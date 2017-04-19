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Как и почему в украинцев будут забирать субсидии?
19.04.2017 16:10
Объективных оснований для сокращения количества субсидиантов не было и нет, но Правительство нашло выход.
В Минсоцполитики ожидают сокращения количества домохозяйств, получающих субсидии, на треть до начала 2018 года. Чтобы такое сообщение не слишком шокировало украинцев, Глава ведомства Андрей Рева уже успел заверить, что стремительного роста тарифов уже не будет.
Так, к январю 2018 г. количество получателей субсидий должно сократиться до 5 млн домохозяйств. Правительство считает, что это произойдет за счет увеличения минимальной зарплаты до 3200 грн, а также роста пенсий с 1 мая 2017 до 1312 грн (+ 65 грн), а с декабря — еще на 61 грн.
Такой оптимизм главного тренера социальной политики в стране вообще не оправдан. Размер средней платежки в отопительный сезон вдвое превышает размер даже повышенной пенсии и составляет более 80% от минимальной зарплаты в 3200 грн. Поэтому фактическая потребность населения в субсидиях сократиться уж никак не может.
Вместе с тем Правительство уже пообещало это сделать Международному валютному фонду. Так, в соответствии с Меморандумом, который был подписан 2 марта этого года, запланировано уменьшение расходов на субсидии в 2017 году на 5 млрд грн — из 52 до 47 млрд грн.
Как Правительство будет воплощать свой замысел, если реальных объективных предпосылок нет? Например путем уменьшения социальных нормативов, на которые начисляется субсидия (на газ, отопление и электроэнергию). Первый этап состоится уже 1 мая этого года, следующий — до конца июля, что уже прописано в Меморандуме.
Сократив социальные нормы потребления жилищно-коммунальных услуг, на которые начисляется субсидия, Правительство искусственно уменьшит и количество претендентов на социальные выплаты от государства, и размер таких выплат. Как результат, средняя субсидия на семью может уменьшиться почти на тысячу грн — с 1700-2000 грн до 1030 грн в месяц в отопительный сезон. А более 2,5 млн домохозяйств (то есть почти 7,5 млн человек) о субсидии придется вообще забыть.
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