Антикоррупционеры — иностранные агенты влияния?

Антикоррупционеры-грантоеды и прочие возникшие "борцы" с этим злом — не что иное, как обычная агентура влияния. Раньше за это сажали. Теперь пускают на ТВ и в парламент.





Их задача — внедриться в наше общество, влиять на его сознание, получить политический вес, участвовать в распределении бюджетных потоков, кадровых назначений в органы госвласти, формировать необходимую их хозяевам точку зрения на те или иные процессы и ситуации.





Задача попроще — банальное воровство грантовых денег (конечно, заграничные благодетели-распорядители таких грантов в доле).





Именно поэтому они и иностранные посольства (выполняющие роль передаточных звеньев) подняли такой вой по поводу обязательного декларирования их доходов и контрагентов — всё ж будет видно, как на ладони!





На видео ниже разобрал всю эту отечественную пошерсть до скелета. Жду "разоблачений" ;))))



