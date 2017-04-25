|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Прекращение электроснабжения ЛНР — чисто политический ход
25.04.2017 16:52
Cегодня, 25 апреля 2017 года, на территорию Луганской области, неподконтрольную Украине, прекратились поставки электроэнергии. Отключение произведено по требованию госпредприятия «Энергорынок» и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (за подписью Министра Насалика).
Официально озвученная причина отключения — неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию. Но так ли всё однозначно?
Если смотреть на цифры, то долг «Луганского энергетического объединения» перед государственным предприятием «Энергорынок» составляет 5,2 млрд грн. Важно отметить, что этот долг условно распределен между контролируемой и не контролируемой Киевом территорией в соотношении 50/50.
В Донецкой области задолженность за электроэнергию составляет 5,8 млрд грн. Из них только 0,5 млрд грн – долги неконтролируемой территории, а 5,3 млрд грн – это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории.
Анализ структуры задолжности по Донецкой и Луганской областям показывает, что решение по прекращению поставок электроэнергии на неподконтрольную территорию имеет больше политический, нежели экономический подтекст. Правительство пытается представить ситуацию с отключением как следствие огромных долгов, однако из приведенных выше цифр четко видно, что по Донецкой и Луганской областям долг потребителей подконтрольной Украине территории, значительно превышает долг неподконтрольной.
Департамент регионального развития Луганской областной военно-гражданской администрации заявляет, что такая ситуация угрожает возникновением чрезвычайной ситуации как на неконтролируемой территории Луганской области, так и на контролируемой территории. Села Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое, Калаус, Лопаскино и Лобачево сегодня питаются с неподконтрольной территории. Единственный источник генерации электроэнергии в области – Луганская теплоэлектростанция, которая с начала проведения АТО оказалась на линии разграничения и любое повреждение оборудования на станции или аварийная остановка может привести к энергетическому кризису на подконтрольных Украине территориях области, которые останутся без электричества. Также от электроэнергии должны отключить и Попаснянский водоканал, который является одним из главных поставщиков воды на оккупированную территорию.
Безусловно, подобные решения Правительства не способствуют мирному решению конфликта на Востоке Украины и могут привести лишь к большей его эскалации, что в принципе уже и происходит. Более того, в ответ на полное прекращение поставки электрической энергии на территорию ОРЛО, представителями ЛНР обесточены населенные пункты на подконтрольной Украине территории – Трехизбенка, Кряковка, Калаус, Орехово-Донецкое Луганской области.
В любом случае, от подобных резких и необдуманных решений пострадают в первую очередь рядовые мирные потребители, которые могут остаться без воды и света, по обе стороны линии разграничения. А ведь многие из них исправно оплачивали и оплачивают коммунальные услуги.
Также подобные решения Правительства играют в первую очередь на руку России, которая, предоставив им электроэнергию, уже в который раз выступит в роли спасителя для Луганской и Донецкой областей.
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война Выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.