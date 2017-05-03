Суд отказался разблокировать счета столичного метро. Что делать?

25 апреля Высший хозяйственный суд оставил в силе решение, которым обязал КП «Киевский метрополитен» погасить долг в размере 1,924 млрд грн в пользу «Укррослизинг» за поставленные 100 вагонов метро.





И это при том, что по официальным сообщениям финансовое состояние метрополитена и без того неутешительное: его счета арестованы, а имеющихся ресурсов хватит максимум на два месяца работы.





Руководимый мною «Публичный аудит» уже изучал предысторию судебной тяжбы с «Укррослизинг», попробуем теперь проанализировать, с какими финансовыми показателями коммунальное предприятие работало в течение последних трёх лет и как не допустить, чтобы нынешняя ситуация не вылилась в коллапс главной транспортной артерии города.





Как показывает анализ, к 2015 году столичное метро работало с регулярными убытками. Так, в 2014 году затраты предприятия на 560 млн превысили его доходы. Если оценить уровень доходов и себестоимость реализованной продукции (1,25 млрд грн), средняя себестоимость одной поездки тогда стоила 2,94 грн, а тариф был 2 грн. То есть, расходы покрывались на уровне 68%.





При этом на конец 2014 года по КП считались также долгосрочные обязательства на общую сумму 1,3 млрд грн (кредиты банков, целевое финансирование на развитие метрополитена).





Финансовый результат КП «Киевский метрополитен» за 2014 г.:













В 2015-м году КГГА повысило стоимость проезда до 4 грн (средняя себестоимость одной поездки тогда обходилась в 3,88 грн), благодаря чему удалось сократить убытки КП почти в 5 раз: с 562 млн грн до 119 млн грн. Кроме того, метро получило также компенсации за проезд льготников из городского бюджета, а это около 500 млн грн за два года.





Финансовый результат КП «Киевский метрополитен» за 2015 г.:













С такими темпами уже в 2016 году предприятие вышло из убыточности и стало самоокупаемым, получив по итогам года прибыль в 55,5 млн грн. Но при этом никуда не делись долговые обязательства метрополитена, которые тянутся ещё с прошлых лет. На сегодня это уже около 3,6 млрд грн (1,7 млрд грн старых обязательств согласно отчёту о финансовом состоянии за 2016 и 1,9 млрд грн по иску «Укррослизинг»).





Себестоимость +





Несмотря на неплохие финансовые результаты в 2016 году, 2017-й поставил перед метрополитеном новые вызовы. Во-первых, встал вопрос об огромном двухмиллиардном долге по старому договору лизинга. Во-вторых, значительно повысилась себестоимость одной поездки, в частности из-за роста цен на электроэнергию. По последним данным, себестоимость проезда в столичном метрополитене составляет уже около 6,18 грн для одного пассажира. А если указанные долговые обязательства будут покрываться за счёт подорожания проезда, его стоимость может достичь и 6,5 грн за поездку.





Как выходить из проблемы?





Сейчас задача № 1 для власти и руководства метро — добиться рассрочки погашения долговых обязательств, снять арест со счетов коммунального предприятия и не допустить блокирования его работы.





Так, КГГА должна выполнить оперативный мониторинг ситуации для понимания реального финансового состояния КП и вычислить актуальную экономически обоснованную себестоимость проезда. При этом расчётов должно быть два: при покрытия долговых обязательств за счёт подорожания проезда и без такого покрытия.





Столичные власти также должны адекватно оценить возможности городского бюджета: насколько реально из него частично погасить задолженность метрополитена. Ведь это позволит избежать увеличения стоимости проезда для граждан.





Со стороны КГГА должен осуществляться контроль хода расследования прокуратуры по факту заключения невыгодного соглашения прежней городской властью. Ведь в будущем это может позволить положить на виновных лиц потери метрополитена и бюджета от погашения долгов на 2 млрд грн.



