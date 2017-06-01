|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Можно ли избежать подорожания проезда в киевском транспорте?
01.06.2017 17:43
На прошлой неделе КГГА представила новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Пока повышение произойдет на гривну: метро с 15 июля будет стоить 5 грн (а не 4 грн), наземный транспорт — 4 грн вместо 3 грн. Можно ли избежать такого повышения?
Наземный транспорт
Официальная отчетность «Киевпастранс» за 2016 показывает, что предприятию, после повышения цен на проезд в прошлом году, удалось завершить год с прибылью в 117 млн грн. Для сравнения, еще в 2015 году о 100 млн прибыли ему было нечего мечтать: максимум, на который удалось выйти, достигал каких-то 4 млн грн. А в 2013-2014 гг. эти 100 млн вообще имели отрицательное значение — финансовый результат из года в год показывал огромные убытки предприятия.
В 2017 году «Киевпасстранс» снова теряет финансовые позиции, об этом говорит отчет за I квартал 2017 года. Скорее всего, ухудшение ситуации связано с ростом тарифов на коммунальные услуги, повышением минималки до 3200, а также, очевидно, с подорожанием материалов. «Подлило масло в огонь» именно необоснованное повышение тарифов за ЖКУ, которое заставило ползти вверх в целом цены на всё.
Руководимый мной «Публичный аудит» обратился к официальной отчетности и подсчитал операционные расходы «Киевпасстранс». За I квартал 2017 года, против этого же периода в прошлом году, они показывают плюс 127 млн грн. Кроме того, растет и себестоимость деятельности. Если в I квартале прошлого года речь шла о 337 млн грн таких расходов, то в I квартале 2017 года — уже о 457 млн грн.
Метро
Со столичной подземкой ситуация сложнее. Ключевая проблема — в долговых обязательствах Киевского метрополитена, которые сегодня составляют 3,6 млрд грн. Помимо роста показателей себестоимости и операционных расходов, добавился еще и долг на 1,9 млрд грн по делу с «Укррослизинг». Так, 25 апреля Высший хозяйственный суд обязал коммунальное предприятие выплатить указанную сумму за поставленные 100 вагонов метро. Плюс к этому у метрополитена есть 1,7 млрд грн старых обязательств по отчету о финансовом состоянии за 2016 год.
Если оставить стоимость проезда на уровне 4 грн, то по прошлогодним исходным данным такой ценой будут покрываться только текущие расходы столичного метрополитена, а денег на погашение кредитов и выполнение обязательств по решению суда не будет оставаться. Не будет средств и на фонд развития — закупку нового подвижного состава, обновление оборудования.
Если тариф на проезд рассчитывать, исходя сугубо из прогнозного уровня инфляции на 2017 год и подорожания основных составляющих себестоимости, он должен составлять ориентировочно 4,40 грн. Если же у него включить указанные долги, которые в любом случае метрополитену погашать придется, цена на проезд в метр может вырасти до 6,5 грн. Это при условии реструктуризации всех долговых обязательств на пять лет и учитывая прогнозный уровень инфляции.
Итак, что имеем? Прекращение работы метрополитена сегодня удалось не допустить — это плюс. Пересмотра цены на проезд не избежать — это минус.
Важно достичь наиболее сбалансированного решения, которое не ударит больно ни по кошелькам киевлян и гостей столицы, ни по городскому бюджету. Ведь городская власть не может себе позволить просто изъять 2 млрд грн из бюджета Киева и отдать их метрополитену для погашения долгов: придется свернуть не одну целевую программу или, например, отказаться от ремонта дорог. Поэтому и нужна золотая середина — частично повысить тариф + другую часть обязательств городу таки придется взять на себя.
В то же время у метрополитена должна быть каждая копейка на счету. Особое внимание должно уделяться всем расходам, чтобы избежать лишних нерациональных растрат. За этим должен тщательно следить в том числе Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.
Стоит также добавить, что очень маленький процент закупок по Киеву сейчас мониторится. Его необходимо увеличивать, усиливая контроль за использованием городских финансов.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник Президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент Суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.