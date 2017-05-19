Пенсионная реформа: не для людей, а для МВФ

2 кг гречки для пенсионера, уменьшение субсидий, миллионы людей в категории «не имеют права на пенсию» — это если кратко о пенсионной реформе, которую готовят в правительстве.





Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает уйти в отставку, если до 1 октября 2017 его Кабинету Министров не удастся внедрить пенсионную реформу. «Я несу за неё политическую ответственность. Я гарантирую, что с 1 октября украинские пенсионеры получат повышенную пенсию. И довольно существенную. Если я это НЕ выполню, пожалуйста, я готов уйти в отставку», — заявил он.





На «осовременивание» пенсий, по словам премьера, в Украине будет выделено дополнительно 12 млрд грн. Если учесть, что в стране насчитывается 12,3 млн пенсионеров, то в среднем каждый из них может рассчитывать на плюс 81,3 грн в месяц. Это в наше время 2 кг гречки. Тоесть правительство планирует подарить каждому пенсионеру денежный эквивалент двух килограмов крупы, забрав при этом у миллионов людей их законную пенсию и урезав субсидии.





Ведь стоить заметить, что основная часть пенсионеров получает субсидии, а повышение пенсии, несомненно, приведет к уменьшению размера субсидии и соответствующему увеличению обязательного платежа (то, что оплачивается субсидиантом). В результате, всё повышение пенсии и пойдет на оплату коммунальных услуг. Таким образом в правительстве, очевидно, решили убить сразу двух зайцев — и якобы людям повысить пенсии, и выполнить обещание перед МВФ уменьшить объем субсидий в 47 млрд грн. При этом сомнительно, что люди получат ощутимое финансовое улучшение. Очень сомнительно.





Ведь в последнем меморандуме с МВФ Порошенко, Гройсман, Гонтарева и Данилюк обязались для экономии расходов госбюджета на уровне 3% ВВП увеличить эффективный трудовой стаж для выхода на пенсию. Для выполнения поставленных Фондом задач, не повышая возраст выхода на пенсию (60 +), в правительстве запланировали увеличить с 1 января 2018 года страховой стаж на 10 лет: с нынешних 15 лет до 25 лет. С каждым годом страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, будет увеличиваться на один год до тех пор, пока не достигнет отметки в 35 лет.





При этом есть нюанс, который очень важен. Если сейчас человек не имеет минимального страхового стажа (15 лет), то ему после 63 лет предусмотрена государственная социальная помощь в 393,6 грн (30% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Таким образом людей хотят массово перевести в разряд «не имеют права на пенсию» и дать подачку от государства — 394 грн. В группу риска автоматически попадает 15 млн человек (люди в возрасте от 35 до 60 лет), из них 4,2 млн — наиболее «рисковые» — это люди, которые сегодня не имеют работы.





За счет уменьшения количества претендентов на заслуженную пенсию планируется и уменьшение дефицита Пенсионного фонда, который по состоянию на сегодня является основной пробл емой пенсионной системы Украины. К концу 2016 он составлял 141 млрд грн (5,5% от ВВП), или 8651 грн на одного работающего. Для сравнения, дефицит ПФ ещё четыре года назад не превышал 1% от ВВП и составлял 14 млрд грн (0,9% ВВП) при минимальной пенсии в $ 120 (сейчас — $ 50). Увеличение дефицита связано с уменьшением ставки ЕСВ (в 2015 году), которое, впрочем, не дало ожидаемого результата — выхода зарплат из «тени».





По оценкам КМУ, на реализацию пенсионной реформы нужно 12 млрд грн в этом году и еще 30 млрд грн в 2018-м. При этом до сих пор не определено, откуда правительство возьмет средства на реализацию указанной реформы. Ведь перед ним стоит задача не только найти средства на плюс 81,3 грн каждому пенсионеру, но и решить проблему баланса расходов и доходов Пенсионного фонда.



