Официально: себестоимость украинского газа — около 2500 грн!

Уже более 3-х лет руководство Украины рассказывает населению о грядущей газовой независимости, прекращении поставок газа из РФ и наращивании внутренней добычи. Именно под этими лозунгами поднимались тарифы и дополнительно взымались десятки миллиардов гривен с населения.





Но если обратить внимание на официальную свежую статистику «Укргазодобычи» и «Нефтегаза Украины» за последние три года, то население Украины уже более двух лет является «газово-независимым»:













Импорт газа, по паритету с которым сегодня рассчитывают тариф для населения, необходим в первую очередь промышленным потребителям:













Стоимость украинского газа для населения должна формироваться только исходя из себестоимости его добычи и стоимости транспортировки по Украине, а не зависеть от цены на «немецком хабе» и стоимости доставки из Германии.





Из официальной (аудируемого) финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год чётко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости — это налоги:













Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году — 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:

1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов;

3200 грн /тыс м3 — со всеми налогами.





Напомню, населению газ продают по цене в 6879 грн за тысячу кубов, что есть более чем в два раза дороже справедливой цены. Когда месяц назад Гройсман отчитывался о годе своего премьерства, он постоянно говорил об «оголелом популизме» предшественников и рассказывали о том, «что было бы, если бы... ». Так вот, если бы не популизм настоящего правительства, который постоянно прикрывается необходимостью импорта газа для населения, и если бы не сегодняшняя грабительские цена на газ, люди бы не переплатили за прошлый год около 65 млрд грн за газ из собственного кармана.