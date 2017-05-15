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Изменения в УПК: есть «лазейки»
15.05.2017 14:43
С апреля этого года вступили в действие изменения в УПК. Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства» можно по праву назвать многострадальным, ведь ещё в феврале вокруг его проекта разгорелся серьезный скандал.
Под предлогом необходимости начать суд над экс-президентом Януковичем по обвинению в госизмене предлагалось протолкнуть изменения, которые при этом нарушали права украинцев. Наибольшие противоречия вызвали нормы, которые давали «зеленый свет» на заочное осуждение граждан, а также на продление сроков следствия и содержания подозреваемого под стражей до 18 месяцев при проведении специального досудебного расследования. Указанные нормы в новый Закон таки не вошли, тем не менее вошедшие в КПК новшества от Президента Порошенко и генпрокурора Луценко тоже вызывают немало вопросов.
Ст. 297-1 УПК Украины регламентирует общие положения специального предварительного расследования, ключевой аспект: если в уголовном производстве сообщено о подозрении нескольким лицам, следователь, прокурор вправе обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении специального досудебного расследования только в отношении тех подозреваемых, по которым имеются предусмотренные частью второй настоящей статьи основания, а в отношении других подозреваемых дальнейшее досудебное расследование в этом уголовном производстве будет осуществляться в соответствии с общими правилами.
Ст. 297-4 дополнена пунктом 6, согласно которому сведения о подозреваемых, в отношении которых следственный судья вынес постановление о проведении специального предварительного расследования, должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов после вынесения соответствующего решения.
Фактически полностью были также отражены изменения в ч.4 ст.469 УПК, где говорится о перечне преступлений, по которым возможно заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым. Это, в частности: особо тяжкие преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, организованной группой или преступной организацией или террористической группой или террористической организацией, при условии разоблачения подозреваемым (он не должен быть организатором такой группы или организации) преступных действий других участников группы. Сообщена информация должна быть подтверждена доказательствами.
Впрочем, такая «либерализация» отношений между сторонами обвинения и защиты может преследовать разные цели, и не обязательно благие. Кого-то из подозреваемых вполне возможно по этим статьям заставить дать «признательные» показания, несправедливо очернить «нужного» человека и в результате получить «обвинительно-примирительный» приговор — заказной. А дальше самое интересное: приговор суда в уголовном процессе является преюдициальным. Это означает, что он обязателен для рассмотрения дел всеми другими судами, — без каких-либо дополнительных проверок и доказывания фактов.
В «Переходных положениях» УПК Украины, который действовал до внесения изменений, было указано, что следователи прокуратуры имеют право проводить специальное досудебное расследование только «временно, до 15 апреля 2017 года». После внесения изменений имеем следующую редакцию: «Временно, но не позднее дня начала деятельности Государственного бюро расследования (опубликования в газете« Урядовый курьер» уведомления его руководителем)». То есть, следователи прокуратуры имеют право проведения специального досудебного расследования до момента создания ГБР и публикации в «Урядовом курьере» соответствующего уведомления.
Интересно, что сначала Президент утверждает Национальную стратегию в области прав человека, в которой декларирует «необратимое стремление украинского народа к построению правового и демократического государства, в котором гарантируются и обеспечиваются права и свободы человека», а затем «под шумок» его команда пытается протолкнуть недемократические изменения, которые абсолютно попирают права людей, превращая их в рабов системы. Да, самые противоречивые изменения в Закон не вошли, но этому предшествовал максимальное сопротивление гражданского общества.
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