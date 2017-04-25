Кличко пообещал уволить всех чиновников*

*которые не устраивают жителей Киева





На днях мэр Киева освободил 12 руководителей ЖЭКов, не справившихся со своими обязанностями по итогам отопительного сезона. Более того, Кличко пообещал, что освободит всех чиновников, которые не устраивают жителей столицы.





Поскольку руководимый мною «Публичный аудит» в рамках собственного проекта «Как улучшить управление публичными ресурсами столицы?» уже изучил сотни проблем, с которыми сталкивается Киев (мосты и дороги, парковочный сервис, работа коммунальных предприятий), не могу удержаться и не прокомментировать, учитывая заявления мера, какие еще ключевые кадровые решения давно назрели в столице.





Об эпопее с Шулявским мостом не знают, пожалуй, только те, кто вообще не пользуется интернетом. Информация о его обвале несколько дней не сходила с новостных лент СМИ и еще активнее транслировалась пользователями соцсетей. Тогда мэр уволил главу Соломенского района Максима Шкуро и своего заместителя по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака. Поплатился должностью и Александр Густелев, экс-глава «Киеавтодора».





Кстати, к последнему вопросы не только из-за Шулявского моста. Ведь финансирование дорог с 2014 года увеличилось в четыре раза и теперь составляет 2,4 млрд грн, но это не особо повлияло на качество дорожного покрытия. Даже «Киевавтодор» констатирует, что почти 90% улиц и дорог Киева требуют немедленного ремонта. Это значит, что отсутствует как минимум контроль за качеством ремонтных дорог, а это — прямая обязанность коммунальной корпорации.





За качественное обслуживание дорог, мостов и путепроводов ответственны четыре профильные коммунальные предприятия и два подразделения КГГА. Ограничиваться кадровыми решениями только в отношении чиновников высокого ранга нельзя. КГГА должна была провести служебное расследование в отношении должностных лиц, уполномоченных следить за состоянием путепроводов в Киеве, и уволить всех, кто проявил небрежное отношение к решению проблем. Кадровые решения по результатам этого служебного расследования должны стать достоянием общественности, ведь бюджет города платит 50 млн грн пяти сотням служащих, чтобы с мостами в Киеве было все в порядке.





Впрочем, «Киевавтодор» — далеко не единственное коммунальное предприятие, результаты работы которого оставляют желать лучшего. В Киеве работает более 200 КП. За последние два года было проверено почти полторы сотни из них, установлен ущерб на миллиард гривен. Дела по этим злоупотреблениями — давно в прокуратуре. Однако результаты работы, по оценке специалистов, улучшились совсем незначительно.





Так, в I полугодии 2016 года против аналогичного периода в 2015 году некоторым коммунальным предприятиям удалось сократить убытки, но при этом и уровень прибыльности целого ряда КП снизился. В связи с этим в бюджет города поступило на 6 млн грн меньше средств.













Так, лидерами доходности среди коммунальных предприятий в 2015 году были:





Житлоинвестбуд - УКБ (29,2 млн грн)

Киевреклама (22 млн грн)

Аэропорт «Киев» (20,5 млн грн)

Спецжилфонд (5,2 млн грн)

Киевпастранс (5 млн грн)

Житлоинвест (4,5 млн грн)

Фармация (3,8 млн грн)

ГИВЦ (3,3 млн грн).





Но как насчет других КП, которые также вполне могут быть прибыльными? Например, парковочный сервис. В течение последних трех лет сбор за места для парковки транспортных средств снизился на 5,7 млн грн, или на 20%. Хотя количество автомобилей в столице отнюдь не уменьшилось, а мест для парковок даже прибавилось.





Согласно отчету «Киевтранспарксервиса», в среднем в день это КП получает около 67 тыс. грн поступлений. То есть, 9,5 тыс. водителей платят за парковку. Однако такая цифра серьезно занижена, ведь в столице зарегистрировано около 1,2 млн автомобилей, плюс еще фиксируется как минимум 300 тыс. авто, которые ежедневно сюда прибывают. Естественно, не весь этот транспорт одновременно движется по столичным дорогам — он должен где-то парковаться. То есть, реальная картина расходится с официальной, причем не с малой погрешностью, а в разы.





Что имеем по итогу? Прибыльные предприятия можно пересчитать по пальцам — работа остальных (а это почти 190 коммунальных объектов) требует очень пристального внимания Департамента внутреннего аудита и Департамента коммунальной собственности Киева. Кстати, именно последний должен контролировать процесс и решать указанные проблемы. Это компетенция не мэра, а руководителя Департамента и его подчиненных. Впрочем, если последние не справляются с ситуацией, это уже первый звоночек для мэра — кого-то нужно вызвать на ковер, а кого-то и уволить.