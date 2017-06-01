Можно ли избежать подорожания проезда в киевском транспорте?

На прошлой неделе КГГА представила новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Пока повышение произойдет на гривну: метро с 15 июля будет стоить 5 грн (а не 4 грн), наземный транспорт — 4 грн вместо 3 грн. Можно ли избежать такого повышения?









Наземный транспорт

Официальная отчетность «Киевпастранс» за 2016 показывает, что предприятию, после повышения цен на проезд в прошлом году, удалось завершить год с прибылью в 117 млн грн. Для сравнения, еще в 2015 году о 100 млн прибыли ему было нечего мечтать: максимум, на который удалось выйти, достигал каких-то 4 млн грн. А в 2013-2014 гг. эти 100 млн вообще имели отрицательное значение — финансовый результат из года в год показывал огромные убытки предприятия.





В 2017 году «Киевпасстранс» снова теряет финансовые позиции, об этом говорит отчет за I квартал 2017 года. Скорее всего, ухудшение ситуации связано с ростом тарифов на коммунальные услуги, повышением минималки до 3200, а также, очевидно, с подорожанием материалов. «Подлило масло в огонь» именно необоснованное повышение тарифов за ЖКУ, которое заставило ползти вверх в целом цены на всё.





Руководимый мной «Публичный аудит» обратился к официальной отчетности и подсчитал операционные расходы «Киевпасстранс». За I квартал 2017 года, против этого же периода в прошлом году, они показывают плюс 127 млн грн. Кроме того, растет и себестоимость деятельности. Если в I квартале прошлого года речь шла о 337 млн грн таких расходов, то в I квартале 2017 года — уже о 457 млн грн.





Метро

Со столичной подземкой ситуация сложнее. Ключевая проблема — в долговых обязательствах Киевского метрополитена, которые сегодня составляют 3,6 млрд грн. Помимо роста показателей себестоимости и операционных расходов, добавился еще и долг на 1,9 млрд грн по делу с «Укррослизинг». Так, 25 апреля Высший хозяйственный суд обязал коммунальное предприятие выплатить указанную сумму за поставленные 100 вагонов метро. Плюс к этому у метрополитена есть 1,7 млрд грн старых обязательств по отчету о финансовом состоянии за 2016 год.





Если оставить стоимость проезда на уровне 4 грн, то по прошлогодним исходным данным такой ценой будут покрываться только текущие расходы столичного метрополитена, а денег на погашение кредитов и выполнение обязательств по решению суда не будет оставаться. Не будет средств и на фонд развития — закупку нового подвижного состава, обновление оборудования.





Если тариф на проезд рассчитывать, исходя сугубо из прогнозного уровня инфляции на 2017 год и подорожания основных составляющих себестоимости, он должен составлять ориентировочно 4,40 грн. Если же у него включить указанные долги, которые в любом случае метрополитену погашать придется, цена на проезд в метр может вырасти до 6,5 грн. Это при условии реструктуризации всех долговых обязательств на пять лет и учитывая прогнозный уровень инфляции.





Итак, что имеем? Прекращение работы метрополитена сегодня удалось не допустить — это плюс. Пересмотра цены на проезд не избежать — это минус.





Важно достичь наиболее сбалансированного решения, которое не ударит больно ни по кошелькам киевлян и гостей столицы, ни по городскому бюджету. Ведь городская власть не может себе позволить просто изъять 2 млрд грн из бюджета Киева и отдать их метрополитену для погашения долгов: придется свернуть не одну целевую программу или, например, отказаться от ремонта дорог. Поэтому и нужна золотая середина — частично повысить тариф + другую часть обязательств городу таки придется взять на себя.





В то же время у метрополитена должна быть каждая копейка на счету. Особое внимание должно уделяться всем расходам, чтобы избежать лишних нерациональных растрат. За этим должен тщательно следить в том числе Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.





Стоит также добавить, что очень маленький процент закупок по Киеву сейчас мониторится. Его необходимо увеличивать, усиливая контроль за использованием городских финансов.