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Мусор: антикризисный план для Киева
24.05.2017 01:10
Киев планирует активно бороться с мусором: в планах столичных властей построить пять новых центров обращения с твердыми бытовыми отходами. Также предусмотрено активное установление новых типов подземных контейнеров. В частности, 50 таких контейнеров должны появиться в центральной части Киева уже в ближайшее время, а до конца года установят ещё 250 по всему городу.
«Мусорные дела» немало волнуют киевлян — они часто жалуются на состояние контейнеров, проблемы с подходами к сбору и переработке мусора. Решением этих проблем последние 7 лет занимается специальная «Программа обращения с бытовыми отходами». Как же она реализовывалась, что стало причиной мусорных провалов и есть ли положительные сдвиги в решении проблемы?
Пробелы в финансировании
«Программа обращения с бытовыми отходами» была утверждена КГГА в 2010 году и рассчитана на ближайшие 6 лет. За это время её удалось профинансировать только на 3% — 64,5 млн грн из запланированных 2 млрд.
Двухконтейнерная система сбора отходов с опцией распределения контейнеров для более глубокой отсортировки отходов, ликвидация мусоропроводов, европейский тип контейнеров с крышкой (ограничивает попадание влаги внутрь контейнеров) — все это киевляне должны были получить ещё два года назад, но ничто из запланированного полностью реализовать не удалось. Фактически, вся реализация программы свелась к ремонту туалетов и проведению просветительских мероприятий, которые можно было реализовать и без утверждения самой программы.
В результате, на 116 работников Департамента ЖКХ, ответственного за программу, за 2013-2015 гг. было потрачено около 40 млн грн — это половина средств, направленных на всю программу за 4 года. Не лучшие тенденции продолжились и в 2016 году, когда из плановых 335 млн грн на реализацию подпрограммы «Санитарная очистка города» по факту потрачено было только почти 33 млн грн (9%).
Остаются низкими темпы финансирования и реализации мероприятий в сфере обращения с бытовыми отходами и в этом году — из необходимых расходов в 96,4 млн грн сейчас «освоено» лишь 5,7 млн грн (5%). Впрочем, по крайней мере своевременно закупаются новые типы контейнеров для сбора ТБО.
Насущные вопросы для города
Отлаженная система переработки ТБО — вопрос не только комфорта киевлян. Прежде всего это инвестиция в экологию столицы. В «Публичном аудите» мы выделили из Программы 4 проблемы, на которые столичные власти должны обратить внимание в первую очередь, чтобы на Киев не «нагрянул» львовский мусорный кризис:
1. Реконструкция и модернизация завода «Энергия» ПАО «Киевэнерго»: строительство системы химической очистки дымовых газов, модернизация паропроводов, установление паровых турбин, строительство сортировочной линии и линии по переработке пищевых (органических) отходов.
2. Строительство четырёх комплексов по переработке и сортировке ТБО в правобережной и левобережной частях Киева.
3. Реконструкция Полигона № 5, на котором уже исчерпан ресурс захоронения, а оборудование для очистки фильтрата на сегодняшний день не соответствует технологическим и техническим характеристикам.
4. Расширение площади складирования отходов и строительство третьей очереди на Полигоне № 6. Он не имеет необходимого функционала для переработки крупногабаритных отходов, тогда как ориентирован именно на них.
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