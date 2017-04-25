Прекращение электроснабжения ЛНР — чисто политический ход

Cегодня, 25 апреля 2017 года, на территорию Луганской области, неподконтрольную Украине, прекратились поставки электроэнергии. Отключение произведено по требованию госпредприятия «Энергорынок» и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (за подписью Министра Насалика).





Официально озвученная причина отключения — неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию. Но так ли всё однозначно?





Если смотреть на цифры, то долг «Луганского энергетического объединения» перед государственным предприятием «Энергорынок» составляет 5,2 млрд грн. Важно отметить, что этот долг условно распределен между контролируемой и не контролируемой Киевом территорией в соотношении 50/50.





В Донецкой области задолженность за электроэнергию составляет 5,8 млрд грн. Из них только 0,5 млрд грн – долги неконтролируемой территории, а 5,3 млрд грн – это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории.









Анализ структуры задолжности по Донецкой и Луганской областям показывает, что решение по прекращению поставок электроэнергии на неподконтрольную территорию имеет больше политический, нежели экономический подтекст. Правительство пытается представить ситуацию с отключением как следствие огромных долгов, однако из приведенных выше цифр четко видно, что по Донецкой и Луганской областям долг потребителей подконтрольной Украине территории, значительно превышает долг неподконтрольной.





Департамент регионального развития Луганской областной военно-гражданской администрации заявляет, что такая ситуация угрожает возникновением чрезвычайной ситуации как на неконтролируемой территории Луганской области, так и на контролируемой территории. Села Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое, Калаус, Лопаскино и Лобачево сегодня питаются с неподконтрольной территории. Единственный источник генерации электроэнергии в области – Луганская теплоэлектростанция, которая с начала проведения АТО оказалась на линии разграничения и любое повреждение оборудования на станции или аварийная остановка может привести к энергетическому кризису на подконтрольных Украине территориях области, которые останутся без электричества. Также от электроэнергии должны отключить и Попаснянский водоканал, который является одним из главных поставщиков воды на оккупированную территорию.





Безусловно, подобные решения Правительства не способствуют мирному решению конфликта на Востоке Украины и могут привести лишь к большей его эскалации, что в принципе уже и происходит. Более того, в ответ на полное прекращение поставки электрической энергии на территорию ОРЛО, представителями ЛНР обесточены населенные пункты на подконтрольной Украине территории – Трехизбенка, Кряковка, Калаус, Орехово-Донецкое Луганской области.





В любом случае, от подобных резких и необдуманных решений пострадают в первую очередь рядовые мирные потребители, которые могут остаться без воды и света, по обе стороны линии разграничения. А ведь многие из них исправно оплачивали и оплачивают коммунальные услуги.





Также подобные решения Правительства играют в первую очередь на руку России, которая, предоставив им электроэнергию, уже в который раз выступит в роли спасителя для Луганской и Донецкой областей.