьи упал за последние три года с $ 3 500 до $ 1400 (в Африке сейчас, по-моему, больше зарабатывают). Средняя заработная плата обвалилась с $ 400 до $ 230, а средняя пенсия — со $ 128 до $60. Почему на долларах акцентирую внимание и в них считаю? Потому что мы живём в долларовых ценах: все товары в Украину завозятся в иностранной валюте, и наша экономика очень сильно зависит от неё. У нас даже КП «Киевводоканал» поднимает цену на воду и делает привязку к доллару.





Идём дальше. Кубометр газа ещё три года назад стоил 1,19 грн, сейчас — 6,95 грн (в 6 раз). Цена киловатта электроэнергии поднялась с 42 коп. до 1,68 грн (в 4 раза). Гигакалория была 400 грн — сейчас 1300 грн (в 3 раза). Задолженность по услугам жилищно-коммунального хозяйства достигла цифры в 25 млрд грн: люди просто не могут платить или же не хотят, как я, например. В результате повышения тарифов в разы, средняя платёжка на обычную квартиру в отопительный сезон теперь стартует от 3,5 тыс. грн, тогда как раньше она ровнялась максимум тысяче гривен.





Цены на продукты выросли в 2 раза, а на непродовольственные товары — на 70%. Почти в два раза подорожали лекарства и медицинские услуги (+90%). Тарифы на проезд в транспорте поднялись на 84%.









Ещё один страшный показатель — падение производства хлеба на 17%. Раньше специальные службы для того, чтобы оценивать ситуацию в другой стране, внимательно отслеживали статистику: производство хлеба, надой молока, производство мяса. Но в первую очередь – именно хлеба, ведь это самый дешёвый, доступный и популярный продукт. Раз уровень потребляемого хлеба упал на 17%, то примерно на такое же количество людей сократилось население страны: кто-то уехал, кто-то умер. В среднем минус 900 человек в день — вот такие итоги.





Именно об этом всём следовало бы говорить Президенту, рассказывая о результатах своего правления. Разве безвиз перевесит всё вышесказанное? Нет, не перевесит. «С голой жопой» ехать в Европу неинтересно — это понимает каждый человек. Неужели глава страны этого не понимает? Складывается впечатление, что за всем этим стоит совсем другая цель — чтобы в Украине в принципе стало меньше людей, и визовых, и безвизовых.





Хочется обратиться к президенту с этими цифрами, ведь это всё его. Ведь он назначал действующих министров. Его фракция сейчас «банкует» в парламенте. Он главный сейчас, и он может сказать: кого посадить в тюрьму, а кого выпустить; кто получит деньги, а кто нет; кто хороший, а кто плохой. У него получилось сконцентрировать на себе огромное количество полномочий.





Выбирая Порошенко украинцы надеялись, что столь удачливый коммерсант и бизнесмен сможет начать в Украине конструктив и прогресс. За год сложно спрашивать что-то от человека, тем более руководящего страной, где идёт серьёзный военный конфликт. Ему в этом смысле я бы не позавидовал в самом начале президентства. Но сегодня у меня другое мнение: все эти цифры — его. И он должен исправить это. Ведь неужели ему хочется войти в историю разрушителем, а не созидателем и миротворцем?





Я желаю свой стране мира и процветания. Увы, последнее придёт только со временем, ведь Украине придётся ещё долгое время восстанавливаться после нынешних лет. Президенту же желаю государственной мудрости, уверен, иногда она посещает разных людей.