Массовые убийства в Одессе можно было раскрыть в течении года

Выводы прокурора. Без эмоций, лишь констатация.













Что сделали президент Порошенко, прокурор Луценко, секретарь Турчинов, министр Аваков и спикер Парубий, как высшие чиновники Украины, для раскрытия массового убийства людей в Одессе:

1) каждый год наполняли город полицией, нацгвардейцами и вооруженным сбродом для запугивания одесситов;

2) всех, считающих трагедию в Одесском доме профсоюзов убийством, назвали (через подконтрольные СМИ) "пророссийскими" и "агентами", по надуманным поводам привлекая их к ответственности;

3) выдумывали ежегодные истерии о провокациях, с единственной целью — запугать и обмануть граждан Украины;

4) подчиненный президенту Украинский военно-морской флот заявил об использовании против города оружия "в случае провокаций";

4) за ТРИ года не привлекли никого из организаторов и исполнителей преступления к ответственности.





При этом очень быстро засадили за решетку покушавшегося на супругу Турчинова и похитившего и съевшего конфеты Порошенко.





Утверждаю: обстоятельства и фиксация совершения массового убийства людей в Одессе давали все возможности и основания раскрыть его в течение года. Максимум.





И ещё: один из очевидных участников этого страшного злодеяния сделали рупором правящей партии.

Вывод: им выгодно такое положение вещей.