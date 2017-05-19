«Антицерковные» законопроекты могут привести к религиозным войнам

Власть хочет изменить религиозную жизнь украинцев. 18 мая на голосование в ВР планируется подать сразу два законопроекта, которые уже успели окрестить «антирелигиозными», ведь их последствием может стать самое настоящее «церковное рейдерство».













Первый — проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности).

Второй — проект Закона «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором».





Религиозная «самоидентификация»

Первый законопроект вводит новое понятие «самоидентификация с религиозной общиной», хотя, по Конституции, лица, исповедующие какую-то из религий, не должны никому и ничего «подтверждать». Тем более, не обязаны они сообщать об этом в государственные органы. В Украине действует свобода вероисповедания, и каждый человек в любое время может изменить религиозную общину, перейти в другую веру или вообще не исповедовать никакой.





Согласно закону (ст.35, ч.1-2), есть четкий исчерпывающий перечень условий, при которых государство может вмешиваться в религиозную деятельность: для охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей. Точка.





Предлагают законодатели «облегчить» и изменение подчиненности религиозной организации, позволив вносить изменения в её устав «простым большинством лиц, принадлежащих к общине». Надо сказать, сегодня устав религиозной организации принимается на общем собрании верующих граждан или на религиозных съездах и конференциях. Такой выбор делает все общество. Но то, что предлагается, создает почву для самого настоящего церковного рейдерства. Ведь религиозные общины обычно не ведут списки прихожан, поэтому есть риск, что «простое большинство лиц» образуется ситуативно «религиозными активистами», которые не имеют никакого отношения к религиозной организации, но смогут выполнить задачи по замене собственника имущества религиозной общины или даже её уничтожение. Причем, может случиться и так, что общество будет иметь не одно «большинство», что неизбежно приведет к религиозным столкновениям и даже войнам.





Особая процедура регистрации

Инициаторы законодательных изменений также предлагают разрешить регистрацию/перерегистрацию уставов религиозных организаций только после «экспертной оценки документов независимыми специалистами» и при «положительному экспертному заключению» (ст.4 законопроекта «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором ».

Возникает логичный вопрос: какие специалисты и организации будут предоставлять подобные экспертные заключения и на основании каких критериев — в законе эти нюансы совсем не прописаны. Ведь специалисты могут оказаться совсем не «независимыми», а указание «сверху» будет регистрировать только «правильные» религиозные организации.





Кадровое управление церковью — в руки чиновников

Еще одно из беспрецедентных нововведений — согласование назначений руководства религиозных организаций с центральным органом исполнительной власти (ст. 5). То есть, государство решило отойти от политики невмешательства в религиозные дела и примерить на себя роль контроллера над иерархами церкви.





Сотрудничество с милитарно-террористическими группировками

Деятельность религиозной организации на территории Украины может прекратиться в случае систематического нарушения действующего законодательства Украины, установления факта сотрудничества с участниками милитарно-террористических группировок, а также невыполнение правовых норм — говорится в законопроекте.

Крайне размытой является формулировка о «систематическом нарушении действующего законодательства». Какая систематичность? Какого именно законодательства? Ведь систематическое нарушение правил дорожного движения прихожанами религиозной организации или её руководителя также может стать основанием для прекращения деятельности церкви.

Кроме того, непонятно, как будет расцениваться факт «сотрудничества с представителями милитарно-террористических группировок». Под подобное сотрудничество в целом можно «подогнать» всё, что угодно. Например, исповедь перед священником так называемого «террориста». Если речь идет о конкретных действиях, угрожающих безопасности государства или жизни и здоровью конкретных лиц, то ответственность за них уже предусмотрена уголовным кодексом, а все остальное является ничем иным, как нарушением права на вероисповедание.





В законопроекте не указано, какой именно конфессии он касаться. Но все его нормы «намекают» на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Сторонники такого закона апеллируют, что её центр находится в Москве, и управляется она именно из страны-агрессора. Однако де-юре центр УПЦ находится в Киеве, а её учредителем является Собор УПЦ. Предстоятель УПЦ избирается Украинским епископатом, а Синод избирает и поставляет правящих и викарных архиереев, утверждает и закрывает епархии в пределах Украины.

Причем, самостоятельной и независимой Украинская православная церковь является с 1990 года, когда в Киевском соборе Святой Софии митрополиту Филарету (Денисенко) была вручена «Благословенная Грамота Московского Патриарха Алексия II о даровании Украинской Церкви независимости и самостоятельности в её управлении».





Исходя из сказанного выше, остается вопросом то, как будут применяться на практике проанализированные нормы. Разъединять и стравливать людей — государственная политика нынешней власти. Язык, Великая Отечественная Война, разрушения памятников, переименование городов, даже 8 Марта — по всему прошлись. К страшным массовых противостояниям все-таки дело не доходило — людям удается сохранять мудрость и выдержку. Однако теперь власти решили (чтобы уж точно не прогадать) ударить по самому больному и уязвимом во все времена — вере.





Европа, в которую мы так упорно стремимся, прошла всё это ещё в Средневековье и забыла как страшный сон, потеряв целые столетия и десятки миллионов человеческих жизней. Наши же решили, что могут себе позволить в 21 веке принимать средневековые законы, хорошо зная, что этими законами они могут начать в Украине действительно полномасштабную войну, теперь религиозную.