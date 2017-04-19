Власть пообещала МВФ ввести абонплату и на газ, и на отопление

После введения НКРЕКУ с 1 апреля абонплаты на газ и Президент Украины, и премьер-министр публично выступили категорически против такого решения. Более того, В. Гройсман даже признался, что не знал о введении абонплаты и услышал об этом из СМИ.





Удивительно, что премьер «забыл», как ставил свою подпись под Меморандумом с МВФ, полный текст на украинском языке которого опубликовал Минфин. Более того, уже с 1 мая 2017 руководство государства пообещало Фонду применить «тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы — все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 (новый структурный маяк)».





Кроме того, расходы на субсидии в 2017 году уменьшат до 47 млрд грн. Для этого уже уменьшили социальные нормы потребления ЖКУ, на которые начисляется субсидия, а до конца июля 2017 года эти нормы уменьшат еще раз. Как результат, средний размер субсидии на семью может уменьшиться почти на тысячу гривен — с 1700-2000 грн до 1030 грн в месяц в отопительный сезон.





Цены на газ внутренней добычи каждые полгода подлежат корректировке, чтобы его цена оставалась паритетной к цене импортируемого газа.





Также Правительство пообещало отменить механизм рассрочки, до недавнего времени позволявший домохозяйствам, не получающим субсидии, платить за отопление в течение года.





Все последние события с абонплатой — шоу для публики, попытка поднять рейтинг и показать якобы заботу о народе. Пауза с абонентской платой на три месяца — просто оттяжка времени, попытка успокоить общество. Перед Фондом же все давно расписано.





Только на абонентской плате за подключение к газу пострадает 4,5 семей (около 12 млн человек) — это те, кто имеет дома конфорки или колонки и минимально использует газ. По эфемерном подключения к газу они вообще переплатят около 2 млрд грн.





В целом в нынешнем виде сотрудничество с МВФ Украине невыгодно. Во-первых, денег, которые мы получаем, крайне недостаточно для развития экономики, тем более, что они кладутся в золотовалютные резервы для погашения предыдущих кредитов — в экономике страны они никак не задействованы. Во-вторых, обязательства, которые берет на себя Украина, ненормальные для нынешнего состояния экономики и социального развития общества.