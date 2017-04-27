Замене «Киевэнерго» быть?

«Возвращение полного имущественного и технологического комплекса «Киевэнерго» под контроль города» — петиция с таким названием собрала почти 10 тыс. подписей на сайте Киевского городского совета. Стоит отметить, что власти Киева не слишком и сопротивляются: Комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития уже согласовала проект решения о прекращении действия соглашения КГГА с «Киевэнерго» по управлению тепловыми сетями столицы с 27 апреля 2018 года.





Соглашение с «Киевэнерго» заканчивается 31 декабря 2017 года. Чтобы предотвратить возникновение внештатных ситуаций во время отопительного сезона и обеспечить надлежащую поставку тепловой энергии киевлянам, проект предусматривает продление соглашения на 4 месяца — до 26 апреля 2018 года. В проекте решения отдельным пунктом четко указано, что договор с «Киевэнерго» город прекращает 27 апреля 2018.





Руководимый мною «Публичный аудит» постоянно изучает эффективность деятельности отечественных теплоснабжающих предприятий и неоднократно акцентировал, что нужно кардинально менять подход государства к управлению тепловыми сетями (причем, не только столицы). Ведь сегодняшняя модель управления приводит лишь к тому, что ресурс их эксплуатации никак не улучшается, а только исчерпывается. Энергетические компании, вместо того, чтобы искать инвестиции, чтобы модернизировать, улучшать, совершенствовать собственное оборудование и качество сетей, просто закладывают необходимые для этого расходы в тариф для населения. Речь идет о так называемых амортизационных расходах, прописанных в инвестпрограмме ТКЭ. В случае с «Киевэнерго» это немного-немало о как минимум 240 млн грн в год, которые компания получает исключительно благодаря потребителям.





Между тем, 70% всех столичных теплосетей уже исчерпали свой нормативный ресурс эксплуатации, который составляет 25 лет, и нуждаются в замене. В течение 2016 оперативные бригады «Киевэнерго» устранили 9,5 тыс. повреждений на теплосетях. Однако показатели теплопотерь (а за них должно отвечать предприятие, которое предоставляет тепло в жилище потребителей) в Киеве в 2016 году даже ухудшились по сравнению с 2015 годом.













Такие обстоятельства наводят на два ключевых тезиса.





Во-первых, должен быть проведен аудит деятельности «Киевэнерго». И если по его результатам аудиторы выявят нарушения со стороны компании и нанесенный городу ущерб, то согласно ст. 611 ГК Украины столичная община вполне вправе рассчитывать на «неустойку».





Во-вторых, нужно обязать ТКЭ в обязательном порядке проходить аудит, выявлять завышения расходов, а следовательно, тарифов, начисляемых потребителям. Это позволит ограничить «прихоти» монополистов, которые они сегодня довольно свободно закладывают в тарифы, безотказно одобренные Нацкомиссией, осуществляющей регулирование рынка энергетики и комуслуг.





Время возвращать понятие реальных инвестиций в развитие за счет компании-владельца. А также выдвигать требования по надлежащему содержанию имущества, которое городская община передает той или иной компании в эксплуатацию.