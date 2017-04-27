Монетизация субсидий: о чём молчит Гройсман?

Правительство обвело людей вокруг пальца. Гройсман обещает денежное вознаграждение от правительства части субcидиантив. Так, премьер уже успел заверить, что около 1,5 млн украинских семей, которым удалось сэкономить на использовании газа и электроэнергии, в ближайшее время получат денежное вознаграждение от правительства... максимум 700 грн наличными.













Второй год подряд Правительство проводит кампанию по энергосбережению. Всё это время премьер Владимир Гройсман, министр соцполитики Андрей Рева, вице-премьер Павел Розенко наперебой уверяли людей, что сэкономленные ими деньги для оплаты коммунальных услуг, в частности за отопление, никто не будет списывать — эта экономия останется на следующий отопительный период.





И вот с завершением отопительного сезона представители Кабмина «забыли» о все свои обещания, приняв проект монетизации субсидий, который четко определяет: переплаты за централизованное отопление спишут полностью, а тем, кто отапливает дома и квартиры газом, на счету оставят около 700 грн. Указанная сумма эквивалентна стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии (если этот ресурс используется для отопления), или 100 кубов газа. Ровно столько отмеряло украинское правительство своим гражданам — ни больше, ни меньше.





Что же умалчивает премьер?





1) Например, семья отапливала дом площадью 70 квадратов газом - субсидия ей покрывала 385 кубов в месяц. Эта семья, доверившись заверениям чиновников, пыталась экономить ради того, чтобы перебросить остаток на будущие периоды, и вместо 385 кубов использовала 300.





В результате, за отопительный сезон у людей накопилось переплата в 3500 грн. Однако Правительство решило забрать всю экономию в более чем 100 кубов газа (150 кВт электроэнергии). То есть, с барского плеча семье выдадут 688 грн (по 100 кубов), а 2812 грн Гройсман заберет.





2) С 1 мая Правительство снижает объем газа, на который начисляется субсидия — с 5,5 куб. м до 5 куб. м на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период. То есть, эта же семья уже получит субсидию не 385 кубов в месяц, а 350. Тоесть никакой существенной монетизации и не будет.